Samsung progetta Galaxy chip contro Apple Silicon

Finora il piano di Samsung di progettare in proprio i suoi processori non ha portato a grandi risultati, visto anche che gli ultimi Galaxy S23 non usano più Samsung Exynos ma esclusivamente Qualcomm Snapdragon, ma il colosso sudcoreano sta accelerando per creare nuovi Galaxy chip in grado di contrastare Apple Silicon.

Mentre in passato sono periodicamente emersi indizi di lavori in corso per chip Samsung destinati a dispositivi mobile e smartphone, questa volta le indiscrezioni indicano chiaramente anche i lavori per un processore per computer. L’ambizioso progetto, segnalato da Business Korea, è stato affidato a un team interno guidato da Rahul Tuli, ex dipendente di AMD.

Le prime indicazioni su questo team interno sono emerse nel mese di dicembre 2022 ed ora trapelano ulteriori dettagli e anche le prime tempistiche di lancio. Come lo è per Apple, anche Samsung punta a raggiungere prestazioni superiori, più efficienza e maggiore integrazione con il resto dell’hardware e delle funzioni dei suoi dispositivi.

Il primo Galaxy chip potrebbe arrivare già nel 2025, anche se probabilmente si tratterà per lo più di tecnologia ARM visto i tempi ridotti di sviluppo e progettazione. Invece il primo processore Samsung Galaxy chip, personalizzato e progettato internamente, potrebbe arrivare nel 2027. Ma questo solo se la tabella di marcia procederà senza intoppi, cosa che non può essere completamente eclusa.

Infatti in precedenza la mossa non era riuscita: i processori Exynos sono sempre risultati inferiori a quelli Qualcomm per efficienza energetica, produzione di calore ed efficienza nel funzionamento multi core. Chissà se questa volta Samsung riuscirà a raggiungere l’obiettivo.

Nel frattempo Apple e Samsung sono costrette a collaborare per gli schermi di iPhone, in quello che ex dipendenti di Cupertino hanno definito il matrimonio più infelice della tecnologia.

Apple nel 2020 ha iniziato l’addio a Intel per passare i Mac esclusivamente a processori Apple Silicon: per completare la svolta manca solo il primo Mac Pro con processore Apple che è previsto in arrivo quest’anno.