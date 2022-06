Nintendo Switch online, l’app abbandona iPhone e iPad datati

I possessori di Nintendo Switch dovranno presto assicurarsi di eseguire l’ultima versione di iOS e iPadOS su iPhone e iPad per continuare ad avere accesso all’app Nintendo Switch Online, infatti la multinazionale di Mario ha recentemente annuciato che non supporterà più i vecchi modelli di dispositivi Apple per la sua app.

Nintendo ha condiviso un tweet sul suo account giapponese confermando che l’app Switch Online sarà aggiornata nei prossimi mesi con i nuovi requisiti minimi, come riportato da EuroGamer. Mentre la versione attuale dell’app funziona con iOS 12 e versioni successive, la nuova versione richiederà iOS 14 e versioni successive.

La società non ha fornito dettagli sulle ragioni alla base della decisione, ma questo non è una grande sorpresa, dal momento che meno del 4% di iPhone e iPad utilizzati nel mondo esegue ancora una versione antecedente a iOS 14. Ciò rende più facile per gli sviluppatori abbandonare il supporto per queste versioni di iOS particolarmente vetuste.

iOS 12 è stato l’ultimo aggiornamento per dispositivi come iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air di prima generazione, oltre che per iPad mini 3. Ciò significa che gli utenti che si affidano ancora a questi dispositivi per utilizzare l’app Switch Online non saranno più in grado di utilizzarla dopo il prossimo aggiornamento, che secondo Nintendo arriverà durante questa estate.

Nel mese di marzo è arrivata la versione 2.0 dell’app Nintendo Switch Online con nuova scheda principale con le informazioni sugli amici, giochi e chat vocali. Oltre al rinnovo dell’interfaccia è possibile accedere alle impostazioni per saperne di più su notifiche, chat vocali, avvisi e altro. Mostra quali amici sono online e permette di cambiare chi può vedere il proprio stato online. Non solo, Nintendo ha anche semplificato la procedura per controllare e copiare il proprio codice amico, così da inviarlo a un amico o aggiungerlo alla propria biografia di Twitter, ad esempio.

Potete scaricare l’app Nintendo su App Store gratuitamente per iPhone e iPad cliccando direttamente su questo link.