Evento “One More Thing”: Apple annuncerà anche TestFlight per Mac?

Oltre ai nuovi Mac con CPU Apple Silicon, nel corso dell’evento del 10 novembre la Mela potrebbe annunciare anche e TestFlight per Mac.

Prima di rilasciare un’applicazione sull’App Store, gli sviluppatori possono usare i servizi di TestFlight per verificare la presenza di problemi, analizzare crash e modificare eventualmente il codice in base alle segnalazioni ricevute da utenti che proveranno in anteprima le nostre app. L’applicazione funziona come una sorta di ponte tra sviluppatore, tester e Apple Developer Center: non è necessario distribuire manualmente i file con l’app iOS, ma basta caricare l’app nell’account TestFlight dell’utente; gli utenti hanno a disposizione un dashboard web dalla quale verificare la lista di programmi che hanno deciso di seguire.

A riferire la notizia è il sito 9to5Mac citando a sua volta un tweet di The Verifier secondo il quale Apple presenterà nuove app, un nuovo new App Store e TestFlight, la piattaforma di testing per iOS.

The Verifier aveva pronosticato l’arrivo di TestFlight per Mac in occasione dell’ultima WWDC. L’annuncio non c’è stato nel corso della conferenza per sviluppatori e la Mela avrebbe deciso di presentare la novità con l’evento di novembre.

9to5Mac fa notare che ad agosto di quest’anno Apple ha aggiornato l’icona di TestFlight, adeguando l’aspetto grafico di questo elemento con le linee guida di macOS Big Sur.

Tra gli annunci previsti nel corso dell’evento “One More Thing” i nuovi MacBook Air e MacBook Pro da 13″ e 16″ con CPU Apple Silicon. Non saranno presentati a breve ma nei mesi successivi è previsto l’arrivo anche di nuovi iMac e Mac Pro.