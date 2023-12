Offerte Amazon 12 dicembre fino al 58% su Apple, Duracell, Twinkly, Sonoff, Soundcore, Hasbro

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 839,00 € – invece di 979,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

Anker 321 Magnetic Battery (PowerCore Magnetic 5K), 5,000mAh Magnetic Wireless Portable Charger, Compatible with iPhone 15/14/iPhone 13 and 12 Series(Nero)

In offerta a 22,79 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Anker 622 Power Bank Magnetico Senza Fili (MagGo), 5000 mAh, Powerbank Magnetico Pieghevole con USB-C per iPhone 14/13/12, Interstellar

In offerta a 32,29 € – invece di 54,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Anker – Power Bank 737 (PowerCore 24K), batteria esterna da 24000 mAh con 3 porte, potenza 140 W, display digitale, compatibile con iPhone 13, Samsung, MacBook, Dell, AirPods e altro ancora

In offerta a 104,49 € – invece di 147,73 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct Solar, Surf Edition, Cloudbreak – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Surf e Multisport

In offerta a 217,97 € – invece di 284,42 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Doppio caricabatteria wireless (2 tappetini di ricarica wireless da 15 W), ricarica rapidamente 2 dispositivi nello stesso istante, inclusi iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri – Bianco

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Batterie Duracell Plus C (pacco da 6) – Alcalina 1.5V – Fino al 100% di extra durata – Affidabilità per i dispositivi a uso quotidiano – 0% plastica nel pacco – 10 anni di conservazione – MN1400

In offerta a 11,69 € – invece di 12,99 €

sconto 10% – fino a 25 dic 23

Batterie Duracell Plus 9V (pacco da 4) – Alcalina – Fino al 100% di extra durata – Affidabilità per i dispositivi a uso quotidiano – 0% plastica nel pacco – 5 anni di conservazione – 6LR61 MN1604

In offerta a 12,00 € – invece di 15,99 €

sconto 25% – fino a 25 dic 23

Batterie Ricaricabili Duracell AAA (Confezione da 8), 900 mAh NiMH, pre-caricate, le nostre batterie ricaricabili n.1 per lunga durata

In offerta a 21,59 € – invece di 23,99 €

sconto 10% – fino a 25 dic 23

Batterie Duracell Optimum AA(pacco da 8)- Alcaline da1.5V -Fino al 200%di extra durata o extra potenza -Soddisfano i requisiti dei dispositivi moderni -pacco100% riciclabile,0% di plastica -LR6 MX1500

In offerta a 9,80 € – invece di 11,79 €

sconto 17% – fino a 25 dic 23

Batterie Duracell OptimumAAA(pacco da 8)-alcaline da1.5V – Fino al 100%di extra durata o extra potenza -Soddisfano i requisiti dei dispositivi moderni – pacco100%riciclabile,0%di plastica -LR03 MX2400

In offerta a 9,80 € – invece di 11,79 €

sconto 17% – fino a 25 dic 23

Syncwire 60W Caricabatterie Auto USB C – [PD PPS 30 W & QC 3.0] Fast Presa Accendisigari Caricatore da Auto USB per iPhone, Google Pixel, Samsung

In offerta a 16,14 € – invece di 19,99 €

sconto 19% – fino a 17 dic 23

SYNCWIRE Caricatore Auto USB C – [Porta PD/PPS 45W & QC 45W] Fast Charge Caricatore Auto Ricarica Rapida Compatibile con iPhone 15 PRO Max/14/13/12, Samsung S23/S22, Google Pixel 7

In offerta a 17,76 € – invece di 21,99 €

sconto 19% – fino a 17 dic 23

Twinkly Strings – Luci di Natale Smart con 250 LED RGB – Decorazioni Natalizie per Interni ed Esterni – Illuminazione Controllata da App, filo nero, 20m

In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino a 24 dic 23

Twinkly Dots – Stringa Flessibile di Luci di Natale Smart con 200 LED RGB – Decorazioni Natalizie per Interni ed Esterni – Illuminazione Controllata da App, filo trasparente, 10m

In offerta a 71,99 € – invece di 89,99 €

sconto 20% – fino a 24 dic 23

Twinkly Dots – Stringa Flessibile di Luci di Natale Smart con 200 LED RGB – Decorazioni Natalizie per Interni ed Esterni – Illuminazione Controllata da App, filo nero, 10m

In offerta a 71,99 € – invece di 89,99 €

sconto 20% – fino a 24 dic 23

Gigaset AS690 Telefono Portatile Cordless con Vivavoce Alta Qualità, Tastiera Illuminata ed Ampio Display, Black List, Lista Chiamate Fatte, Ricevute e Perse, Bianco [Versione Italiana]

In offerta a 29,99 € – invece di 35,23 €

sconto 15% – fino a 22 dic 23

Eko GUITARS – S-300 CHROME RED, Chitarra Elettrica forma Stratocaster, Configurazione S/S/S, 22 Tasti, Colore Chrome Red

In offerta a 125,70 € – invece di 185,00 €

sconto 32% – fino a 25 dic 23

Philips Hue White and Color Ambiance Liane, Lampada da Parete Smart, Bluetooh, 12W, Nero

In offerta a 157,50 € – invece di 209,99 €

sconto 25% – fino a 23 dic 23

SwitchBot Telecamera WiFi Interno, Videocamera Sorveglianza WiFi 1080P, Tracciamento del Movimento, Telecamera WiFi con Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, Rotazione a 360°

In offerta a 20,00 € – invece di 39,99 €

sconto 50% – fino a 24 dic 23

Tineco CARPET ONE per la pulizia di moquette e tappeti, leggero e portatile, usa la tecnologia Heated Wash, Power Dry, con display a LED, ha connessione alla App, comandi vocali

In offerta a 259,00 € – invece di 519,00 €

sconto 50% – fino a 24 dic 23

Tineco iCARPET pulitore di moquette e tappezzeria, leggero e portatile, usa tecnologia Heated Wash, Power Dry, con display Led e fornisce una soluzione detergente elimina odori.

In offerta a 199,00 € – invece di 399,00 €

sconto 50% – fino a 24 dic 23

PIQUADRO P16 Portachiavi pelle e tessuto,due zip con due anelle

In offerta a 41,79 € – invece di 55,00 €

sconto 24% – fino a 23 dic 23

Star Wars Hasbro The Black Series, Spada Laser Elettronica Force FX Elite di Luke Skywalker, con luci a LED di Nuova Generazione ed Effetti sonori, Articolo per Adulti per Roleplay, Multi, F6906

In offerta a 183,19 € – invece di 299,99 €

sconto 39% – fino a 17 dic 23

Star Wars Hasbro The Black Series, Spada Laser Elettronica Force FX Elite di Darth Revan, con luci a LED di Nuova Generazione ed Effetti sonori

In offerta a 220,79 € – invece di 299,99 €

sconto 26% – fino a 17 dic 23

Star Wars Lightsaber Forge, Spada Laser Giocattolo di Dart Fener, allungabile ed Elettronica

In offerta a 21,59 € – invece di 32,99 €

sconto 35% – fino a 17 dic 23

Spidey and his Amazing Friends Hasbro Webquarters, set da gioco con luci e suoni, include una figura e un veicolo, per bambini dai 3 anni in su, multicolore

In offerta a 56,09 € – invece di 94,99 €

sconto 41% – fino a 17 dic 23

Hasbro Marvel “”Spidey e i Suoi Fantastici Amici”” – Action figure di eroi di grandi dimensioni, confezione multipla con giocattolo per età prescolare, 3 grandi action figure

In offerta a 20,39 € – invece di 37,99 €

sconto 46% – fino a 17 dic 23

Hasbro, Star Wars The Black Series, Casco elettronico Premium del 332esimo Clone Trooper di Ahsoka, Articolo per Roleplay per Adulti Ispirato alla Serie Animata Star Wars: The Clone Wars

In offerta a 107,09 € – invece di 169,99 €

sconto 37% – fino a 17 dic 23

Marvel Hasbro Avengers Legends Series, Guanto dell’Infinito di Iron Man elettronico, articolato, con luci e suoni originali del film e Gemme dell’Infinito rimovibili, Multicolore

In offerta a 83,79 € – invece di 154,99 €

sconto 46% – fino a 17 dic 23

Star Wars Hasbro The Child (Peluche Baby Yoda con Suoni ed Accessori Tipici del Personaggio Conosciuto Anche Come Baby Yoda, Ispirato alla Serie Disney + The Mandalorian)

In offerta a 16,79 € – invece di 39,99 €

sconto 58% – fino a 17 dic 23

Hasbro Marvel Avengers – Titan Hero Series Blast Gear, Action figure di Thanos (classe Deluxe), di 30 cm, per bambini dai 4 anni in su

In offerta a 15,89 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino a 17 dic 23

Hasbro Avengers Marvel Scudo E Guanto Magnetico Di Captain America (Roleplay)

In offerta a 13,09 € – invece di 29,99 €

sconto 56% – fino a 17 dic 23

Hasbro Marvel – Titan Hero Series, confezione multipla con 6 action figure da 30 cm, ispirate ai fumetti Marvel, per bambini e bambine dai 4 anni in su

In offerta a 55,89 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 17 dic 23

Hasbro Avengers, Marvel Legends Martello da Combattimento di Thor (Gioco di Ruolo)

In offerta a 13,09 € – invece di 16,99 €

sconto 23% – fino a 17 dic 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).