Harry Potter Magic Caster Wand si prepara per l’Italia

Appena un mese fa il gioco veniva rilasciato in America e pochi altri paesi, ma prossimamente la bacchetta di Harry Potter dovrebbe essere disponibile anche in Italia.

Di Harry Potter Magic Caster Wand si era cominciato a parlare ad agosto, ma i dettagli sono trapelati soltanto a fine ottobre, portando al tutto-esaurito della bacchetta speciale in poche ore dal lancio dei pre-ordini.

Sì perché per giocarci serve una bacchetta, prossimamente acquistabile anche alle nostre latitudini in una delle altre tre opzioni disponibili.

L’app

E poi bisogna scaricare l’app, disponibile gratuitamente sugli store sia per iPhone e iPad (serve almeno iOS 14.0), sia per i dispositivi Android (a partire dalla versione 9) e per usarla è necessario registrare un account gratuito.

Si può scaricare anche subito, ma senza bacchetta non è possibile farci granché, se non sfogliare il catalogo degli incantesimi disponibili: già al lancio ce ne sono oltre 50, tra cui i classici Expelliarmus, Finite Incantatem, Lumos, Petrificus Totalus, Stupeficium e anche con novità assolute come – tra gli altri – Colovaria, Cantaris e Verdimillious.

L’app, oltre a spiegare come lanciare gli incantesimi, funziona anche da host per i duelli e da controller per la domotica.

Come avevamo già ampiamente spiegato nell’articolo di annuncio, è possibile sfidare un amico con tanto di animazione sul televisore per scenografia e punteggi, e si può usare la bacchetta anche per controllare le luci, gli altoparlanti e le TV con tecnologia Smart.

Compatibilità

Nel momento in cui scriviamo funziona con Apple TV e Amazon Fire TV, con le luci Philips Hue e LIFX, e con tutti gli altoparlanti dotati di Bluetooth. Per tenere d’occhio le nuove integrazioni potete fare riferimento alla lista delle compatibilità.

La bacchetta

La versione speciale Heroic, come dicevamo, è andata esaurita in poche ore dall’annuncio, ma per giocare a Harry Potter Magic Caster Wand basta comprare una delle altre tre disponibili, la Honourable, la Defiant e la Leyal, ognuna con le sue caratteristiche (qui i dettagli) e dotate di luci che reagiscono agli incantesimi in tempo reale.

Si acquistano direttamente sul sito ufficiale al prezzo di 149,99 $. Al momento può essere recapitata soltanto negli Stati Uniti, quindi a meno che non ci si affida a servizi come MyUS non è possibile comprarla in Italia. Tuttavia il fatto che l’app sia già disponibile sugli app store italiani e il sito web, inizialmente inaccessibile alle nostre latitudini, adesso può essere visitato anche da qui, lascia ben sperare che la bacchetta sia in procinto di raggiungere anche il mercato europeo.