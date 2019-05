Fortnite adesso si gioca anche su iPod Touch, ma con limitazioni

Fino ad oggi non è stato possibile giocare a Fortnite su iPod touch. Con la presentazione di iPod touch 2019, però, le cose sono destinate a cambiare. Ed infatti, il nuovo dispositivo, che gode dello stesso processore di iPhone 7, quindi A10, con 2 GB di RAM a supporto, è in grado di avviare il gioco, anche se con alcune limitazioni.

Come riporta anche la redazione di appleinsider, l’iPod touch di ultima generazione, che gode anche di display Retina da quattro pollici, è in grado di avviare correttamente Fortnite, ma purtroppo impone all’utente di selezionare il dettaglio grafico al minimo. Non sono selezionabili, invece, le opzioni di dettaglio Medio, e nemmeno quelle superiori. Ci si dovrà, insomma, accontentare, anche per quanto riguarda gli FPS, limitati a 20 o 30, mentre non è disponibile ovviamente la possibilità di riprodurre il titolo a 60 frame per secondo.

L’impatto di queste limitazioni, naturalmente, è sin da subito visibile, soprattutto ai giocatori abituati ad una grafica da console. Ovviamente, lo scarso dettaglio grafico non è dovuto al display del dispositivo, bensì al suo hardware, che non è in grado di accogliere tutti i dettagli di gioco.

Inoltre, anche la dimensione del display, da appena 4 pollici, potrebbe rappresentare una limitazione importante, soprattutto per i giocatori abituati a riprodurre il gioco sui grandi schermi, come le TV del salotto, o monitor molto più grandi. Fortunatamente, dal punto di vista dei controlli è possibile ancora collegare su iPod touch un controller fisico Mfi, come Nimbus SteelSeries per avere ancora più precisione durante le sessioni di gioco.

Insomma, non sarà la piattaforma ideale per giocare a Fortnite, eppure l’iPod touch di ultima generazione dimostra di essere ancora una valida piattaforma da gioco: se riesce a supportare un titolo pesante come Fortnite, state pur certi di poter installare e giocare sul dispositivo la quasi totalità di titoli disponibili in App Store.