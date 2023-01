HiDock configura il dock del Mac in base al monitor usato

HiDock è una nuova utility gratuita che offre maggiore flessibilità nella gestione del Dock di macOS. L’applicazione permette di configurare il Dock in modo diverso quando è mostrato sullo schermo principale del Mac e su uno o più schermi esterni.

Apple consente di modificare la modalità di visualizzazione degli elementi nel Dock, regolarne le dimensioni, posizionarli lungo il bordo sinistro o destro dello schermo o anche nasconderli, ma purtroppo finora non offre opzioni di personalizzazione differenti in base al display usato in quel momento.

L’utility HiDock permette di avere impostazioni diverse in base al monitor utilizzato in quel momento dall’utente. Per esempio alcuni utenti preferiscono avere un Dock di grandi dimensioni e sempre visibile quando usano display esterni di maggiori dimensioni. Al contrario potrebbero preferire un Dock più piccolo, oppure completamente nascosto alla vista, quando usano uno schermo più piccolo, come avviene quando l’utente usa lo schermo integrato nei MacBook.

Ricordiamo che non è possibile visualizzare il Dock su due schermi contemporaneamente, in ogni caso da Impostazioni / Preferenze di Sistema è possibile scegliere “Schermi” e trascinare il Dock rappresentato nella finestra (l’area bianca) nel display voluto.

Lo sviluppatore riferisce di aver creato HiDock perché preferisce il Dock nascosto quando usa il MacBook da solo, ma visibile quando invce collega il portatile Mac a uno schermo esterno. Una preferenza comune per molti utenti ma che in macOS, prima dell’utility HiDock, costringe ogni volta a dover aprire le Impostazioni di Sistema per modificare a mano le impostazioni del Dock di macOS.

L’utility HiDock si scarica da questa pagina e richiede macOS Monterey (macOS 12) oppure versioni seguenti. In questo articolo di macitynet trovate le novità dell’ultimo macOS Ventura e i motivi per installarlo.