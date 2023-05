iClip, poco più di 3 euro per gli Appunti multipli sul Mac

iClip è una utility per Mac che permette di salvare la cronologia degli Appunti, consentendo di avere il copia/incolla multiplo di tutti gli elementi (blocchi di testo, immagini, ecc). precedentemente copiati in memoria.

È possibile accedere alla cronologia degli Appunti da una interfaccia di semplice utilizzo ed è anche possibile organizzare i vari elementi incollati in set (es. indirizzi web, foto, porzioni di codice, ecc.).

È supportato il drag&drop ed è possibile copiare in memoria l’elemento di proprio interesse con un solo click. Dalle Preferenze dell’app è possibile decidere dove mostrare l’utility, lo stile, la trasparenza e i più esperti possono personalizzare vari aspetti con AppleScript, Javascript, Automator, Servizi di macOS.

iClip costa normalmente 14,99$ ma con il bundle proposto da BundleHunt possiamo ottenerla per 3,50$ + 3$ di accesso.

La promozione di base può essere vista come un’offerta a tempo su un grande numero di programmi scontati massicciamente. È il caso di Data Rescue 6 (recupero files perduti o cancellati), Toast 20 Titanium (masterizzazione di CD, DVD e Blu Ray), Tumult Hype (creazione di app in HTML5), Pidifify (Creazione di PDF in formato ricercabile), VideoProc (per la conversione di video tra vari formati), Intego Washing Machine (per rendere più veloce e svelto il Mac), NTS for Mac (per scrivere su dischi inizializzati come NTFS) e molti molti altri.

Per avere accesso al prezzo che trovate nella pagina di BundleHunt non serve fare nulla di particolare. Basta acquistare una sorta di “ticket” di accesso all’offerta pagando tre dollari e si potrà comprare tutto quello che vi interessa al prezzo che vedete lì riportato. Una volta raggiunti i 30$ di valore però, i 3 dollari verranno immediatamente scontati e non si dovrà pagare niente altro.

La promozione di BundleHunt è ad accesso istantaneo. Nel momento in cui si sarà pagato si avranno i codici per registrare l’applicazione. Da notare che alcune di queste applicazioni sono anche in versione Windows.

Click qui per accedere a tutta la lista di BundleHunt.