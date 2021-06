Luminary, un nuovo canale ad abbonamento su Apple Podcast

Luminary, rete di podcast ad abbonamento, ha presentato un nuovo canale rendendo tutti i podcast originali Luminary disponibili su Apple Podcast in oltre 170 paesi del mondo.

Luminary è una rete di podcast ad abbonamento che offre una serie di spettacoli originali pluripremiati altrimenti introvabili. Gli abbonati hanno accesso illimitato alla raccolta completa di podcast originali Luminary, che presentano creatori famosi, voci diverse e storie importanti raccontate attraverso una nuova visuale. I contenuti sono reperibili tramite l’app Luminary, disponibile per iOS, Android e il web, e ora anche sul canale Luminary di Apple Podcast.

Il canale Luminary consiste di più di 30 podcast originali, tra cui Under the Skin con Russell Brand, Snap Judgment presenta: Spooked, The C-Word con Lena Dunham e Fiasco di Leon Neyfakh.

Il canale Luminary include inoltre l’accesso a The Midnight Miracle, un nuovo spettacolo dei creatori Talib Kweli, yasiin bey e Dave Chappelle. The Midnight Miracle ha iniziato a fare uscire episodi a maggio e continuerà nel corso dell’anno, con una pausa estiva. Nelle prossime settimane Luminary introdurrà anche nuovi spettacoli e stagioni di Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham e Leon Neyfakh.

Tutti i podcast originali Luminary continueranno a essere accessibili dagli abbonati tramite l’app Luminary nei 12 paesi in cui è attualmente disponibile. Con questo lancio su Apple, tutti i podcast ora sono disponibili anche sul canale Luminary su Apple Podcasts in oltre 170 paesi del mondo.

Il prezzo negli Stati Uniti è di 4,99 dollari al mese oppure di 34,99 dollari all’anno – o circa 2,99 dollari al mese – dopo un periodo di prova gratuito di sette giorni sia per l’una che per l’altra scelta. Il prezzo internazionale è prossimo a quello negli Stati Uniti.

Apple ha da poco attivato il nuovo capitolo del podcasting con gli abbonamenti Apple Podcast. Ora è possibile cquistare abbonamenti a pagamento proposti da chi crea podcast, con una serie di vantaggi esclusivi come ascolto senza pubblicità, accesso a contenuti extra e anteprime sulle nuove serie. È possibile abbonarsi alle produzioni di voci indipendenti e grandi firme dei podcast, tra cui Tenderfoot TV, Pushkin Industries, Radiotopia di PRX e QCODE, e di brand del settore media ed entertainment come NPR, Los Angeles Times, The Athletic, Sony Music Entertainment e tanti altri.

È anche possibile scoprire i canali, cioè raccolte di programmi selezionati dagli autori dei podcast con titoli, descrizioni e illustrazioni ad hoc. Come per i programmi, l’utente può sfogliare i canali gratuiti per trovare facilmente altri show delle firme che preferisce, nonché i canali a pagamento e quelli che offrono vantaggi extra riservati a chi si abbona.

