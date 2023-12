Offerte Amazon 13 dicembre fino al 50% su Apple, Ducati, Xiaomi, Eve, realme, Meliconi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 839,00 € – invece di 979,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

Ducati Pro-II EVO Advanced Safety, Monopattino Elettrico, Porta Targa, Frecce direzionali, Doppio freno, Campanello Elettronico, Full Suspension, 40 Km di Autonomia, Ruote 10 Tubeless

In offerta a 498,80 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum S10, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Mappatura Personalizzata, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Autonomia 130 min, 4 Modalità di Pulizia, Google Home e Alexa

In offerta a 186,22 € – invece di 339,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Ariete Espresso Slim Metal 1381, Macchina da Caffè con Manometro, Compatibile con Caffè in Polvere e Cialde ESE, 15 Bar Massime, Filtro 1 o 2 Tazze, Lancia per Cappuccino, 1300W, Silver

In offerta a 122,67 € – invece di 195,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Satechi Cavo di Ricarica Wireless Magnetico USB C (Caricatore Wireless Magnetico) – Compatibile con iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15/15 Plus, iPhone 14 Pro Max/14 Pro/14/14 Plus e Altro

In offerta a 17,50 € – invece di 34,99 €

sconto 50% – fino a 22 dic 23

Fire TV Stick 4K Max di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 28 dic 23

Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale Alexa, AI Bluetooth Wireless, sistema audio surround per TV, Nero

In offerta a 899,95 € – invece di 999,95 €

sconto 10% – fino a 26 dic 23

Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale Alexa, AI Bluetooth Wireless, sistema audio surround per TV, Bianco

In offerta a 899,95 € – invece di 999,95 €

sconto 10% – fino a 26 dic 23

Eve Door & Window (Homekit) set di 3 ? Sensori di contatto intelligenti per porte e finestre, notifiche (chiuso, aperto), sicurezza domestica, Thread, Apple HomeKit

In offerta a 79,94 € – invece di 119,85 €

sconto 33% – fino a 22 dic 23

Eve Motion (set di 3) – sensore intelligente di movimento, per interni ed esterni, pronto per il futuro con Matter & Thread, compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings

In offerta a 109,39 € – invece di 149,85 €

sconto 27% – fino a 22 dic 23

Caricatore USB C, INIU Ricarica 30W Caricabatterie Alimentatore 2-Porte (USB C+USB A) Presa USB C PD 3.0 Super Veloce,Tipo C Charger Spina per iPhone 15 14 Pro Samsung Galaxy S22 Pixel 7 Tablet ECC.

In offerta a 11,99 € – invece di 20,99 €

sconto 43% – fino a 17 dic 23

INIU Power Bank, Ultra Sottile & Leggero Powerbank Ricarica Rapida 10000mAh, Caricatore Portatile Porta per iPhone 15 14 13 12 Pro Max Samsung Huawei iPad Pro etc

In offerta a 17,99 € – invece di 32,99 €

sconto 45% – fino a 17 dic 23

Miracase Porta Cellulare Auto [Nuovo Doppio Gancio in Acciaio] Supporto Telefono Auto Porta Telefono Auto per Presa D’aria Compatibile con iPhone 14/13/12 Samsung Xiaomi e Altri Smartphones Series

In offerta a 11,08 € – invece di 16,95 €

sconto 35% – fino a 17 dic 23

realme C55 Smartphone 4G, 6+128 GB, fotocamera da 64 MP con AI, ricarica SUPERVOOC da 33 W, batteria massiva da 5.000 mAh, Nero, Versione Italiana

In offerta a 139,99 € – invece di 219,99 €

sconto 36% – fino a 24 dic 23

Hisense 55″ QLED 4K 2022 55A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA, Nero

In offerta a 394,99 € – invece di 529,00 €

sconto 25% – fino a 22 dic 23

Hisense 75″ UHD 4K 2022 75A6FG Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino a 22 dic 23

Hisense 43″ UHD 4K 2022 43A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

In offerta a 279,00 € – invece di 329,00 €

sconto 15% – fino a 22 dic 23

Hisense 75″ QLED 4K 2022 75A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Dark Gray

In offerta a 849,00 € – invece di 999,00 €

sconto 15% – fino a 22 dic 23

Meliconi Slimstyle Plus 100 S, Supporto TV Parete Fisso Ultra Sottile per TV a Schermo Piatto da 14″ a 43″, Staffa TV con VESA 75-100, Portata 20 Kg, Nero

In offerta a 14,49 € – invece di 19,86 €

sconto 27% – fino a 31 dic 23

Meliconi SPACE SYSTEM DUALMOTION 600, Supporto TV Parete Doppio Braccio e Doppia Rotazione, Staffa per TV a Schermo Piatto da 32″ a 85″, Attacco VESA 300-400-600×400, Portata 55 Kg, Nero

In offerta a 160,55 € – invece di 238,00 €

sconto 33% – fino a 31 dic 23

Meliconi SPACE SYSTEM FULLMOTION 400, Supporto TV Parete con Braccio e Doppia Rotazione, Staffa per TV a Schermo Piatto da 40″ a 82″, Attacco VESA 200-300-400, Portata 30 Kg, Nero

In offerta a 94,05 € – invece di 154,90 €

sconto 39% – fino a 31 dic 23

Perlegear Supporto da Parete per TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Parete per Televisore da 37-75 Pollici, Supporto TV Regge fino a 60kg, Max VESA 600×400

In offerta a 34,81 € – invece di 63,99 €

sconto 46% – fino a 17 dic 23

HUAWEI E5576-320 Mobile Wi-Fi 3s 4G LTE CAT4, 150 MBps, Batteria Ricaricabile da 1500 mAh, Nessuna Configurazione Necessaria, Wi-Fi Portatile Abilitato, per Viaggio e sul Lavoro, Bianco

In offerta a 38,90 € – invece di 69,90 €

sconto 44% – fino a 25 dic 23

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza PoE, NVR 16CH 4TB e 8x Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK16-1200B8-A

In offerta a 1.079,99 € – invece di 1.699,99 €

sconto 36% – fino a 22 dic 23

Reolink 6MP Telecamera Batteria Senza Fili con Doppio Obiettivo 180°, Videosorveglianza Esterno WiFi 2,4/5GHz, 30m Visione Notturna a Colori, IP66, Funziona con Alexa/Cloud, Duo 2+Pannello Solare

In offerta a 159,99 € – invece di 259,99 €

sconto 38% – fino a 22 dic 23

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet, Videosorveglianza con Time-Lapse, Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A

In offerta a 72,19 € – invece di 99,99 €

sconto 28% – fino a 22 dic 23

Reolink 4G LTE SIM Telecamera Esterno Supporto Registrazione 24/7, PTZ, Auto-Tracking, 2K Videocamera Sorveglianza con Visione Notturna a colori, Rilevamento Smart, Audio a Due Vie, TrackMix Wired LTE

In offerta a 189,99 € – invece di 279,99 €

sconto 32% – fino a 22 dic 23

Reolink 4K Telecamera Wi-Fi Esterno con Doppio Obbiettivo 180° + Faretti, Videocamera WiFi a 2,4/5 GHz, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale Domestico, Audio Bidirezionale, IP66, Duo Floodlight WiFi

In offerta a 149,99 € – invece di 219,99 €

sconto 32% – fino a 22 dic 23

Reolink 6 MP Telecamera Fisheye IP PoE con vista a 360°, Telecamera Inter HD da per di Casa/Ufficio, Rilevamento di Persone, Audio a 2 vie, Opzioni di Installazione a Soffitto/Parete/Scrivania, FE-P

In offerta a 121,59 € – invece di 179,99 €

sconto 32% – fino a 22 dic 23

The North Face – Gilman Duffel – Borsone con Spallacci, Nero/Medio Grigio, M

In offerta a 87,50 € – invece di 125,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 23

The North Face – Giacca da Donna Resolve – Giacca da Trekking Impermeabile e Traspirante – TNF Black – S

In offerta a 77,00 € – invece di 110,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 23

The North Face – Giacca in Pile con Zip Integrale da Donna Resolve – Nero – S

In offerta a 56,00 € – invece di 80,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 23

The North Face – Giacca da Donna Resolve – Giacca da Trekking Impermeabile e Traspirante – TNF Black – XL

In offerta a 77,00 € – invece di 110,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 23

Totsy Baby Cuscino per dormire laterale Cuscino per il corpo 400 cm Cotone – cuscino per dormire lungo cuscino per collo cuscino per dormire sul lato Gufi

In offerta a 41,20 € – invece di 48,47 €

sconto 15% – fino a 20 dic 23

INVICTA Zaino, MINISAC NEXT, Richiudibile e Tascabile, Viaggio & Tempo Libero, Zainetto Uomo Donna a Righe, ICONA, PACKABLE

In offerta a 27,30 € – invece di 39,00 €

sconto 30% – fino a 24 dic 23

INVICTA Zaino, MINISAC NEXT, Richiudibile e Tascabile, Viaggio & Tempo Libero, Zainetto Uomo Donna a Righe, ICONA, PACKABLE

In offerta a 27,50 € – invece di 39,00 €

sconto 29% – fino a 24 dic 23

INVICTA Zaino, MINISAC NEXT, Richiudibile e Tascabile, Viaggio & Tempo Libero, Zainetto Uomo Donna a Righe, ICONA, PACKABLE

In offerta a 31,30 € – invece di 39,00 €

sconto 20% – fino a 24 dic 23

Samsonite Disney Ultimate 2.0 Zainetto per Bambini 28.5 x 23.5 x 13.5 cm, 7 Litri, Multicolore (Minnie Glitter)

In offerta a 37,00 € – invece di 55,00 €

sconto 33% – fino a 17 dic 23

Samsonite (Mickey And Donald Stars) Bagagli Per Bambino, Multicolore, 49 cm

In offerta a 72,20 € – invece di 120,00 €

sconto 40% – fino a 17 dic 23

Samsonite Disney Ultimate 2.0, Bagaglio Per Bambini Unisex E Ragazzi, Multicolore (Mickey Stars), S 28.5 cm – 7 L

In offerta a 39,50 € – invece di 55,00 €

sconto 28% – fino a 17 dic 23

