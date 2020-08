Film e serie tv su Amazon Prime Video: le novità di settembre

Il catalogo di film, serie tv e documentari su Amazon Prime Video nel mese di settembre 2020 si arricchirà con tanti nuovi titoli da non perdere. Tra serie tv nuove, documentari, film e nuove attesissime stagioni di alcuni show, Prime Video offrirà agli utenti Amazon Prime una scelta ampia di contenuti. Intanto, Amazon Prime Video prepara una stagione calda per gli utenti Prime: dal 23 ottobre sbarcherà su Prime Video in Italia la nuova serie firmata da Gillian Flynn, “Utopia”, è stata annunciata la produzione della serie “A League of their Own” e la partecipazione dii Rachel Weisz come protagonista ed executive Producer della nuova serie “Dead Rings”.

Tra le nuove serie tv originali e in esclusiva, gli utenti Prime potranno vedere “All or Nothing: Tottenham Hotspur” (già a partire dal 31 agosto), la seconda stagione di “The Boys” e di “Doom Patrol” (la prima dal 4 settembre e la seconda dal 28 settembre).

La serie Amazon Original UK All Or Nothing: Tottenham Hotspur segue in nove episodi la squadra dietro le quinte per tutta la stagione 2019/20. I primi tre episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da lunedì 31 agosto. Altri tre episodi saranno disponibili, lunedì 7 settembre e gli ultimi tre della serie, tra cui un esclusivo episodio bonus, lunedì 14 settembre. La versione sottotitolata in italiano sarà disponibile a partire da ottobre.

Doom Patrol reinventa uno dei più strani gruppi di eroi della DC. Ogni membro della Doom Patrol ha subito un orribile incidente che gli ha dato abilità sovrumane, ma che li ha anche lasciati sfregiati e sfigurati. Il team traumatizzato e oppresso ha trovato un proprio scopo grazie allo scienziato pazzo Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton – The Living Daylights, License to Kill), con il quale indagano sui fenomeni esistenti più strani.

La seconda stagione di The Boys ancora più forte e folle vede i Boys in fuga dalla legge, con i Supes a dargli la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Ad accompagnare ogni nuovo episodio della seconda stagione, dal 28 agosto arriva Prime Rewind: Inside The Boys con una prima puntata dedicata a ripercorrere la prima stagione.

A partire dal 4 settembre e fino al finale di stagione previsto per il 9 ottobre, nell’aftershow ufficiale di The Boys i membri del cast, il team creativo e altri ospiti speciali si uniranno ad una conduttrice d’eccezione, Aisha Tyler – vincitrice di un Emmy Award e qui anche produttrice esecutiva – per raccontare e commentare gli eventi che si svolgono in ogni episodio.

La nuova serie “Fernando”, ritratto straordinario di uno dei più famosi sportivi spagnoli, il due volte Campione del Mondo di Formula 1 Fernando Alonso, arriverà il 25 settembre.

Tre i film originali che saranno proposti sulla piattaforma di tv in streaming: “My Spy” (dal 3 settembre), “All in: The Fight for Democracy” (dal 18 settembre) e “The Postcard Killings” dal 25 settembre.

NUOVI FILM IN ARRIVO

I Magnifici 7 | 1 settembre

Millennium – Uomini che odiano le donne | 1 settembre

Benvenuti a Marwen | 8 settembre

Maria regina di Scozia | 8 settembre

Tomb Raider | 11 settembre

Bushwick | 10 settembre

Point Break | 10 settembre

Sonic – Il Film | 10 settembre

Lupin III: The First | 15 settembre

Dragon Trainer | 21 settembre

NUOVE SERIE IN ARRIVO

Buffy, l’ammazzavampiri – 7 stagioni | 1 settembre

Call the Midwife – 5 stagioni | 1 settembre

Lost – 6 stagioni | 1 settembre

The Americans – 6 stagioni | 1 settembre

Criminal Minds – stagione 14 | 7 settembre

Fargo – 3 stagioni | 9 settembre

The Good Fight – stagione 2 | 12 settembre

Fear the Walking Dead – stagione 5 | 14 settembre

Bones – 12 stagioni | 15 settembre

Le avventure di Lupin III – la prima stagione | 15 settembre

Le nuove avventure di Lupin III – 4 stagioni | 15 settembre

Lupin, l’incorreggibile Lupin – la prima stagione | 15 settembre

I Griffin – stagione 17 | 16 settembre

FILM IN SCADENZA

What Men Want | fino al 14 settembre

La Befana vien di notte | fino al 26 settembre

SERIE TV IN SCADENZA

Prison Break | fino al 14 settembre

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.