L’espansione tasti del Dualshock 4 funziona con iPhone, iPad, Mac e Apple TV

Tra gli ultimi accessori rilasciati da Sony per il suo pad Dualshock 4 c’è sicuramente l’espansione tasti o pulsante posteriore, che si aggancia alla periferica e consente un ulteriore grado di controllo con alcuni giochi. Si tratta di un comodo pulsante posteriore, un vero e proprio must per i giocatori hardcore, che però funziona benissimo anche con iPhone e iPad.

Non molto tempo fa, i giocatori dovevano pagare una piccola fortuna per i controller personalizzati se volevano sfruttare su iOS i pulsanti posteriori. Adesso non più. Microsoft ora offre un controller wireless Elite, con paddle posteriori, per Xbox One, mentre Sony ha appena rilanciato un componente aggiuntivo che porta i pulsanti posteriori su un controller DualShock 4 standard, pienamente compatibile con iPhone e iPad. Anche quello Microsoft lo è.

Lo ha confermato direttamente Sony ai microfoni di Cult of Mac, che tiene a precisare come il pulsante posteriore è studiato in un modo che possa diventare un tutt’uno con il controller, così da non percepirlo come sistema autonomo.

Qualsiasi dispositivo compatibile con un controller PS4 è compatibile anche con il pulsante aggiuntivo. Quindi, non solo iOS e iPadOS , ma anche macOS e tvOS.

I pulsanti del controller posteriore possono essere incredibilmente utili in davvero tanti giochi. Possono offrire ai giocatori un vantaggio in titoli più competitivi, in particolare quelli che si basano su un controllo continuo degli stick analogici. I pulsanti posteriori permettono al giocatore di non togliere i pollici dalle levette analogiche per eseguire altre azioni. In questo modo, ad esempio, è possibile saltare in uno scontro a fuoco di Fortnite, senza perdere la capacità di mirare contro un avversario.

L’espansione tasti ufficiale di Sony offre due pulsanti, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro del controller, grazie al quale possono essere associati fino a un massimo di 16 funzioni diverse.

Il costo della periferica è di 34,90 euro, anche se al momento sembra difficile reperirlo a questo prezzo e, come spesso accade, molti venditori ne stanno approfittando per innalzare il prezzo di listino.