Offerte Amazon 12 giugno fino al 64% su Apple, Netgear, TCL, Realme, Dremel

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – nero In offerta a 339,00 € – invece di 399,00 €

sconto 15% – fino a 25 giu 22

Apple Smart Keyboard (per iPad 8ª/7ª generazione, iPad Air – 3ª generazione e iPad Pro 10,5″) – Italiano In offerta a 159,00 € – invece di 179,00 €

sconto 11% – fino a 25 giu 22

Apple Smart Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione e iPad Air 4ª generazione) – Italiano In offerta a 174,00 € – invece di 199,00 €

sconto 13% – fino a 25 giu 22

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – terza generazione e iPad Air – quarta generazione) – Italiano – bianco In offerta a 319,00 € – invece di 339,00 €

sconto 6% – fino a 25 giu 22

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – bianco In offerta a 339,00 € – invece di 399,00 €

sconto 15% – fino a 25 giu 22

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1538,99 € – invece di 1709,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 807,90 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (64 GB) – (PRODUCT) RED (3a Generazione) In offerta a 454,00 € – invece di 529,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1249,00 € – invece di 1389,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1187,90 € – invece di 1329,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Rosa In offerta a 878,70 € – invece di 1059,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 860,00 € – invece di 939,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (128 GB) – Galassia (3a Generazione) In offerta a 489,90 € – invece di 579,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 424,00 € – invece di 469,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Nero In offerta a 27,99 € – invece di 55,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

NETGEAR Switch PoE 16 porte Unmanaged GS316P, Switch Ethernet Gigabit con 16 PoE+ a 115 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 2 lug 22

NETGEAR Switch Ethernet Smart 8 porte GS308T, Switch Gigabit desktop Serie S350, Funzionamento Silenzioso In offerta a 50,99 € – invece di 64,99 €

sconto 22% – fino a 3 lug 22

realme 9i Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 680, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, Dual Sim, 4+64 GB, Android 11, Prism Blue In offerta a 112,94 € – invece di 229,99 €

sconto 51% – fino a 18 giu 22

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 8+128 GB,Aurora Green In offerta a 176,39 € – invece di 349,99 €

sconto 50% – fino a 18 giu 22

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria Da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica Rapida Dart Da 33 W, Verde In offerta a 198,23 € – invece di 329,99 €

sconto 40% – fino a 18 giu 22

realme 9 Pro+ 5G Smartphone, Fotocamera top di gamma Sony IMX766, Processore MediaTek Dimensity 920 5G, Carica SuperDart a 60 W, Display super AMOLED da 90 Hz, Dual Sim,NFC,6 + 128 GB,Aurora Green In offerta a 220,03 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 18 giu 22

realme 9 Pro+ 5G Smartphone, Fotocamera top di gamma Sony IMX766, Processore MediaTek Dimensity 920 5G, Carica SuperDart a 60 W, Display super AMOLED da 90 Hz, Dual Sim,NFC,8 + 256 GB,Aurora Green In offerta a 325,00 € – invece di 439,99 €

sconto 26% – fino a 18 giu 22

TCL 30SE – Smartphone Dual Sim + Auricolari Wireless TCL 108, Display 6.52″ HD+, 128 GB, 4GB RAM, Tripla Camera da 50 Mpx, Android 12, Batteria 5000 mAh, Atlantic Blue [Italia] In offerta a 102,42 € – invece di 189,90 €

sconto 46% – fino a 18 giu 22

TCL Mobile Moveaudio S150 Cuffie wireless (Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, fino a 3,5 ore di ascolto, touch) Bianco [Italia] In offerta a 14,43 € – invece di 39,90 €

sconto 64% – fino a 18 giu 22

TCL Mobile – Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch) Bianco [Italia] In offerta a 45,64 € – invece di 79,90 €

sconto 43% – fino a 18 giu 22

Alcatel – Link Zone Modem Mobile 4G, LTE (CAT.7), WiFi, Hotspot fino a 32 Utenti, Batteria 2150mAh, Nero [Italia] In offerta a 36,81 € – invece di 74,99 €

sconto 51% – fino a 18 giu 22

Ciabatta Multipresa 3 metri Brennenstuhl Premium-Alu-Line, Elettrica con Interruttore e 10 Prese IT (10/16A), Cavo 3 Metri H05VV-F 3G1,5, Multipresa Robusta e Stabile, Nero (1391005010) In offerta a 32,30 € – invece di 37,60 €

sconto 14% – fino a 19 giu 22

Brennenstuhl 1170840 Faretto solare a LED 350 lm SOL 80 IP44 per esterno, con segnalatore di movimento ad infrarossi 8xLED, cavo 4,75m colore argento aluminum In offerta a 48,50 € – invece di 74,00 €

sconto 34% – fino a 19 giu 22

BroadLink – RM4 mini – Telecomando intelligente RM4 mini e cavo sensore, hub universale per telecomando IR con monitor temperatura/umidità, cavo USB, compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 22

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 22

BTicino 3680GBF Ciabatta Multipresa Poker 4 Prese Universali con Interruttore Luminoso e Salvafulmine, 3500 W, 250 V, Nero In offerta a 20,50 € – invece di 28,10 €

sconto 27% – fino a 19 giu 22

Citizen Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox BI5002-57P In offerta a 70,70 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a 19 giu 22

Dremel Platinum Edition 8220 – Multiutensile a batteria, 12 V, kit con 5 complemento, 65 accessori, 5.000 – 35.000 giri/min per intagliare, incidere, fresare, molare, lucidare, tagliare e levigare In offerta a 152,99 € – invece di 209,95 €

sconto 27% – fino a 10 giu 22

Dremel Versatip 2000 Mini Saldatore A Butano, Tempo Di Combustione 90 Minuti, Multicolore In offerta a 36,99 € – invece di 49,95 €

sconto 26% – fino a 10 giu 22

Dremel Moto-Saw – Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile, Taglia svariati materiali (legno, plastica, laminati e metallo), 70 W, 5 lame, Complemento guida parallela, Valigetta In offerta a 87,99 € – invece di 119,99 €

sconto 27% – fino a 10 giu 22

Dremel Stylo+ 2050 Incisore Utensile Multifunzione Rotativo per Decorazione, 15 Accessori per Intagliare, Incidere, Fresare, Tagliare, Levigare, Smerigliare, Lucidare e Pulire In offerta a 49,99 € – invece di 59,95 €

sconto 17% – fino a 10 giu 22

Dremel 4250 Multiutensile 175 W, Kit Multiutensile con 6 Complementi e 128 Accessori, Motore da 175 W con Electronic Feedback, Velocità Variabile 5.000-35.000 giri/min In offerta a 177,99 € – invece di 219,95 €

sconto 19% – fino a 10 giu 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).