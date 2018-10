Le migliori app Montessori, per avvicinarsi alla lettura e alla scrittura con iPad e iPhone

Il metodo Montessori è alla base di alcune tra le app per l’istruzione più amate dai bambini e dalle loro famiglie: ecco una piccola selezione di app Montessori da non perdere.

Parlando di metodo Montessori vengono in mente ambienti accoglienti per i bambini e giochi e attività per scoprire il mondo e la natura, non di certo delle applicazioni per iPad o iPhone. Ma il metodo pedagogico ispirato al pensiero di Maria Montessori è alla base di alcune tra le app per l’istruzione più amate dai bambini e dalle loro famiglie: anche in assenza di materiali da maneggiare e nonostante siano strumenti lontani dall’universo delle scuole montessoriane, le app sono un primo passo interattivo, divertente, semplice, nel mondo della matematica, della lettura e della scrittura. E chi già propone ai bambini delle app per imparare oltre che per divertirsi ed è attento a tutte le novità legate all’uso della tecnologia in ambito educativo o scolastico (Apple lancia, ad esempio, Tutti possono creare), non può perdersi le app ispirate a questo metodo: ecco, dunque, una selezione di app Montessori da scaricare e provare insieme con i piccoli di casa.

Introduzione alla matematica, di Montessorium, è l’app perfetta per apprendere le basi della matematica (su questa pagina di Macitynet un approfondimento su Introduzione alla Matematica), per imparare a leggere, scrivere e comprendere i numeri da 0 a 9, ma anche la sequenza, l’ordine e i rapporti spaziali, ma anche l’introduzione ai numeri pari e dispari. Sul display di iPad o iPhone compariranno aste rosse, aste numerate, numeri di carta vetrata, gettoni colorati, che aiuteranno il bambino ad acquisire abilità matematiche senza che lui se ne renda conto. Introduzione alla matematica si acquista sullo Store a 5,49 euro.

Montessori Preschool è l’app che ha l’ambizione di tradurre in un linguaggio digitale il metodo Montessori. Montessori Preschool si presenta come una piattaforma tutta dedicata ai bambini in età prescolare, dai tre ai sei anni. Già dal primo accesso, l’utente capirà di trovarsi in un vero e proprio ambiente digitale in cui si possono trovare attività di diverso tipo per i bambini: tanti minigame e attività per l’apprendimento divisi in quattro macroaree – matematica, alfabetizzazione precoce, arte, vita pratica – e un divertente sistema di “ricompense” per aiutare il bambino a sentirsi più “motivato” nel portare a termine i propri compiti. L’app Montessori Preschool si scarica gratuitamente, ma è poi necessario abbonarsi mensilmente a 6,99 euro oppure annualmente a 59,99 euro.

Per chi muove i primi passi nella scuola primaria, un’app interessante potrebbe essere Il Suono delle lettere: basata su giochi di suoni, l’app è rivolta soprattutto ai bambini che desiderano prepararsi alla lettura. Attraverso quattro giochi con un approccio progressivo, Il Suono delle lettere invita il bambino a identificare i suoni delle parole, arricchendo così il proprio vocabolario, memorizzando il suono e la forma di ogni lettera in corsivo e associando le lettere e le parole alle immagini. Realizzato per Edoki Academy da Las Trois Elles Interactive, Il Suono delle lettere si acquista su iTunes a 4,99 euro.

La geometria non fa più paura se si affronta con un tap e con un’applicazione colorata, divertente e interessante come Geometria Montessori – Scoprire le forme con Tam e Tao. L’applicazione di Les Trois Elles Interactive è lo strumento, sviluppato per iPad e iPhone, per far muovere ai bambini i primi passi nel mondo della geometria. Accompagnati da Tam e Tao, i bambini si mettono in viaggio attraverso un universo grafico basato sulla scoperta delle forme geometriche. I piccoli potranno sviluppare la logica e imparare a interagire con sei “famiglie” di forme: il metodo è quello Montessori, gli strumenti sono immagini colorate, giochi multi-touch e un vocabolario preciso. Geometria Montessori è consigliata a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni e si acquista a 4,49 euro sullo Store.

Per un approccio digitale alla natura, interessante è Le parti delle piante – Montessori botanica, un vero e proprio puzzle della bonitica, che vuole evocare il tavolo della natura utilizzato nelle case dei bambini montessoriane o il puzzle della botanica usato per imparare ad amare e conoscere la natura. Nella prima lezione si imparano le parti e i nomi delle piante e nelle lezioni successive si potranno assemblare le parti dei puzzle sulle piante. Nella semplicità delle funzioni e delle proposte, un’esperienza di approccio alla natura in stile Montessori interessante. Le parti delle piante – Montessori botanica si può acquistare a 2,29 euro sullo Store.