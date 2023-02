Il prezzo degli iPad Oled non vi farà felici

Probabilmente i prossimi iPad Pro saranno significativamente più costosi: l’ipotesi di un importante rincaro dei prezzi viene dalla Corea e sarebbe riconducibile ai nuovi costosi processi di produzione degli schermi OLED, nonostante avranno dimensioni simili a quelle dei modelli attuali.

Secondo il sito coreano The Elec, il prossimo anno Apple dovrebbe lanciare nuovi iPad Pro da 11,1 e 13 pollici con schermo OLED anziché LCD, e l’approvvigionamento dei pannelli rappresenterà la maggior parte dei costi dei materiali.

Attualmente si ritiene che Apple stia discutendo dei prezzi di fornitura con Samsung (che per il momento sta sviluppando soltanto la versione più piccola) e LG Display proprio perché il processo produttivo di questi schermi è qualcosa di nuovo e mai sperimentato prima su OLED di queste misure.

I miglioramenti

Uno di questi – dicono – riguarderebbe l’uso di una nuova e particolare struttura che sarebbe in grado di raddoppiare la luminosità e quadruplicare la durata del display; un altro invece prevede l’impiego di transistor TFT di ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) responsabile dell’accensione e dello spegnimento dei singoli pixel che garantirebbe una migliore efficienza dal punto di vista energetico; infine, una struttura ibrida renderebbe il pannello complessivamente più sottile.

I numeri

Quindi in ballo ci sono tanti e importanti miglioramenti, ma come dicevamo avranno un costo non indifferente. Secondo le indiscrezioni il prezzo per questi innovativi pannelli si aggirerebbe intorno ai 270 $ per la versione più piccola da 11,1 pollici e 350 $ per il pannello da 13 pollici. Per avere un termine di paragone, gli OLED da 11 e 12,9 pollici degli iPad Pro attuali costano rispettivamente 100 e 150 $.

Continuando a fare congetture, è probabile che Apple carichi almeno una parte del costo dei materiali al consumatore, perciò i nuovi iPad Pro potrebbero costare di più. Quantificarlo adesso è difficile ma basti pensare che – restando sui prezzi in dollaro – attualmente l’iPad Pro da 11″ con display LED Liquid Retina parte da 799 $ mentre per la versione da 12,9″ con schermo Mini-LED Liquid Retina XDR ce ne vogliono almeno 1.099 $.