Il fondatore di Iliad vuole l’uscita dalla borsa

Iliad Italia ha chiuso il primo semestre 2021 con 600.000 nuovi utenti, realizzando un fatturato pari a 383 milioni di euro e registrando così una crescita del 22,9% rispetto al medesimo periodo nel 2020.

Dopo appena tre anni di attività, iliad evidenzia di essere a quota 7,8 milioni di utenti mobili in Italia, per una quota di mercato pari al 10%, grazie alla trasparenza e alla qualità dei suoi servizi. Per la prima volta dal lancio, iliad presenta un EBITDA (margine operativo lordo) al netto dei costi di leasing (EBITDAaL) semestrale positivo per 6 milioni di euro, raggiungendo l’obiettivo di break-even a soli tre anni dal suo lancio sul mercato.

Gli investimenti nel semestre sono pari a 200 milioni di euro e lo sviluppo della rete radio mobile continua con il raggiungimento di 7.800 siti attivi, in linea con l’obiettivo di circa 8.500 siti attivi entro la fine dell’anno in corso.

Di oggi la notizia annunciata dal Gruppo iliad di un progetto da parte del fondatore Xavier Niel di riacquisto degli azionisti minoritari e l’intenzione di uscire dalla borsa con un’offerta pubblica semplificata, con l’obiettivo di accelerare la crescita del Gruppo e supportare con maggiore indipendenza la propria strategia di sviluppo nel lungo termine.

Xavier Nie è attualmente l’azionista di maggioranza, poiché possiede il 70,6% del capitale, ma essere nei mercati finanziari impone regole, in particolare trasparenza sui risultati dell’azienda.

Il prezzo proposto da Niel è di 182 euro per azione, con un premio del 61% rispetto al prezzo delle azioni alla chiusura della sessione di ieri.

Il comunicato dell’azienda (PDF) iporta che l’iniziativa è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Iliad. Xavier Niel sottolinea da parte sua che questa azione è necessaria per “[le] rapide trasformazioni e [gli] investimenti significativi” che verranno effettuati in futuro. Iliad vuole diventare “leader delle telecomunicazioni in Europa” e questa uscita dai mercati finanziari dovrebbe semplificare il raggiugimento di alcluni obiettivi. Thomas Reynaud, l’attuale CEO del gruppo, specifica che l’azienda punta in particoli a “importanti investimenti in 5G e fibra”.

