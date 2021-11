DJI Mavic 3 fa invidia per autonomia, foto, video e sicurezza

Nital Spa annuncia DJI Mavic 3, nuovo drone top di gamma dedicato ai videomaker professionisti e agli appassionati di riprese e foto aeree: il lancio ora ufficiale è stato anticipato da diverse fughe di notizie in circolazione fin dal mese di settembre.

Progettato per offrire versatilità e qualità delle immagini con una affidabilità superiore in volo, il nuovo DJI Mavic 3 punta sempre all’obiettivo del costruttore di porre “le immagini al di sopra di tutto”, grazie all’integrazione di due fotocamere in un corpo molto compatto.

Spicca la fotocamera Hasselblad L2D-20c con sensore CMOS in formato 4:3 per garantire scatti di alta qualità in ogni condizione d’utilizzo, caratterizzati da una risoluzione di 20 megapixel e da una gamma dinamica di 12,8 stop. Questo assicura immagini pulite e prive di rumore, anche quando il drone vola in condizioni di scarsa luminosità, e una profondità cromatica estesa nei punti di maggiore intensità luminosa e massima profondità delle ombre.

Grazie a queste soluzioni tecniche, il drone produce un alto livello di dettaglio in ogni punto di ciascun fotogramma e transizioni tra luci e ombre più graduali e naturali, preservando il senso di profondità e tridimensionalità ricercato da chi registra video in alta risoluzione e immagini dall’alto.

Alla fotocamera Hasselblad è affiancato un obiettivo zoom 28x con apertura massima f/4.4 utile per avvicinare soggetti lontani mantenendo inalterata la distanza fra questi e il drone. La seconda ottica brilla in modo particolare quando il drone vola su animali selvatici da riprendere nella natura senza disturbarli.

Fotografia top in volo

La focale equivalente di 24 mm che contraddistingue l’obiettivo Hasselblad produce immagini grandangolari con un angolo di campo pari a 84°, mentre l’apertura variabile da f/2.8 a f/11 consente di far fronte a una infinita varietà di situazioni di ripresa, variando i tempi di esposizione in funzione dell’apertura di volta in volta selezionata. Grazie a sensori più potenti per la misurazione delle distanze la messa a fuoco è ottimizzata e istantanea.

Contribuiscono alla creazione di immagini nitide e dai colori naturali anche gli algoritmi sviluppati da Hasselblad per DJI, come l’HNCS (Hasselblad Natural Colour Solution) che libera l’utente da complicate impostazioni prima e durante il volo, lasciando che si concentri sulle rotte da seguire e sui soggetti da filmare.

Agendo su ogni pixel del sensore e sul processo di conversione A/D, l’algoritmo HNCS interviene sulle varie tonalità cromatiche di ogni paesaggio fotografato o ripreso dall’alto, riproducendo immagini con colori simili a quelli percepiti dall’occhio umano. Con grande risparmio di tempo in fase di post-produzione.

Video 5.1K e 50 fps, anche con codifica Apple ProRes 422 HQ

Le prestazioni in fase di registrazione video del nuovo drone DJI Mavic 3 ridefiniscono lo standard per la categoria dei droni consumer di livello avanzato. La ricchezza cromatica del cielo e di ogni soggetto ripreso in volo è merito del profilo colore D-Log a 10 bit che consente di gestire un miliardo di colori, mentre le risoluzioni massime raggiunte in fase di cattura sono pari a 5.1K a 50 fps e 4K a 120 fps, non appena sarà rilasciato un aggiornamento firmware.

Nella versione Cine, Mavic 3 supporta anche la codifica Apple ProRes 422 HQ, per una quantità massima di dati acquisiti di 3.772 Mbit per secondo, integra una unità SSD interna da 1TB e permette il trasferimento di video e immagini ad alta velocità verso il computer grazie al cavo Lightspeed da 10 Gbit/s in dotazione.

Invece il trasferimento dei file dal drone a un dispositivo mobile avviene tramite Wi-Fi 6: gli utenti possono archiviare ed elaborare i materiali sui loro telefoni cellulari senza collegare fisicamente il Mavic 3 che può trasmettere i file acquisiti in modalità wireless.

Riconoscimento ostacoli, resistenza al vento e ritorno alla base

DJI Mavic 3 è dotato di più sensori visivi per un rilevamento degli ostacoli omni-direzionale. Rispetto alla massima distanza di riconoscimento di 20m che caratterizza il precedente modello Mavic 2, il nuovo Mavic 3 è in grado di rilevare ostacoli in un raggio di 200m (questo intervallo esteso si applica solo al rilevamento con Advanced RTH) e di adeguare le rotte di volo in funzione della loro posizione.

La tecnologia APAS 5.0 fornisce inoltre una protezione completa durante gli spostamenti aerei e garantisce riprese fluide anche quando il drone si muove in ambienti complessi. Un volo senza pensieri in ambienti con illuminazione sufficiente permette agli utenti di concentrarsi sull’acquisizione dei propri filmati senza preoccuparsi di inaspettate collisioni.

La tecnologia Smart RTH permette al drone di pianificare in autonomia il percorso ottimale per tornare al punto di decollo. Gli utenti non devono temere che il loro dispositivo aereo voli via e vada perso. Grazie al nuovo hardware e agli algoritmi che gestiscono il sistema di volo, DJI Mavic 3 è in grado di analizzare l’ambiente circostante durante il volo e trovare automaticamente il percorso più breve e sicuro per tornare alla posizione di partenza.

Il drone è inoltre dotato della tecnologia di trasmissione ottimizzata DJI O3+ che permette al pilota di avere il massimo controllo in un raggio di 15km e un feed live sul display con qualità 1080p/60fps, un aggiornamento significativo rispetto alla serie Mavic 2 che permette di godere in tempo reale di immagini di qualità prossima a quelle registrate.

Anche struttura e layout del velivolo sono stati ottimizzati: la resistenza al vento è stata ridotta del 35% rispetto alla generazione Mavic 2. Alimentato da una batteria da 77Wh che copre il 37% del peso totale del velivolo, può raggiungere un tempo di volo notevole di ben 46 minuti. La stabilità migliorata durante gli spostamenti permette di scattare fotografie con lunghi tempi di esposizione e di effettuare riprese time-lapse, limitando al massimo il rischio di deriva.

Accessori e telecomando DJI RC Pro

Corposo il catalogo degli accessori, alcuni inclusi nella dotazione altri opzionali. Tra questi diverse eliche di ricambio, il radiocomando di base RC-N1, la borsa da trasporto convertibile DJI da usare anche come zaino; il caricatore portatile DJI da 65 W da utilizzare sia per ricaricare il drone, sia il suo radiocomando; diversi set di filtri ND (a densità neutra) per ottenere risultati fotografici specifici in determinate condizioni di illuminazione.

Ancora l’aggiuntivo ottico grandangolare che permette di ampliare l’angolo di campo della fotocamera Hasselblad fino a 108°; l’adattatore di trasmissione cellulare DJI che abilita il drone DJI Mavic 3 alla connessione di rete 4G che, in sinergia con la tecnologia O3+, stabilizza la trasmissione video in ambienti con forti interferenze di segnale.

Ma è il radiocomando DJI RC Pro l’accessorio pensato per migliorare notevolmente l’esperienza d’uso del drone DJI Mavic 3. In dotazione al DJI Mavic 3 in versione Cine, è dotato di schermo 1080p da 5,5 pollici e 1000 nit di luminosità. Progettato per avere il massimo controllo sul drone e su ciò che le sue fotocamere inquadrano, assicura una lettura dettagliata degli oggetti, delle luci e delle ombre, anche sotto la luce solare diretta.

È realizzato su una CPU di ultima generazione dai consumi ridotti e su una GPU il cui incremento di prestazioni è pari a 7x quello del modello che lo ha preceduto e un consumo energetico del 20% inferiore. Una volta acceso, si connette al velivolo in pochi secondi, ha una autonomia di 3 ore e si ricarica in sole 1,5 ore. Offre una porta mini-HDMI, una porta USB Type-C e uno slot per schede microSD.

DJI Mavic 3: versioni, disponibilità e prezzi

Droni e prodotti DJI sono distribuiti in Italia da Nital:

• DJI Mavic 3 Standard Version (2.199,00 €): drone DJI Mavic 3, una batteria intelligente, radiocomando RC-N1, cavi del radiocomando, caricabatterie, eliche di ricambio e altri oggetti base

• DJI Mavic 3 Fly More Combo (2.829,00 €): drone DJI Mavic 3, tre batterie intelligenti, radiocomando RC-N1, cavi del radiocomando, caricabatterie, hub caricabatterie, borsa convertibile, eliche di ricambio, kit di filtri ND (ND4\8\16\32) e altri oggetti base.

• DJI Mavic 3 Cine Premium Combo (4.839,00 €): drone DJI Mavic 3, tre batterie intelligenti, radiocomando DJI RC Pro, caricabatterie, hub caricabatterie, eliche di ricambio, kit di filtri ND (ND4\8\16\32) e kit di filtri ND (ND64\128\256\512), borse convertibile, cavo da Lightspeed 10G USB-C a USB-C.

• Radiocomando DJI RC Pro: 1.009, 00 €