IMDb TV è l’app di streaming gratis, ma l’Europa aspetta

Il servizio di TV in streaming gratuito di IMDb finalmente ha una sua applicazione per iPhone, iPad e dispositivi Android. Il sito web, di proprietà di Amazon, aveva già rilasciato negli Stati Uniti l’app IMDb TV per i televisori LG oltre che per PlayStation 4, NVIDIA Shield e TiVo Stream 4K lo scorso marzo, subito dopo essere sbarcata sulla piattaforma Roku, oltre ad essere disponibile anche sulle Fire TV e come canale gratuito dell’app Prime Video.

Fino ad oggi però, per poter accedere alle offerte del servizio gratuito di televisione in streaming – che, lo ricordiamo, è supportato dalle pubblicità, sebbene ne presenti la metà rispetto a quelle che circolano sulla TV tradizionale – bisognava avviare l’app IMDb. Da oggi invece gli utenti che risiedono negli Stati Uniti possono scaricare l’app IMDb TV distribuita tramite App Store e Play Store.

Questo piccolo grande cambiamento potrebbe dare maggiore risalto al servizio e ci suggerisce che Amazon potrebbe avere grandi progetti per la piattaforma. Secondo i rapporti pubblicati l’anno scorso infatti l’azienda starebbe cercando di renderlo completamente gratuito e accessibile a livello internazionale. Messico e Regno Unito potrebbero essere i primi paesi ad avere accesso alla piattaforma al di fuori degli USA e, se tutto va bene, successivamente potrebbe espandersi in America Latina e in altri paesi, Europa compresa.

Il servizio fu lanciato gratuitamente come Freedive nel gennaio del 2019, prima di essere ribattezzato in IMDb TV. Attualmente offre l’accesso gratuito a programmi e film popolari come “Chicago Fire”, “All in the Family”, “Wolf of Wall Street”, “Mad Men”, “Malcom in the Middle” e “How to Train Your Dragon”, oltre agli Amazon Originals realizzati appositamente per la piattaforma, incluso il dramma di crimine e azione “Leverage: Redemption”, un revival televisivo americano in streaming di “Leverage”. L’app ora non farà altro che facilitare l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma senza dover passare per l’applicazione principale.

