La tacca di iPhone 13 è più stretta ma più alta di iPhone 12

Si moltiplicano i dettagli sugli iPhone 13 presentati da Apple durante l’evento California Streaming di ieri: una delle poche modifiche al design, di quelle evidenti, è certamente la tacca frontale nella parte superiore dello schermo. E’ più stretta rispetto a iPhone 12, ha sottolineato Apple, ma anche più alta.

Diminuisce, dunque, la larghezza del 20% dello spazio dedicato all’alloggiamento del layout della fotocamera TrueDepth, con l’altoparlante ora posizionato sopra le componenti della fotocamera.

Nella presentazione, Apple ha affermato che le componenti TrueDepth ora si adattano a uno spazio più piccolo del 20%. È notevolmente più piccolo in larghezza rispetto al passato, tuttavia se lo si confronta con le foto di un iPhone 12 e 13, si noterà che in realtà è anche leggermente più alto.

La differenza di altezza è contenuta, forse 1mm in più, ma è evidente in base alle immagini dei prodotti Apple, come rivela 9to5mac. Le dimensioni reali della tacca si scopriranno soltanto la prossima settimana, quando le prime unità di iPhone 13 saranno effettivamente spedite ai consumatori. L’aspetto generale di iPhone 13 sarà più elegante poiché la riduzione totale del notch è, comunque, visivamente evidente.

Ovviamente, una simile modifica non avrà, probabilmente, un grande impatto sull’uso quotidiano, considerando che non ci sarà un enorme spazio in più per mostrare contenuti aggiuntivi delle app, né il sistema operativo sembra in grado al momento di utilizzare lo spazio disponibile per mostrare eventuali indicatori.

Certo, il fatto che sia più piccolo rende il tutto visivamente più bello. E pensare che un giorno, forse già nel 2023, il notch potrebbe sparire del tutto.

