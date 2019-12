Facebook compra PlayGiga per i videogiochi cloud

Apple Arcade è arrivato a fine settembre, Google Stadia a novembre e Microsoft sta lavorando a xCloud: ora è la volta del colosso dei social perché Facebook compra PlayGiga per una somma non dichiarata.

L’acquisizione punta direttamente ai videogiochi cloud perché questo è il settore e la tecnologia in cui è specializzata PlayGiga. Si tratta di una società spagnola con sede a Madrid fondata nel 2013. In passato PlayGiga ha offerto e gestito un servizio di videogiochi via cloud, attività però cessata qualche tempo fa.

Le indiscrezioni su Facebook che compra PlayGiga sono inizialmente circolate in Spagna la scorsa settimana, ma ora l’operazione è ufficiale e direttamente annunciata dal colosso di Mark Zuckerberg. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a PlayGiga nel team videogiochi di Facebook» dichiara il portavoce di Facebook riportato da CNBC, senza però rispondere alle domande sulla somma pattuita.

In ogni caso, almeno stando alle precedenti indiscrezioni, Facebook ha comprato PlayGiga per circa 70 milioni di euro, quindi una operazione molto più piccola rispetto ai due miliardi di dollari sborsati nel 2014 per comprare Oculus VR. Non solo Apple, Google, Microsoft e Sony: i videogiochi via cloud e in abbonamento sembrano facciano gola anche ad Amazon che potrebbe entrare in questo settore già nel 2020.

Apple Arcade non è un servizio di giochi via cloud ma propone un abbonamento fisso mensile per avere accesso infinito a circa 100 titoli di qualità che altrimenti sarebbero proposti a pagamento o non esisterebbero affatto come app free e freemium.

Viceversa il santo graal dei videogiochi cloud, a cui tutti i big stanno puntando, è quello di gestire ed eseguire i titoli su potenti server online, permettendo così agli utenti di giocare da praticamente qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone, tablet e anche smart TV, indipendentemente dalle specifiche hardware, a patto di avere a disposizione un collegamento Internet veloce.

