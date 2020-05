Il Vice Presidente Apple sulla crescita di Airpods: “Come un fuoco indomabile”.

Gli auricolari AirPods sono un prodotto di grandissimo successo, molto più di quanto i dirigenti di Apple avevano immaginato. A riferirlo in una intervista a Wired è Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple, che ha parlato della crescita di AirPods “come un fuoco indomabile”.

Gli AirPods erano inizialmente pensati come un semplice accessorio wireless per iPhone 7 e 7 Plus per offrire agli utenti auricolari senza filo sul telefono senza il tradizionale jack per la cuffia; Joswiak ha spiegato che l’accesso si è rivelato da subito un accessorio di successo fenomenale, con richieste che continuano a ritmi incredibili.

Il manager di Apple ha raccontato alcuni particolari legati allo sviluppo, frutto di un precedente lavoro con l’Università di Stanford per scansionare in 3D centinaia di orecchie per studiare l’ergonomia e l’adattamento al padiglione, con un design adatto alla più ampia gamma possibile della popolazione. Con AirPods Pro l’azienda si è spinta ancora oltre, studiando più orecchie e proponendo tre diverse taglie di cuscinetti in silicone che consentono di indossare gli auricolari comodamente e agganciarli con un clic.

Presentando i dati del secondo trimestre fiscale, il CEO di Apple, Tim Cook ha parlato di “un record trimestrale per i dispositivi wearable”; anche nel precedente trimestre Cook aveva fatto riferimento al “record di sempre per quanto riguarda i Servizi e i Wearables”.

Con Apple Watch e AirPods, Apple è leader indiscussa nel settore smartwatch e auricolari. La sola attività legata ai dispositivi indossabili vale quanto una delle prime centocinquanta aziende più grandi al mondo.