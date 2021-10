iOS 15, a 10 giorni dal rilascio l’adozione è inferiore a iOS 14

L’ultimo sistema operativo Apple per iPhone è stato rilasciato il 20 settembre per tutti: già nei primi giorni di disponibilità iOS 15 ha mostrato un tasso di adozione inferiore a iOS 14 ed ora, a distanza di 10 giorni la tendenza viene nuovamente confermata.

Al momento la stima di adozione iOS 15 è del 19,3% rispetto al 30% raggiunto lo scorso anno da iOS 14 sempre a distanza di 10 giorni dal rilascio. I dati sono ancora quelli non ufficiali forniti da Mixpanel, società di analisi specializzata nel mondo dei dispositivi mobile che rileva i sistemi operativi installati nei dispositivi che accedono ad app e siti web che usano gli strumenti per sviluppatori della società.

Questo perché Apple non ha ancora aggiornato le statistiche ufficiali di adozione di iOS 15: l’ultimo update risale a giugno quando iOS 14 era installato sulla’85% degli iPhone e iPad nel mondo, in base agli accessi ad App Store rilevati da Cupertino. Gli osservatori indicano diverse ragioni che possono spiegare l’adozione più lenta di iOS 15 rispetto a iOS 14 da parte degli utenti.

In primis anche il sistema operativo precedente riceverà aggiornamenti software di sicurezza, in secondo luogo diverse funzioni importanti di iOS 15 sono state posticipate, come indica MacRumors. A questo si aggiungono anche la presenza di diversi bug ancora da risolvere (ne abbiamo parlato qui, qui, qui e anche qui), infine l’adozione potrebbe essere stata scoraggiata dai precedenti piani di Apple per integrare strumenti per la protezione dei minori. Successivamente Apple ha fatto marcia indietro posticipandone l’introduzione, rivedendo approccio e strumenti, ma con data ancora da stabilire.

Apple sta lavorando all’aggiornamento iOS 15.1 che risolverà il bug dello sblocco iPhone 13 tramite Apple Watch: la data di rilascio non è nota. Come già successo più volte in passato, è possibile che Apple decida di rilasciare aggiornamenti minori intermedi, per esempio iOS 15.0.1 per risolvere più rapidamente bug e problemi di sicurezza.

La recensione di iPhone 13 Pro di macitynet è disponibile qui. Invece in questo approfondimento trovate tutte le novità di iOS 15.