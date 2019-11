Ora Google Maps pronuncia i nomi delle vie nella lingua locale

A partire da questo mese Google Maps pronuncia i nomi delle vie nella lingua locale. Le app di navigazione sono davvero utili, soprattutto quando ci si sposta in città o paesi mai visitati prima. Accade, però, che alle volte l’utente debba comunque chiedere informazioni per raggiungere esattamente una determinata posizione, e la difficoltà sta proprio nel pronunciare il nome delle vie nella lingua locale. Ecco allora che Google Maps verrà presto in soccorso anche in questo, pronunciando il nome delle vie nella lingua locale.

L’aggiornamento è in fase di rilascio sia su iOS, che su Android, e grazie a questo sarà possibile indirizzare, ad esempio, il proprio taxi verso un centro culturale giapponese o un bar di tapas spagnole senza dover indicare freneticamente lo schermo al proprio tassista. Inoltre, se si avrà ancora bisogno di ulteriori traduzioni per spostarsi nella zona, c’è un link diretto a Google Translate, sempre che si abbia l’app installata.

Le nuove funzionalità di traduzione dovrebbero raggiungere i dispositivi iOS e Android entro novembre. L’aggiornamento che permette a Google Maps la pronuncia nella lingua locale è annunciato con un post del blog di Google. All’inizio supporterà 50 lingue, mentre altre saranno aggiunte con il tempo. Google è sempre attenta ad aggiornare le proprie app, ed in particolare quella di navigazione.

Poche settimane fa, infatti, l’arrivo della modalità di navigazione in incognito, che ricalca un po’ quella di Google Chrome, per non salvare le posizioni visitate. In un altro precedente aggiornamento rilasciato a settembre è stata introdotta la navigazione direttamente con Google Maps e Waze tramite comandi vocali di Siri, senza essere obbligati a usare Apple Mappe, questo anche in auto tramite CarPlay.

Tutti gli articoli di macitynet su Google Maps sono disponibili a partire da questa pagina. Invece per tutte le notizie riguardanti iPhone si parte da questo collegamento.