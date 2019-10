Apple ha aggiornato Utility AirPort per la compatibilità con iOS 13

Apple ha aggiornato Utility Airport, l’utility per iOS che consente per la gestione e configurazoone di basi AirPort, comprese AirPort Express, AirPort Extreme e AirPort Time Capsule, direttamente da iPad, iPhone o iPod touch.

L’app consente di visualizza una panoramica grafica della rete e dei dispositivi, modifica le impostazioni della rete e della base, gestire funzionalità avanzate come quelle relative alle modalità di sicurezza, ai canali wireless, alla configurazione del protocollo IPv6 e altro ancora.

Nelle note di di rilascio dell’app si legge che l’aggiornamento alla versione 1.3.6 include “miglioramenti generali alla stabilità e alla sicurezza”, ma l’update risolve i problemi di incompatibilità con iOS 13.

L’app AirPort Utility richiede iOS 9.0 o versioni successive, “pesa” 13,1MB e si scarica gratis dall’App Store. Come accennato, con l’app per iOS è possibile visualizzare una panoramica grafica della rete Wi‑Fi, Ottenere informazioni sui dispositivi Wi‑Fi collegati, visualizzare e modificare le impostazioni della rete e del Wi‑Fi, visualizzare e aggiornare le password per la rete, le basi o i dischi, riavviare o ripristinare una base o aggiornare il firmware di una base quando disponibile, visualizzare messaggi di erroee, accedere alle informazioni relative alla rete, tra cui indirizzo IP, server DNS e indirizzo router e altro ancora.

Apple non produce più le basi AirPort e raccomanda agli utenti l’uso di router che supportano il più recente protocollo delle specifiche 802.11 IEEE (lo standard IEEE 802.11ac), che offra il supporto dual-band (2.4GHz e 5GHz) per permettere al router di trasmettere su due frequenze contemporaneamente e assicurare maggiore velocità operando sulla banda meno congestionata; è raccomandata l’attivazione dell’opzione che offre la protezione WPA2 Personal (AES) per una sicurezza ottimale e se possibile l’uso di dispositivi con supporto a tecnologie MIMO o MU-MIMO che consentono di distribuire contemporaneamente i flussi di dati in base alle specifiche richieste dei diversi dispositivi.

Qui su Macity abbiamo provato svariati router interessanti, ottime alternative ai prodotti Apple: il Modem/Router TP-LINK Archer VR600, il sistema per il Wi-Fi domestico Deco M5, il Netgear Nighthawk X4S D7800, il Sitecom Wi-Fi Router X8 AC1750. Tra i dispositivi suggeriti da Apple c’è il sistema Wi-Fi mesh Velop di Linksys indicato come ideale per per creare una rete mesh ad ampia portata. I nodi di questo tipo di reti creano una rete wireless mesh per tutta la casa connettendosi l’uno all’altro e utilizzando un solo SSID e un’unica password. Grazie all’assenza di cavi, è possibile posizionare i nodi in qualsiasi punto della stanza. La configurazione si esegue anche con app dedicate per iOS che informano sullo stato della rete e consentono di risolvere eventuali interruzioni del segnale Wi-Fi.

A questo indirizzo un nostro articolo con le possibili alternwtive alle basi Airport.