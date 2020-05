Le cuffie over ear di Apple si chiameranno “AirPods Studio” e costeranno 349$

Apple continua a lavorare intorno al marchio AirPods e dovremmo in futuro vedere cuffie tipo over ear (con i due padiglioni che, invece che poggiarsi, avvolgono completamente le orecchie) complete di funzionalità per la cancellazione attiva del rumore (per immergersi nel suono).

Il “leaker” Jon Prosser riferisce che Apple presenterà delle cuffie over ear denominate “AirPods Studio”, il nome in codice interno sarebbe B515 e il prezzo di vendita previsto di 349$.

Posser aveva già fatto riferimento a questo nome in codice ad aprile, indicando il loro arrivo in concomitanza della WWDC (la conferenza sviluppatori che si svolgerà a partire dal 22 giugno). L’analista Ming-Chi Kuo nel 2018 aveva riferito di un design del tutto nuovo per le cuffie premium con l’integrazione delle funzionalità wireless degli AirPods.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones. AirPods Studio

Codename: B515

$349 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020

Un riferimento alle AirPods Studio è apparso all’interno del codice di una versione preliminare di iOS 14: due piccole icone di sistema impiegate per mostrare la carica della batteria, nei widget per la ricarica, probabilmente anche nelle schermate per la regolazione di impostazioni e funzioni.

Per queste cuffie Apple top di gamma sono previste tutte le componenti e le funzionalità più avanzate viste in AirPods Pro e anche nelle cuffie e auricolari Beats di ultima generazione. Quindi Chip Apple H1 per ridurre consumi, migliori tempi di connessione, latenza audio ridotta, ma anche cancellazione del rumore, modalità Trasparenza per poter sentire i rumori esterni, stop e play automatici quando l’utente indossa e ripone le cuffie e altro ancora.

Nelle foto qui sopra riportiamo un concept delle future cuffie Apple immaginatida Curved, immaginate negli scorsi mesi con un design completamente diverso da quello svelato dalle due nuove icone scoperte in iOS 14. Secondo i report più attendibili saranno lanciate entro quest’anno, forse in autunno con il rilascio di iOS 14.