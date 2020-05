In un brevetto Apple il display dell’iPhone è l’antenna millimeter Wave per il 5G

Apple ha registrato un brevetto che riguarda le antenne millimeter wave, una tecnologia chiave delle reti 5G. Nel brevetto denominato “Electronic Devices Having Antennas that Radiate Through a Display”, Apple evidenzia la possibilità di usare il display stesso per irradiare il segnale, un geniale meccanismo che forse potrebbe essere sfruttato nei nuovi iPhone che saranno presentati prima della fine dell’anno.

Le millimeter Wave, frequenze indicate anche come Extremely High frequency (EHF) o Very High frequency (VHF) sono caratterizzata da una lunghezza d’onda che varia tra il millimetro e i dieci millimetri e possono essere sfruttate per le comunicazioni su banda larga mobile e senza fili nel contesto della comunicazione cellulare di quinta generazione (5G), nelle comunicazioni punto-punto ed in comunicazioni punto-multipunto. Nelle telecomunicazioni le onde millimetriche mmWave permettono di incrementare la capacità delle nuove reti mobili alla velocità massima di trasmissione fino anche a decine di Gbit/s.

Nel brevetto, Apple spiega he sarebbe “auspicabile” il supporto delle comunicazioni wireless con la tecnologia millimeter wave e centimeter wave. Le onde millimetriche (mmWave) offrono velocità molto più elevate delle attuali, ma sono allo stesso tempo più inclini ad essere bloccate da ostacoli come muri o altri elementi (persino le mani dell’utente stesso). Apple sembra avere trovato una soluzione, con moduli che consentiranno di utilizzare la banda ad alta velocità, integrati direttamente nel display, una “Phased Array Antenna” (tecnologia che consente di stabilire contemporaneamente diversi link) che potrebbe essere integrata nel display grazie a strutture conduttrici predisposte in uno specifico layer sotto lo schermo.

Altri dettagli sono indicati sul sito di PatentlyApple che ha scovato il brevetto; quest’ultimo è stato registrato presso il Patent Office statunitense nel primo trimestre dello scorso anno.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti/servizi/funzioni che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

