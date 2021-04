Iliad in fibra sul fisso forse arriva a maggio

Un importante indizio indica che iliad è quasi pronto per entrare anche nel mercato del fisso per i collegamenti Internet in fibra: il sistema operativo Freebox OS che gestisce il funzionamento dei modem router dell’operatore è stato aggiornato e ora include anche il supporto per l’italiano.

Il piano di iliad per il mercato del fisso in Italia per collegamenti in fibra è noto da mesi, grazie alle anticipazioni ma sopratutto tramite le dichiarazioni dei dirigenti della società. A novembre dello scorso anno il CEO del gruppo Thomas Reynaud aveva anticipato che l’espansione in Italia e Polonia dagli abbonamenti mobile per smartphone a Internet fisso in fibra sarebbe avvenuta con i dispositivi Freebox POP, comprendente modem router e, per gli utenti che lo richiedono abbinato al ripetitore Wi-Fi e Player POP, box multimediale con Android TV e Chromecast integrato.

L’ultima versione del sistema operativo Freebox OS 4.3 include non più solo messaggi in Francese, ma anche in Italiano e Inglese. In questo articolo riportiamo una schermata dell’utente che si firma Tiino-X83 pubblicata da Universofree. Finora società e dirigenti hanno indicato che iliad avrebbe lanciato la sua prima offerta per Internet fisso su fibra entro l’estate di quest’anno, ma ora con questo aggiornamento, sembra che le tempistiche siano state anticipate e che il debutto possa avvenire forse già entro il mese di maggio.

Ricordiamo che nelle scorse settimane iliad è diventato principale azionista di Unieuro e ha lanciato il piano Giga 100 con 100GB di traffico dati 4G e 5G a prezzo competitivo.

