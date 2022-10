iPad 2022 economico in arrivo, lo dicono le cover

Fin dai primi giorni di ottobre sono già state avvistate le custodie Logitech per nuovi iPad Pro 2022 e anche per il prossimo iPad 2022 economico, atteso completamente rinnovato, fuori e dentro: mentre per Mark Gurman Apple presenterà i nuovi iPad Pro 2022 nella giornata di martedì 18 ottobre, appare sempre più probabile anche l’arrivo in contemporanea del nuovo iPad 2022 di decima generazione, quest’ultimo ancora una volta anticipato dalle cover.

Non si tratta di un marchio semi sconosciuto alla ricerca di pubblicità con un lancio anticipato, al contrario è una cover realizzata da Speck società che da oltre dici anni propone accessori e protezioni di qualità per i dispositivi Apple, oltre che per i principali Android. È praticamente certo che da anni Speck abbia accesso anticipato a schemi tecnici e dettagli per progettare e produrre le cover per gli iPhone e iPad in fase di lancio.

Sembra così possibile un piccolo errore nelle tempistiche l’esposizione anticipata della cover per il nuovo iPad 2022 economico di decima generazione, non ancora presentato ma che potrebbe arrivare tra poche ore con un comunicato stampa di Apple, insieme agli iPad Pro 2022.

La cover Speck battezzata Balance Folio è progettata per iPad 2022 e offre anche un sostegno per Apple Pencil di seconda generazione. In questo articolo riportiamo una fotografia pubblicata dall’utente roeeban su Twitter. Finora iPad 2021 di nona generazione è compatibile esclusivamente con Apple Pencil di prima generazione.

La custodia della cover conferma così anche una delle numerose novità attese per iPad 2022, oltre al cambio totale di design con bordi più squadrati in stile iPad Air, l’arrivo per la prima volta della connettività 5G, processore più recente e potente Apple A14 Bionic, la rimozione di Lightning per passare per la prima volta a USB-C. Non è ancora chiaro se rimarrà il tasto Home con Touch ID o se invece Apple ridurrà bordi e cornici, posizionando Touch ID nel tasto laterale di accensione – spegnimento.

