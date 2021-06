macOS Monterey più preciso nella stima del tempo di backup con Time Machine

macOS Monterey (qui le novità più importanti) migliora la funzione che consente di effettuare i backup con Time Machine: la nuova versione è in grado di mostrare l’avanzamento del backup indicando una percentuale. Le precedenti versioni di macOS mostrano solo il tempo rimanente stimato, indicazione non sempre affidabile. L’indicazione della percentuale cliccando sull’icona dedicata nella barra dei menu, permette di avere una informazione che sembra più affidabile rispetto a prima.

Chi lo desidera può ancora ottenere le indicazioni con il tempo stimato per completare il backup: basta aprire le Preferenze di Sistema e da qui la sezione “Time Machine” per avere una finestra con le indicazioni dei minuti restanti per completare la copia.

Un’altra novità meno evidente è che durante la fase di preparazione del backup, il pannello dedicato nelle Preferenze di sistema indica il numero di file modificati, una funzionalità legata probabilmente a caratteristiche intrinseche dei dischi inizializzati come APFS, formato supportato per i backup di Time Machine da macOS Big Sur. Con il nuovo filesystem è possibile ottenere svariate informazioni in modo molto più veloce e preciso rispetto a quanto accadeva con l’HFS+.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al futuro sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.