Il documentario creativo Infinite Canvas è gratis su Apple TV

Nel 2019, una collaborazione tra sette importanti artisti ha aiutato gli Apple Store di tutto il mondo a prendere vita grazie alla realtà aumentata: il nuovo documentario intitolato Infinite Canvas è ora disponibile gratuitamente su Apple TV ed evidenzia il lavoro di ogni artista e l’esplorazione dei limiti esterni della creatività.

Infinite Canvas è il film d’esordio del pluripremiato fotografo Ryan McGinley. McGinley ha viaggiato in tutto il mondo nel 2018 per parlare con artisti che scoprono per la prima volta la realtà aumentata. Insieme a Today at Apple e al New Museum, il progetto è diventato [AR]T, una serie di installazioni interattive vissute attraverso l’obiettivo di un iPhone nei flagship store Apple in tutto il mondo.

La scorsa estate, Apple Creative Pro ha condotto sessioni di gruppo che portavano gli utenti al di fuori dei negozi. I visitatori avevano l’opportunità di esplorare la città insieme come reinventata dai sette artisti. Apple ha anche collaborato con Nick Cave su un’installazione AR visualizzabile in ogni Apple Store del mondo e con Sarah Rothberg su un laboratorio che ha insegnato i fondamenti della creazione di esperienze AR.

Il documentario Infinite Canvas di McGinley si concentra sul lato umano dell’arte della realtà aumentata, coinvolgendo ogni artista in una conversazione significativa sul proprio processo artistico, motivazionale e sul ruolo della creatività che si interseca con la tecnologia. La tecnologia AR è descritta come un mezzo per gli artisti per rendere il loro lavoro più accessibile a un pubblico più ampio.

[AR]T collabora con Pipilotti Rist, John Giorno e Nick Cave nello skyline di Manhattan.

Infinite Canvas include in particolare una lunga conversazione con John Giorno, il compianto poeta e artista scomparso poco dopo il lancio di [AR]T in tutto il mondo. Giorno riflette sulla sua carriera che dura da più di 50 anni e sul suo rapporto con la morte nel processo creativo. McGinley parla anche con Nick Cave, Nathalie Djurberg, Hans Berg, Cao Fei, Carsten Höller, Pipilotti Rist e Sarah Rothberg.

[AR]T è il progetto Today at Apple più ambizioso, e lo è stato sin dal lancio; Infinite Canvas vuole catturare lo spirito di questo progetto. Il film lascia che la tecnologia passi in secondo piano e si concentra sul motivo per cui un artista crea: connettersi con gli altri, comunicare e sentire qualcosa. E’ possibile riprodurre in streaming il documentario gratuitamente nell’app Apple TV.

