iPhone potrà chiamare automaticamente un numero di emergenza in caso di incidente stradale

Apple sta lavorando ad una funzionalità che permetterà ad iPhone e Apple Watch di chiamare automaticamente un numero di emergenza in caso di incidente stradale.

A riferirlo è il Wall Street Journal spiegando che la funzionalità in questione è prevista per il prossimo anno, citando documenti dell’azienda e non meglio precisate persone che – presumibilmente – lavorano per la Casa di Cupertino e avrebbero riferito della novità.

Come è facile immaginare, la funzione in questione sfrutterebbe sensori quali l’accelerometro di iPhone e Apple Watch per individuare il verificarsi di un incidente e chiamare i soccorsi, un meccanismo che in parte tiene conto di un improvviso picco nella forza gravitazionale, evento noto anche come la forza-g nella dinamica di un impatto, in altre parole l’accelerazione che subisce un corpo quando è lasciato libero di muoversi in caduta libera.

Il quotidiano statunitense riferisce che Apple avrebbe testato questa funzione lo scorso anno raccogliendo dati in modo anonimo da utenti iPhone e Apple Watch; a quanto pare i dispositivi sono stati in grado già di segnalare oltre 10 milioni di impatti d’urto dei veicoli. Prima di rendere disponibili per tutti la funzione, Apple vuole però effettuare ulteriori test.

Secondo il WSJ, Apple ha “già individuato oltre 10 milioni di sospetti impatti d’urto di veicoli, 50.000 dei quali hanno incluso chiamate al 911 (il numero telefonico di emergenza degli Stati Uniti e del Canada). “Apple ha sfruttato le chiamate al 911 per migliorare l’accuratezza dell’algoritmo di rilevamento incidenti”, sfruttando il fatto che una chiamata a un numero di emergenza che fa seguito ad un sospetto impatto indica loro una maggiore sicurezza nel capire che si sia trattato effettivamente di un incidente”.

Il sistema tiene conto di peculiarità di quelle che Apple sfrutta in Apple Watch per il rilevamento delle cadute. Se Apple Watch Series 4 o modello successivo rileva una caduta pericolosa mentre indossiamo l’orologio, avvisa con un tocco sul polso, un allarme acustico e visualizza un avviso. L’utente può scegliere se contattare i servizi di emergenza o ignorare l’avviso premendo la Digital Crown, toccando Chiudi nell’angolo in alto a sinistra o toccando “Sto bene”. Se Apple Watch rileva che ci stiamo muovendo, attende la nostra risposta all’avviso e non chiama automaticamente i servizi di emergenza; se rileva che siamo immobile da circa un minuto, fa partire automaticamente la chiamata. Al termine della chiamata, Apple Watch invia un messaggio ai nostri contatti di emergenza con la nostra posizione, indicando che è stata rilevata una caduta pericolosa, avvisando i servizi di emergenza (recuperando i contatti di emergenza dalla Cartella clinica).