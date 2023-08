Offerte Amazon 2 agosto fino al 77% su Apple, Xiaomi, GoPro, LG, AVM, TP-Link, Samsung, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 749,00 € – invece di 959,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento In offerta a 1782,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento

In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1159,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 929,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 512GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1609,99 € – invece di 2049,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1175,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10.2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 639,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 849,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 719,00 € – invece di 989,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 999,99 € – invece di 1189,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 799,99 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 115,99 € – invece di 135,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Xiaomi Redmi Smart Band 2, Schermo TFT 1.47″, Corpo Ultra-slim, Monitoraggio del Sonno, SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all’Acqua 5ATM, Autonomia di 14 giorni, +30 modalità di allenamento, Nero

In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

GoPro HERO9 – Fotocamera sportiva impermeabile con schermo LCD anteriore e touch screen posteriore, video 5K Ultra HD, foto da 20 MP, streaming live 1080p, webcam, stabilizzazione, nera

In offerta a 249,99 € – invece di 429,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 24ML60SP Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 119,99 € – invece di 179,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ARZOPA Monitor portatile, monitor portatile 15,6 pollici, 1920×1080 FHD, schermo mobile esterno IPS con HDMI [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 104,49 € – invece di 199,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE fino a 150 Mbps, Wireless N300Mbps, Router WiFi con Sim, Porta LAN/WAN, Senza Configurazione, Antenne Staccabili, Modem 4G Sim, Parental Control, Rete Ospiti, QoS

In offerta a 66,56 € – invece di 69,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link (Nuovo) M7000 Saponetta 4G LTE Cat4 150Mbps, WiFi N300Mbps, Router con SIM, Portatile, Batteria Ricaricabile, Configurazione Semplice, Red DOT Design Award, Versione 2023

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition International, Modem Router 4G/3G con Wi-Fi Dual Band fino a 1.266 Mbit/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, 1x USB 3.0, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano

In offerta a 163,59 € – invece di 199,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM Box 7530 Ax Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band Fino A 2.400 Mbit, S, Adsl, Vdls Fino A 300 Mbit, S, Mesh, Base Dect, Media Server, Interfaccia In Italiano, Bianco

In offerta a 138,90 € – invece di 199,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Repeater 2400 Edition International, Ripetitore – Wi-Fi extender Dual Band con 1.733 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

In offerta a 84,90 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung T7 Portable SSD – 500 GB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC500T/WW)

In offerta a 54,99 € – invece di 54,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 64 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 19,46 € – invece di 21,84 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 1TB Portatile SSD, USB 3.2 Gen 2 velocità di lettura fino a 520 MB/s

In offerta a 71,99 € – invece di 71,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lettore di Schede Beikell Alta Velocità 4 in 1 Doppio Connettore USB-C/USB 3.0 a SD/TF/MS/CF Card Reader Adapter con 4 Slot-Supporta SDHC/SDXC/Micro SD/MMC/Micro SDXC -Nero

In offerta a 9,19 € – invece di 15,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Power Bank, Slimmest Fast Charge Powerbank 10000mAh, 22.5W Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 USB C Input&Output, Caricabatterie portatile per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21

In offerta a 17,75 € – invece di 18,68 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Cavo USB C a USB C Ricarica Rapida 100W, 2 Metri Cavetto Type-C con PD 3.0, Tipo C Cavo per MacBook Air/Pro, iPad Pro 12.9/11/Air/Mini, Samsung Galaxy S22/21/20, Huawei

In offerta a 10,20 € – invece di 10,74 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Adaptateur USB C vers HDMI 4K, Adattatore da Tipo-C a HDMI (Thunderbolt 3 Compatibile),HD Uscita Audio Video per MacBook Pro/Air,Surface Pro,Pixelbook,iPad Pro, Huawei, Samsung Galaxy S10 S9+ e Altro

In offerta a 5,99 € – invece di 5,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Adattatore Universale da Viaggio, TESSAN Presa Universale da Viaggio con 2USB e 3USB C, Adattatore da Viaggio con 10A Fusibile, Adattatore Universale per Italia Inghilterra Germania America Australia

In offerta a 22,10 € – invece di 25,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Adattatore CarPlay wireless per iPhone, Dongle wireless Car Play CarPlay Plug and Play Aggiornamento CarPlay wireless per auto con Car Play Solo per iOS

In offerta a 55,99 € – invece di 59,49 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

eufy security Telecamera wifi Esterno Batteria eufyCam 2C, 180 Giorni di Durata della Batteria, HD 1080p, Impermeabilità IP67, Visione Notturna, Compatibile con Alexa, Nessun Costo Mensile

In offerta a 59,99 € – invece di 219,99 €

sconto 73% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee WiFi Termometro Igrometro, Termoigrometro da interno con notifica APP Archiviazione dati Casa Camera da letto Frigorifero Cantina Garage Serra

In offerta a 23,01 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ciabatta Multipresa con Interruttori Indipendenti,Presa Multipla Salvaspazio USB C Ciabatta Elettrica con Interruttore 4 Presa Adattatore Schuko e 3 Caricabatterie USB Spina Tedesca Cavo 0,1m,Bianco

In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ciabatta Multipresa USB con Scatola Porta Cavi, Presa Multipla 5 Prese con 3 USB, Adattatore per Presa per Scatola Portacavi (2500 W) con Cavo da 2M, 29,5 * 14 * 14 cm,Bianco

In offerta a 30,68 € – invece di 32,29 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aequator LUMI 28 – Frigorifero Portatile Termoelettrico, 28 Litri, AC/DC, 12/230 V, Multicolore, 39 x 30 x 45.7 cm

In offerta a 82,54 € – invece di 98,77 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Beko TS190030N – Frigorifero Sottotavolo, Statico, 38 dBA, 88L, Bianco, 47.5 x 81.8 x 50 cm [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 157,00 € – invece di 199,98 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ORICO Case Esterno per Disco Rigido 2.5″, USB 3.0 Enclosure Hard Disk Caso per 2.5 ” HDD SSD SATA I/II/III 9.5mm e 7mm, Tool Free, Supporto UASP, Trasparente

In offerta a 8,74 – invece di 11,99

sconto 27% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

Lexar Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC fino a 120 MB/s in Lettura, fino a 45 MB/s in Scrittura, UHS-I, U3, V30, C10, Full-HD e 4K UHD (LSDESXX256G-BNNNG)

In offerta a 27,19 – invece di 43

sconto 37% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

Lexar Scheda SD 128 GB, Scheda di Memoria SDXC fino a 120 MB/s in Lettura, fino a 45 MB/s in Scrittura, UHS-I, U3, V30, C10, Full-HD e 4K UHD (LSDESXX128G-BNNNG)

In offerta a 16,71 – invece di 26

sconto 36% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

NEW’C Cover per iPhone X e iPhone Xs Gel TPU in silicone custodia ultra trasparente e 2 × vetro temperato per iPhone X e iPhone Xs, Pellicola proteggi schermo

In offerta a 8,84 – invece di 14,99

sconto 41% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

Lamicall Protezione Schermo per Apple Watch Ultra 49mm, [Telaio Protettivo in Lega di Titanio] e 2 Pezzi 9H Vetro Temperato con Telaio di Allineamento, Protezione Impermeabile a Copertura Totale

In offerta a 13,71 – invece di 18,99

sconto 28% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

RICOO Supporto TV parete R06-F 40-75″ pollici (102-191 cm) Staffa televisore Girevole Inclinabile Porta televisione universale VESA 300 x 200-600 x 400

In offerta a 55,99 – invece di 90,99

sconto 38% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

NEEWER Video Rig Stabilizzatore per Smartphone, Gabbia Fotografica in Alluminio Stabilizzatore Impugnatura per Smartphone, Compatibile con iPhone 14 Plus 14 Pro Max 13 Mini 13 Pro Max X Xs XR Android

In offerta a 58,23 – invece di 91,49

sconto 36% – fino a 12 ago 23

Click qui per approfondire

Neewer 50mm Morsa di Base & Piastra a Sgancio Rapido in Metallo con Livella Bolla & Manopola di Regolazione per Treppiedi Testa a Sfera

In offerta a 16,39 – invece di 19,49

sconto 16% – fino a 12 ago 23

Click qui per approfondire

NEEWER Filtro ND variabile 77mm ND8-ND128(3-7 Stops), senza X/Vetro Ottico HD/multistrato/ultra sottile/idrorepellente/resistente ai graffi

In offerta a 51,83 – invece di 80,99

sconto 36% – fino a 12 ago 23

Click qui per approfondire

NEEWER Kit Filtri ND Magnetici 52mm, ND1000+ND64+ND8+ND4 con Anello Adattatore Magnetico, Vetro Ottico HD/multistrato/ultra sottile/idrorepellente/resistente ai graffi

In offerta a 74,87 – invece di 116,99

sconto 36% – fino a 12 ago 23

Click qui per approfondire

Neewer Stabilizzatore Smartphone Rig di Metallo Impugnatura con Attacco Coldshoe per iPhone XS MAX X 8 8plus / Samsungs10+ S10 S9 S8 / Huawei P30pro P30 P9 / Luci LED / Microfoni

In offerta a 11,75 – invece di 19,49

sconto 40% – fino a 12 ago 23

Click qui per approfondire

Neewer – Caricatore doppio per Canon LP-E6, LCD, batterie compatibili con Canon 7D, 6D, 5D II, III, 5Ds R, 70D, 60D, 6D a 80D (spina UE + adattatore per caricabatterie da auto)

In offerta a 23,99 – invece di 30,49

sconto 21% – fino a 12 ago 23

Click qui per approfondire

Miconi Ventilatore USB,Mini Portatile Ventilatore da Scrivania con Clip,3 Velocità,Rotazione di 360 ° Ricaricabile Ventilatore da Tavolo Silenzioso per Ufficio/Scrivania/Casa/Letto/Viaggio/Passeggino

In offerta a 11,49 – invece di 21,9

sconto 48% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

Maxesla Torcia LED Potente Professionale,2000 Lumen Torcia LED Potente,Torce LED Alta Potenza con 18650Ricaricabile Batteria 5 Modes,Zoomable,IP65 Impermeabile,per l’escursionismo all’aperto campeggio

In offerta a 10,57 – invece di 17,99

sconto 41% – fino a 6 ago 23

Click qui per approfondire

Nokia 5310 Telefono Cellulare Dual Sim, adatto a tutti gli operatori telefonici, 0,02 GB, Display 2.4″ a Colori, Bluetooth, Fotocamera, Nero/Rosso [Italia]

In offerta a 42 – invece di 49,99

sconto 16% – fino a 14 ago 23

Click qui per approfondire

Nokia 5310 – adatto a tutti gli operatori – 0.02 GB Telefono Cellulare Dual Sim, Display 2.4″ a Colori, Bluetooth, Fotocamera, Bianco/Rosso [Italia]

In offerta a 42 – invece di 49,99

sconto 16% – fino a 14 ago 23

Click qui per approfondire

Nokia 8210 – Telefono Cellulare 4G, Display 2.8″, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Interfaccia facile utilizzo, Ampia batteria, Dual Sim, Red, Italia

In offerta a 67,7 – invece di 79,99

sconto 15% – fino a 14 ago 23

Click qui per approfondire

Nokia C31 Smartphone 4G 64GB, 4GB RAM, Tripla Camera 13 Mp, Display HD+ da 6.74?, Android 12, Batteria da 5050 mAh, Dual Sim, Charcoal, Versione con Cavo Micro-USB Aggiuntivo

In offerta a 109,99 – invece di 159,99

sconto 31% – fino a 14 ago 23

Click qui per approfondire

Nokia 110 Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 1.77″ a Colori, Fotocamera, Nero

In offerta a 39,99 – invece di 44,99

sconto 11% – fino a 14 ago 23

Click qui per approfondire

Nokia 8210 – Telefono Cellulare 4G, Display 2.8″, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Interfaccia facile utilizzo, Ampia batteria, Dual Sim, Sand, Italia

In offerta a 67,7 – invece di 79,99

sconto 15% – fino a 14 ago 23

Click qui per approfondire

Tenda A18 Ripetitore Wifi Wireless,Velocità Dual Band AC1200 1200Mbps, Wifi Extender e Access Point, Porta LAN, Porta Fast Ethernet, Doppia Antenne

In offerta a 19,99 – invece di 86,66

sconto 77% – fino a 31 ago 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).