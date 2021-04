Iliad 5G funziona con iPhone 12: come attivarlo

Finalmente anche gli utenti di iPhone 12 possono sfruttare la rete iliad 5G, a patto di aver un piano che include questa possibilità e di trovarsi in una zona coperta dal servizio (l’elenco delle città è in calce in questo articolo). Finora la rete cellulare di ultima generazione dell’operatore poteva essere sfruttata solo da una ventina di terminali Android di Huawei, Oppo, Xiaomi, Motorola e Nokia: ne abbiamo parlato in questo articolo.

La compatibilità di iliad 5G con iPhone 12 è stata attivata con il rilascio dell’aggiornamento iOS 14.5 da parte di Apple e subito dopo dal rilascio di un aggiornamento delle impostazioni del gestore da parte di Iliad. Dopo aver effettuato l’update di iOS occorre quindi installare anche l’aggiornamento dell’operatore che porta le impostazioni alla versione 46.1. Se quest’ultimo non è stato fatto in automatico basta aprire Impostazioni, Generali e Info per verificare la presenza dell’update gestore da scaricare.

Come attivare iliad 5G su iPhone 12

Per attivare la rete iliad 5G su iPhone 12 occorre aprire Impostazioni, Cellulare e poi Opzioni dati cellulare. Qui è possibile scegliere tra 5G attivo per connettere sempre iPhone 12 alla rete iliad 5G quando disponibile, oppure 5G auto.

In quest’ultimo caso il terminale usa la rete 4G LTE anche quando è disponibile il 5G per ridurre il consumo di energia, mentre si connette al 5G solo quando occorre gestire un traffico dati sostenuto. Nella stessa schermata gli iPhone 12 segnano VoLTE disattivato: questa opzione deve rimanere disattivata perché al momento iliad non supporta ancora le chiamate in alta definizione su rete LTE.

Naturalmente per poter sfruttare la rete iliad 5G su iPhone 12 l’utente deve aver sottoscritto un piano dell’operatore che include anche la connettività 5G. Sono così esclusi i primi piani che iliad ha commercializzato nel nostro Paese, mentre è possibile farlo con l’offerta iliad Giga 100, una delle più economiche in assoluto per avere 100GB di traffico dati al mese sia in 4G che 5G.

Ricordiamo che al momento la copertura iliad 5G è disponibile solo in alcune aree di queste città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Ricordiamo che da mesi è atteso l’ingresso di iliad con piani e offerte anche sul fisso per collegamenti in fibra, un lancio che potrebbe avvenire già entro il mese di maggio o comunque prima di questa estate.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.