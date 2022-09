Offerte Amazon 18 settembre fino al 55% su Baseus, Tronsmart, Ezviz, BTicino, Honor

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Sono disponibili per la consegna rapida nella relativa data di uscita sia iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra e pure Airpods Pro 2.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1916,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 18% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2372,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 17% – fino a data sconosciuta

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe In offerta a 217,00 € – invece di 279,00 €

sconto 22% – fino a data sconosciuta

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 44,90 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a data sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino a data sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 169,00 € – invece di 219,00 €

sconto 22% – fino a data sconosciuta

Beats Studio Buds – Auricolari bluetooth totalmente wireless con cancellazione del rumore – auricolari senza fili resistenti al sudore, compatibili con Apple e Android, Bluetooth di Classe 1 – Rosso In offerta a 119,99 € – invece di 189,95 €

sconto 37% – fino a data sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a data sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro – Mezzanotte In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a data sconosciuta

Baseus Docking Station USB C Triplo Display, HUB USB C 4K Dock USB C 17 in 1 con 3 HDMI 4K, Gigabit Ethernet, 100W PD, 5 USB, Lettore di schede SD/TF, Audio da 3,5 mm, con Supporto per Windows, Mac In offerta a 127,49 – invece di 199,99

sconto 36% – fino a 18 set 22

Baseus Hub USB C 6 in 1, Adattatore USB C Hub con HDMI 4K, 2 porte USB 3.0, SD/TF, PD 100W, Docking Station USB C per MacBook Pro/Air M1, iPad Pro/Air, Surface Pro/Go, XPS, Galaxy S22 S21, Switch In offerta a 24,64 – invece di 39,99

sconto 38% – fino a 18 set 22

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 21,99 – invece di 29,99

sconto 27% – fino a 18 set 22

Angetube HD Webcam 1080P/ Live Streaming Caméra avec Double Microphones Web Cam Compatible avec Xbox One/PC/Mac/Support OBS/Facebook1 In offerta a 38,99 – invece di 80,99

sconto 52% – fino a 18 set 22

Cassa Bluetooth, Tronsmart Bang 60W Speaker Bluetooth Portatile, Impermeabile Altoparlante Bluetooth, Bassi Potenti Con Luci, Incorporato Powerbank, NFC, U-disk, Carta di TF,AUX, APP Forte feste In offerta a 93,49 – invece di 129,99

sconto 28% – fino a 18 set 22

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC – Rosso In offerta a 69,69 – invece di 81,99

sconto 15% – fino a 18 set 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm (Bianco) In offerta a 83,29 – invece di 107,99

sconto 23% – fino a 18 set 22

Perlegear PGMFK6 Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Supporto per Montaggio su Parete per TV da 26″-60?, Staffa TV Max VESA 400×400, Supporto Ultra Resistente 45 kg In offerta a 20,39 – invece di 38,99

sconto 48% – fino a 18 set 22

Supporto da Parete per TV per la Maggior Parte TV LED, LCD, OLED, Piatto e Curvo da 26-47 pollici – Staffa TV con Max VESA 400x400mm Peso fino a 50 kg In offerta a 16,14 – invece di 26,99

sconto 40% – fino a 18 set 22

Supporto TV universale, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto tra 13 e 43 pollici ? Estendibile di 38.5cm ? Sostiene fino a 20kg ? Foratura VESA Massima 200X200mm In offerta a 21,21 – invece di 29,89

sconto 29% – fino a 18 set 22

realme Buds Air 3 Cuffie Bluetooth 5.2, Cancellazione attiva del rumore, Driver Dynamic Bass Boost da 10 mm, Riproduzione totale di 30 ore, Impermeabilità IPX5, Nitro Blue In offerta a 49,99 – invece di 79,99

sconto 38% – fino a 19 set 22

realme Narzo 50A Prime 4+64GB smartphone Display Full HD+ da 6,6”, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5.000 mAh, Potente processore Unisoc T612, Flash Black, caricabatteria non incluso In offerta a 139,99 – invece di 169,99

sconto 18% – fino a 19 set 22

realme Narzo 50A Prime 4+64GB smartphone Display Full HD+ da 6,6”, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5.000 mAh, Potente processore Unisoc T612, Flash Black, caricabatteria non incluso In offerta a 139,99 – invece di 169,99

sconto 18% – fino a 19 set 22

realme Narzo 50i Prime 3+32GB – Batteria da 5000 mAh, Schermo intero da 6,5″, Processore octa-core Unisoc T612, Ultra sottile, spessore di soli 8,5 mm, Dark Blue, caricabatteria non incluso In offerta a 119,99 – invece di 139,99

sconto 14% – fino a 19 set 22

Govee Striscia LED RGB 10M, Cambiamento di Colore Kit Completo con 44 Tasti Telecomando IR & Alimentatore Led Strip Illuminazione per Giardino, Bar, Festa In offerta a 18,19 – invece di 25,99

sconto 30% – fino a 18 set 22

Govee Striscia LED RGBIC 10 Metri, Smart LED Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino a 18 set 22

Govee Striscia LED RGBIC 5 Metri, Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione In offerta a 19,99 – invece di 25,99

sconto 23% – fino a 18 set 22

LEDVANCE Lampada con riflettore a LED intelligente con tecnologia WiFi, base GU10, colore della luce variabile (2700-6500K), dimmerabile, sostituzione per 40W, SMART+ WIFI SPOT GU10, confezione da 3 In offerta a 20,6 – invece di 34,99

sconto 41% – fino a 25 set 22

LEDVANCE Lampada LED intelligente con tecnologia WiFi, attacco E27, colore della luce modificabile(2700-6500K), colori RGB modificabili, sostituzione per 60W, SMART+ Classic, confezione da 1 In offerta a 8,3 – invece di 14,99

sconto 45% – fino a 25 set 22

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa In offerta a 54,99 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 18 set 22

BTicino S2525N Kit Avvolgicavo 3×1.5, 25 m, 4 Prese Pluristandard, Nero/Arancio In offerta a 36,2 – invece di 44,34

sconto 18% – fino a 25 set 22

ThermoPro TP357 Termometro Ambiente 80 Metri Bluetooth Interno Ricezione con APP Termometro da Casa con Monitor Remoto Igrometro Misuratore di Temperatura e Umidità In offerta a 11,99 – invece di 19,99

sconto 40% – fino a 18 set 22

Purificatore dell’aria Honeywell Premium (vero HEPA, allergia, sensore di qualità dell’aria, CADR 204 m3/h, filtraggio a 4 stadi) HPA710WE In offerta a 238,6 – invece di 370

sconto 36% – fino a 25 set 22

Bosch ErgoMixx Hand Blender – Frullatore a Immersione Portatile con Sistema Sottovuoto, 1000 W, 12 Impostazioni di Velocità, Lama a 4 Ali, Bicchiere Graduato e Accessori per Sottovuoto In offerta a 58,7 – invece di 129,9

sconto 55% – fino a 25 set 22

Neewer® NW-800 Professionale Microfono a Condensatore per Trasmissioni e Registrazioni in Studio & NW-35 Braccio a Forbici Asta di Sospensione Regolabile per Microfono In offerta a 23,59 – invece di 29,49

sconto 20% – fino a 24 set 22

Neewer Microfono a USB 192KHz/24Bit Plug & Play Cardioide a Condensatore con Cuffie Monitor, Antivento in Schiuma, Braccio a Forbici & Supporto Anti-vibrazione per Karaoke Registrazioni di Giochi ecc In offerta a 42,39 – invece di 47,49

sconto 11% – fino a 18 set 22

Neewer NW-7000 Braccio per Microfono 3 Sezioni Estensibile Portatile con Filettature da 1/4″ a 3/8″ Lunghezza Regolabile da 0,94m a 2,5m In offerta a 47,59 – invece di 55,99

sconto 15% – fino a 18 set 22

Neewer Kit accessori per action cam 50 in 1, compatibile con GoPro Hero10/Hero9/Hero8/Hero7, GoPro Max, GoPro Fusion, Insta360, DJI Osmo Action/Action 2, AKASO, APEMAN, Campark, SJCAM In offerta a 33,56 – invece di 39,49

sconto 15% – fino a 18 set 22

Neewer Kit di Luce LED Anulare Dimmerabile 14 Pollici,Inclusi:Compatta Luce LED Bicolore/Supporto Clip per Smartphone/Cavalletto/Tubo Flessibile/Testa a Sfera per Truccatura/Video In offerta a 65,59 – invece di 75,49

sconto 13% – fino a 18 set 22

Neewer Kit LED Luce dell?Anello 48cm per Trucco Youtube Video Blogger Salon Regolabile Temperatura di Colore con Opzione di Alimentazione, Batteria, Caricabatterie USB, Alimentatore CA In offerta a 115,16 – invece di 135,49

sconto 15% – fino a 18 set 22

Neewer LED Luce ad Anello 20?44W Bicolore Dimmerabile con Stativo di Luce 2M Pro Testa a Bolla Supporto di Cellulare Batteria a Litio Caricabatteria USB per Ritratto Fotografia Video Trucco Selfie In offerta a 137,59 – invece di 167,49

sconto 18% – fino a 18 set 22

Neewer LED Video Light Bi-colore Regolabile con Staffa U Kit per Studio, Ripresa Video YouTube, 480 LED Lampadine, 3200-5600K, CRI 96+ (Spina EU) In offerta a 54,81 – invece di 64,49

sconto 15% – fino a 18 set 22

Neewer 10084197 – Sfondo fotografico pieghevole in mussola 100%, Blu, 1.8 x 2.8 m In offerta a 18,69 – invece di 24,99

sconto 25% – fino a 24 set 22

NEEWER Gabbia per Fotocamera in Lega di Alluminio, Rig con Impugnatura Superiore, 15mm, Filettature 1/4″ 3/8″, Compatibile con Sony A7S III A7IV A6600 Canon EOS R5C R5 R6 DSLR/Mirrorless-VS107 In offerta a 53,03 – invece di 77,99

sconto 32% – fino a 24 set 22

Neewer, set Photo Studio, multifunzionale, 40 x 40 cm, Flash, treppiede e borsa per il trasporto In offerta a 31,19 – invece di 39,49

sconto 21% – fino a 24 set 22

Neewer 10089015, Treppiede monopiede portatile in lega di alluminio con testa pan girevole a 3 vie, borsa da transporto per fotocamera e video camcorder, Nero (black), 177 cm In offerta a 51,99 – invece di 63,49

sconto 18% – fino a 18 set 22

ANNKE DVR 8 Canali,5MP Lite H.265+ Video Recorder con Rilevamento di Persone/Veicoli Sorveglianza Videoregistratore CCTV CVBS/AHD/TVI/CVI/IP Sicurezza di Sistema Avviso e-mail con Immagini senza HDD In offerta a 84,99 – invece di 109,99

sconto 23% – fino a 18 set 22

Thule KÖNIG CB-12 097 – Catene da Neve, 1 Paio In offerta a 66,7 – invece di 76,23

sconto 13% – fino a 25 set 22

YABER Avviatore Batteria Auto, 2500A 23800mAh Avviatore Emergenza per Auto (Adatto a Tutti i Veicoli a Benzina o 8.0L Diesel), 10W Caricatore Wireless con Torcia LED, USB C In offerta a 80,74 – invece di 109,99

sconto 27% – fino a 18 set 22

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Nero) In offerta a 36,9 – invece di 79

sconto 53% – fino a 18 set 22

Honor Smartwatch Magic Watch 2 42mm, 7 Giorni in Standby, con Cardiofrequenzimetro, modalità di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Agata Nera In offerta a 115,51 – invece di 208

sconto 44% – fino a 18 set 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).