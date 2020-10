Apple lancerà iPad Air 4 insieme agli iPhone 12

Anche se Apple ha presentato i nuovi iPad Air 4 nel suo keynote del 15 settembre, i nuovi tablet arriveranno in preordine e nelle mani degli utenti all’incirca con le stesse tempistiche dei nuovi iPhone 12 che saranno presentati nel keynote Apple di martedì 13 ottobre. Negli scorsi giorni Jon Prosser aveva anticipato che Apple avrebbe annunciato la data di disponibilità dei tablet durante l’evento in arrivo, ora con un nuovo post su Twitter il leaker precisa ulteriormente il tiro.

Non solo il colosso di Cupertino annuncerà le date dei preordini e di disponibilità di iPad Air 4 nel keynote di presentazione degli iPhone 12, ma le date risulteranno simili se non addirittura identiche a quelle di lancio dei nuovi terminali. Da mesi si prevede però che quest’anno non tutti e quattro gli smartphone saranno immediatamente disponibili per preordine e acquisto.

In particolare diversi leaker, analisti e anche voci che partono da costruttori e assemblatori indicano che all’inizio arriveranno gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro, quindi i modelli da 6,1 pollici. Questi potrebbero essere preordinabili da venerdì 16 ottobre con arrivo la settimana successiva, quindi venerdì 23 ottobre. Invece il più piccolo iPhone 12 da 5,4” e il modello top iPhone 12 Pro Max da 6,7” sembra arriveranno a novembre.

Tenendo presente che gli iPad Air 4 sono stati annunciati a metà settembre e che i negozi della catena Apple Retail si stanno preparando per il loro arrivo già da diversi giorni, è possibile che Apple li renda preordinatili subito dopo la fine della presentazione del 13 ottobre o, come indica Prosser, con tempistiche simili ai primi due iPhone 12 in arrivo.

Il motivo delle lunghe tempistiche tra presentazione e lancio è ben noto agli appassionati Apple. Quest’anno Cupertino è stata costretta ad anticipare gli iPad Air 4 e posticipare gli iPhone 12 per i ritardi dovuti a Coronavirus. In questo modo però la punta di diamante costituita dal processore proprietario Apple A14 sarebbe finita nella mani degli utenti prima dei nuovi terminali top.



Così Apple ha escogitato il piano della presentazione anticipata di iPad Air 4 ma con consegne posticipate fino all’arrivo degli iPhone 12. Nel frattempo però diversi dirigenti di Cupertino hanno offerto anteprime e approfondimenti delle tecnologie di questo processore, pensato e progettato fin dall’inizio per essere potente, efficiente e versatile, tanto da poter essere impiegato negli iPad Air 4, negli iPhone 12 e presumibilmente anche nei primi Mac con Apple Silicon in arrivo a novembre. Anche se in versioni leggermente diverse tra loro per numero di core, GPU e prestazioni.

Per tutte le specifiche e le caratteristiche emerse della gamma iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet. Invece per scoprire le ultimissime anticipazioni su funzioni, prezzi, colori e altri dettagli anticipati dai leaker negli ultimi giorni prima della presentazione di Apple del 13 ottobre è possibile leggere qui e qui. In questo articolo le 10 novità di iPhone 12 che dovete sapere.

Come avviene da sempre per ogni presentazione di Apple, martedì 13 ottobre la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, con una chat contestuale tradotta in italiano e immagini di quel che viene presentato sul palco.