Siri perderà la voce predefinita in iOS 14.5

Da quando è nata, Siri di Apple ha offerto agli utenti una voce femminile come predefinita: qualcosa sta per cambiare, considerando che con l’ultima beta di iOS 14.5, Apple sta introducendo due voci di lingua inglese per Siri, dando all’utente la scelta in fase di configurazione su iOS e HomePod su quale utilizzare.

Siamo entusiasti di presentare due nuove voci Siri per chi parla inglese con opzione per gli utenti di selezionare la voce che desiderano quando configurano il loro dispositivo. Questa è una continuazione dell’impegno di lunga data di Apple per la diversità e l’inclusione e per prodotti e servizi progettati per riflettere meglio la diversità del mondo in cui viviamo

Apple ha reclutato nuovi talenti per le due voci e poi le ha analizzate attraverso il suo motore di sintesi vocale neurale, come segnala TechCrunch. Apparentemente suonano più naturali, con una migliore inflessione e transizioni più fluide tra parole diverse.

Ad ogni modo, questi non sono gli unici miglioramenti relativi a Siri in arrivo con iOS 14.5. Con l’ultima beta, le voci di Siri in Irlanda, Italia e Russia hanno ottenuto il trattamento del testo neurale per il parlato. Con questo cambiamento, 38 voci dell’assistente digitale ora traggono vantaggio dalla tecnologia.

La beta per sviluppatori da poco rilasciata include anche una funzione per ricalibrare la batteria sui modelli di iPhone 11: ne abbiamo parlato in questo articolo. Apple ha progettato lo strumento per affrontare il problema di stime imprecise sulla salute della batteria segnalate da alcuni proprietari di iPhone 11. In alcuni casi, Apple osserva che la procedura non funzionerà, e con gli iPhone interessati che visualizzano la notifica di cambio batteria, l’azienda completerà la riparazione gratuitamente.

Tutto sommato, iOS 14.5 si preannuncia come un aggiornamento significativo per il sistema operativo mobile di Apple, con i cambiamenti più importanti che riguardano le le autorizzazioni cross-app e il sistema di trasparenza del tracciamento nelle app su iOS. Apple rilascerà iOS 14.5 nel corso di questa primavera: tutto quello che c’è da sapere su questo consistente aggiornamento è in questo approfondimento di mactynet.