Apple TV+ e Martin Scorsese insieme per una produzione pluriennale

Dopo aver siglato un accordo con la società Appian Way Productions, secondo quanto riportato da Deadline, Apple avrebbe raggiunto un accordo con il pluripremiato regista Martin Scorsese, che produrrà e dirigerà film e serie per Apple TV+, come parte di un accordo pluriennale con la sua società Sikelia Productions.

La partnership inizierà con il film di Scorsese “Killers of the Flower Moon”, con presenze importanti, come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Secondo IMDb, il film ruoterà attorno ai membri della tribù Osage in Oklahoma, che furono assassinati in circostanze misteriose negli anni ’20, innescando un’importante indagine dell’FBI che ha coinvolto il funzionario e politico statunitense J. Edgar Hoover.

Non ha di certo bisogno di presentazioni, ma per quanti non fossero addetti ai lavori, come ricorda deadline, Scorsese è meglio conosciuto per i suoi gangster movie, come Mean Streets del 1973, After Hours del 1985, Goodfellas del 1990, The Aviator del 2004, Hugo del 2011, The Wolf of Wall Street del 2013 e The Irishman del 2019.

Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.