Offerte Amazon 16 dicembre fino al 54% su Apple, Philips, ESR, Govee, Guzzini, Marvel

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 839,00 € – invece di 979,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio rosa e Sport Loop rosa confetto. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

ESR Vetro per iPhone 15, 3 Pezzi, e 1 di Pellicola Fotocamera individuali per Le Lenti, 6.1 Pollici, Bordi curvi 2.5D, Copertura Totale e antigraffi In offerta a 12,10 € – invece di 14,99 €

sconto 19% – fino a 17 dic 23

ESR Vetro per iPhone 15 PRO, 3 Pezzi, e 2 di Pellicola Fotocamera individuali per Le Lenti, 6.1 Pollici, Bordi curvi 2.5D, Copertura Totale e antigraffi In offerta a 15,33 € – invece di 18,99 €

sconto 19% – fino a 17 dic 23

ESR Caricabatterie da Auto MagSafe, Caricatore Wireless Magnetico da 15W, Supporto per iPhone 15/14/13/12, per Il cruscotto/Bocchetta dell’Aria, Ricarica Rapida, Nero In offerta a 26,59 € – invece di 45,99 €

sconto 42% – fino a 17 dic 23

ESR Caricabatterie da auto MagSafe, Caricatore wireless magnetico da 15W, Supporto per la bocchetta dell’aria, Per iPhone 15/14/13/12 con caricatore da auto veloce QC 3.0 da 36W, Nero In offerta a 31,15 € – invece di 49,99 €

sconto 38% – fino a 17 dic 23

ThermoPro TP357 Termometro Ambiente 80 Metri Bluetooth Interno Ricezione con APP Termometro da Casa con Monitor Remoto Igrometro Misuratore di Temperatura e Umidità In offerta a 11,39 € – invece di 19,99 €

sconto 43% – fino a 17 dic 23

ThermoPro TP357 260FT Termometro da casa Bluetooth per interni con monitor remoto di temperatura e umidità e APP intelligente In offerta a 22,60 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino a 17 dic 23

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi In offerta a 45,12 € – invece di 89,99 €

sconto 50% – fino a 17 dic 23

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la Casa con Sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene Dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo In offerta a 53,19 € – invece di 89,99 €

sconto 41% – fino a 17 dic 23

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 5m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino a 17 dic 23

Govee Lyra Smart Corner Lampada da Terra LED, Tecnologia RGBIC Lampada Moderna, 64 Scene di Illuminazione, Musica e Modalità DIY, Controllo Vocale Alexa in Sala Giochi, Soggiorno e Camera da Letto In offerta a 89,99 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino a 17 dic 23

Govee Striscia LED 5 Metri, Smart WiFi Striscia LED RGB, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Controllo dell’APP, Modalità Musica, Multicolore Luci LED Camera da letto, Bar, Festa, 12V In offerta a 17,99 € – invece di 27,99 €

sconto 36% – fino a 17 dic 23

Govee Striscia LED 10 Metri, Smart WiFi Striscia LED RGB, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Controllo dell’APP, Modalità Musica, Multicolore Luci LED Camera da letto, Bar, Festa, 12V In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 17 dic 23

Govee Striscia LED Gaming G1 Retroilluminazione Monitor per PC da 24-26 Pollici, RGBIC WiFi Luci LED Intelligenti con Color-Matching per Monitor, LED Striscia con Doppia Perle, 123 Modalità di Scena In offerta a 47,49 € – invece di 69,99 €

sconto 32% – fino a 17 dic 23

Sega a Gattuccio, Seghetto A Batteria HYCHIKA 18V, 2 batterie 2,0Ah, Velocità Variabile 0-2800 rpm, 4 Lame, Caricabatterie rapido, Luce LED, Adatto per Tagliare Legno e Metallo In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 17 dic 23

WOLTU Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica 140x60cm, Scrivania per Computer con Gestione dei Cavi e Ganci, Scrivania Ufficio Tavolo Marrone Vintage Sit-stand con 4 Controllo Memoria, TS177shm02 In offerta a 175,99 € – invece di 229,99 €

sconto 23% – fino a 24 dic 23

Yankee Candle Scented Candle | Candela in giara grande della Vigilia di Natale | Candele a lunga combustione: fino a 150 ore | Regali perfetti per le donne In offerta a 22,99 € – invece di 34,90 €

sconto 34% – fino a 29 dic 23

Foppapedretti Lascala 5.0 scala pieghevole, Noce In offerta a 189,99 € – invece di 340,00 €

sconto 44% – fino a 24 dic 23

Yankee Candle confezione regalo | 8 candele profumate, portacandele, taglia-stoppino e paralume Illuma-Lid | Set di candele natalizie da 11 pezzi | Regalo perfetto per le donne In offerta a 54,99 € – invece di 84,90 €

sconto 35% – fino a 29 dic 23

Philips Water ADD4902WH/10, Gasatore per acqua, Bianco In offerta a 58,70 € – invece di 99,99 €

sconto 41% – fino a 24 dic 23

Guzzini Set 24 Posate My Fusion, Bianco, 16.8 x 7.5 x h25.5 cm In offerta a 47,49 € – invece di 92,50 €

sconto 49% – fino a 24 dic 23

Guzzini Spin e Store Kitchen Active Design Centrifuga Insalata con Coperchio, Polipropilene, copolimero acrilonitrile-stirene, Bianco, 26 cm In offerta a 20,49 € – invece di 39,50 €

sconto 48% – fino a 24 dic 23

Guzzini – Tiffany, Set di 6 Bicchieri Bassi in Materiale Plastico – Multicolore, 27 x 9,5 x h16 cm | 350 cc – 22570252 In offerta a 14,99 € – invece di 31,00 €

sconto 52% – fino a 24 dic 23

Guzzini My Fusion Set 24 Posate, 16.8 x 7.5 x 25.5 cm, Giallo (Ochre) In offerta a 42,99 € – invece di 92,50 €

sconto 54% – fino a 24 dic 23

Guzzini – Tiffany, Portabicchieri Universale – Trasparente, 12 x 10,3 x h18,3 cm – 19960000 In offerta a 11,49 € – invece di 21,00 €

sconto 45% – fino a 24 dic 23

Guzzini Set 24 Posate My Fusion, Blu Opaco, 16.8 x 7.5 x h25.5 cm In offerta a 44,49 € – invece di 92,50 €

sconto 52% – fino a 24 dic 23

Guzzini Tierra Barattolo, Post Consumed Recycled Poliestereastic, Bamboo, Bianco Latte, M In offerta a 14,99 € – invece di 27,00 €

sconto 44% – fino a 24 dic 23

Guzzini Store&More Kitchen Active Design Contenitori Ermetici Bassi per Frigo/Freezer/ Microonde (S), 12.2 x 12.2 x 6.8 cm, Marrone (Clay) In offerta a 5,99 € – invece di 7,50 €

sconto 20% – fino a 24 dic 23

Guzzini Spin e Store Kitchen Active Design Centrifuga Insalata con Coperchio, Polipropilene, copolimero acrilonitrile-stirene, Blu, 26 cm In offerta a 19,99 € – invece di 39,50 €

sconto 49% – fino a 24 dic 23

Guzzini LOVE, GZ11520100 Set 2 Contenitori Impilabili, Trasparente In offerta a 17,99 € – invece di 31,50 €

sconto 43% – fino a 24 dic 23

Guzzini – Feeling, Set 24 Posate Colorate – Grigio Cielo, 15.8 x 7.5 x h25.5 cm – 23000092 In offerta a 60,99 € – invece di 113,00 €

sconto 46% – fino a 24 dic 23

Guzzini – Feeling, Set 24 Posate Colorate – Blu Mediterraneo, 15,8 x 7,5 x h25,5 cm – 23000076 In offerta a 59,49 € – invece di 113,00 €

sconto 47% – fino a 24 dic 23

Moneta Insieme Batteria 5 pezzi anche Induzione In offerta a 68,99 € – invece di 129,66 €

sconto 47% – fino a 24 dic 23

LEVEL8 Set di 3 Valigie Bagaglio a Mano Valigia Trolley Rigido Ultra Leggero in ABS+PC Valigie da Viaggio con Chiusura TSA e 4 Ruote Doppie Girevoli(Blu, 20″/24″/28″ Set) In offerta a 303,99 € – invece di 399,99 €

sconto 24% – fino a 17 dic 23

Marvel Hasbro, Spidey e i Suoi Fantastici Amici, Action Figure di Spidey con Motocicletta, Giocattolo per Bambini e Bambine in età prescolare dai 3 Anni in su In offerta a 9,29 € – invece di 14,99 €

sconto 38% – fino a 17 dic 23

Marvel Hasbro Spidey e i suoi fantastici amici, veicolo Web-Crawler con tecnologia Glow Tech, giocattolo per età prescolare con luci e suoni, dai 3 anni in su In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 17 dic 23

Marvel Hasbro Legends Black Panther Legacy Collection, Killmonger, action figure collezionabile da 15 cm, Multicolore In offerta a 20,99 € – invece di 31,99 €

sconto 34% – fino a 17 dic 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).