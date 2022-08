Offerte Amazon 31 agosto fino all’86% su Apple, Anker, TP-Link, Polar, Lexar, AVM, Netgear

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro In offerta a 956,91 € – invece di 1229,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 3361,36 € – invece di 3949,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 06/09/22

Proiettore portatile Nebula Astro, cinema portatile per bambini, mini-proiettore, 100 ANSI lumen, Android 7.1, autonomia della batteria di 2 ore e mezza In offerta a 239,99 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino a 06/09/22

Anker Nebula Proiettore Solar FHD 1080p, Dolby Digital Plus, altoparlante 2×3 W, Android TV, supporto integrato, messa a fuoco auto., corre. trapezoidale, zoom digitale, mirroring schermo per telefoni In offerta a 499,99 € – invece di 599,99 €

sconto 17% – fino a 06/09/22

Polar Vantage M2 – Smartwatch Multisport – GPS Integrato, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca dal Polso, Guida all’Allenamento, Monitoraggio di Sonno e Recupero, Controlli Musica, Meteo In offerta a 219,99 € – invece di 299,90 €

sconto 27% – fino a 11/09/22

Polar Vantage V2, Orologio da Corsa GPS Unisex Adulto, Argento e Grigio-Lime, M/L In offerta a 369,99 € – invece di 499,90 €

sconto 26% – fino a 11/09/22

Polar Ignite 2, Fitness Watch con GPS Unisex Adulto, Nero Perla, S-L In offerta a 169,99 € – invece di 229,90 €

sconto 26% – fino a 11/09/22

TP-Link TL-SG1005LP Switch Gigabit Ethernet 5 Porte con 4 Porte PoE Fino a 40 W, 5 Porte Gigabit, PoE+, 802.3af/at, Ideale per la Casa e il Ufficio, Sdoppiatore Ethernet, Plug&Play, Montaggio Desktop In offerta a 32,99 € – invece di 44,90 €

sconto 27% – fino a 09/09/22

AVM FRITZ!DECT 500 Edition International Lampadina LED intelligente E27 per luce colorata e bianca, dimmerabile, 2700K, 9W, 806 lumen In offerta a 33,49 € – invece di 39,99 €

sconto 16% – fino a 09/09/22

TP-Link Tapo L900-10 Striscia LED Smart 10m(2x5m), WiFi Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Sound, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 09/09/22

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black) In offerta a 162,00 € – invece di 299,99 €

sconto 46% – fino a 06/09/22

Ticwatch Smartwatch Pro 3 LTE, Wear OS di Google, piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, monitoraggio del sonno della frequenza cardiaca e NFC In offerta a 197,86 € – invece di 359,99 €

sconto 45% – fino a 06/09/22

Lexar NS100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 256GB, disco duro SSD Interno, Unidad de Estado Sólido, Hasta 520 MB/s de Lectura (LNS100256AMZN) In offerta a 27,99 € – invece di 33,06 €

sconto 15% – fino a 10/09/22

Lexar PLAY Micro SD 1 TB, Scheda microSDXC UHS-I, Lettura Fino a 150MB/s, Compatibile con Nintendo Switch, dispositivi di gioco portatili, Smartphone e Tablet (LMSPLAY001T-BNNAG) In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 10/09/22

Lexar PLAY Micro SD 512 GB, Scheda microSDXC UHS-I, Lettura Fino a 150MB/s, Compatibile con Nintendo Switch, dispositivi di gioco portatili, Smartphone e Tablet (LMSPLAY512G-BNNAG) In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 1066x Micro SD 128 GB, Scheda microSDXC UHSI Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s, per Action Cam, Drone, Smartphone e Tablet (LMS1066128GBNAAG) In offerta a 26,99 € – invece di 32,99 €

sconto 18% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 1066x Micro SD 512 GB, Scheda microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s, per Action Cam, Drone, Smartphone e Tablet (LMS1066512G-BNAAG) In offerta a 96,99 € – invece di 115,31 €

sconto 16% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 1667x Scheda SD 256 GB, Scheda di memoria SDXC UHS-II, Fino a 250 MB/s di lettura, per Fotografi Professionisti, Videografi, Appassionati (LSD256CB1667) In offerta a 84,99 € – invece di 100,69 €

sconto 16% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 2000x Scheda SD 128 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000128G-BNNAG) In offerta a 149,99 € – invece di 177,48 €

sconto 15% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 2000x Scheda SD 64 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000064G-BNNAG) In offerta a 73,49 € – invece di 86,92 €

sconto 15% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 512GB NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interne, Fino a 7000MB/s in Lettura, Progettata per Giocatori e Professionisti Creativi (LNM800X512G-RNNNG) In offerta a 69,99 € – invece di 82,50 €

sconto 15% – fino a 10/09/22

Lexar Professional 633x Scheda Micro SD 256 GB, Scheda di Memoria microSDXC UHSI con Adattatore SD, Fino a 100 MB/s in lettura, Scheda TF per Smartphone, Tablet e Action Cam (LSDMI256BBEU633A) In offerta a 39,99 € – invece di 285,90 €

sconto 86% – fino a 10/09/22

Kensington K72357IT Tastiera Italiana Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Cavo USB 1,9 m – Nero In offerta a 29,16 € – invece di 52,75 €

sconto 45% – fino a 09/09/22

Kensington Mouse Pro Fit Ergo Wireless, Verticale, Tecnologia Wireless 2.4 GHZ, Rotellina di Scorrimento & 4 Pulsanti per Prevenire Tendinite/Gomito del Tennista/Tunnel Carpale, Nero (K75501EU) In offerta a 36,00 € – invece di 58,28 €

sconto 38% – fino a 09/09/22

Kensington Trackball Orbit, Mouse Cablato con Trackball, per PC, Mac e Windows, Rotella di Scorrimento, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Bianco (K72500WW), 40 mm In offerta a 42,39 € – invece di 71,52 €

sconto 41% – fino a 09/09/22

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX610, Dual Band, access point poe, fino a 250 dispositivi client, porta LAN Ethernet da 2,5G, gestione remota Insight In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 17/09/22

AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band 2.4GHZ /5GHZ, DSL SUPERVECTORING 35B – fino a 300 MBIT/S con VDSL In offerta a 214,99 € – invece di 319,99 €

sconto 33% – fino a 09/09/22

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 09/09/22

AVM FRITZ!Repeater 6000 International – Ripetitore / extender Wi-Fi 6, Triband ((2 x 2.400 Mbps/5 GHz y 1.200Mbps/2,4 GHz), Wi-Fi N, Mesh, Wi-Fi Access Point, 2 porte Gigabit LAN, interfaccia italiano In offerta a 169,99 € – invece di 219,99 €

sconto 23% – fino a 09/09/22

TP-Link Archer AX73 Router Wi-Fi 6 Dual-Band AX5400Mbps, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet), TP-Link HomeShield, OneMesh, Tether App, Compatibile con Alexa In offerta a 124,99 € – invece di 199,00 €

sconto 37% – fino a 09/09/22

TP-Link Deco M5 Wifi Mesh – Pacchetto da 3 Unità Fino a 500 ?, AC1300, per Case su 2 o 3 Piani, Velocità Dual-Band 1267Mbps, Sostituisci Router Tradizionali e Wifi Extender, Compatibile Alexa In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 09/09/22

TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Wi-Fi Mesh, Dual Band AX1800, Modalità Router e Access Point, 2 Porte Ethernet Gigabit, Sostituisce Router e Extender, 3 Pezzi con Copertura Fino a 540?, Compatibile con Alexa In offerta a 219,99 € – invece di 289,00 €

sconto 24% – fino a 09/09/22

TP-Link M7650 Mobile Router Hotspot Portatile, Wi-Fi Dual-Band AC1200Mbps, 4G+ LTE Cat11 600Mbps, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 15 ore, Controllo del Traffico In offerta a 149,99 € – invece di 249,90 €

sconto 40% – fino a 09/09/22

TP-Link Tapo L920-5 Striscia LED Smart 5m , DIY Multicolore Segmentato, WiFi Strisce LED RGBIC Compatibile con Alexa e Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Controllo dall’APP In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino a 09/09/22

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) In offerta a 14,99 € – invece di 25,34 €

sconto 41% – fino a 09/09/22

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a 09/09/22

TP-Link TL-PA717 KIT Powerline Gigabit Porta, HomePlug AV2, Velocità Fino a 1000 Mbps, Per Streaming Video HD/3D/4K e Giochi Online (Solo per Wired), Nessuna Configurazione Richiesta In offerta a 36,99 € – invece di 49,99 €

sconto 26% – fino a 09/09/22

TP-Link UE306 Adattatore di Rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet 10/100/1000, Design Pieghevole e Portatile, Plug&Play in Nintendo Switch In offerta a 11,89 € – invece di 16,99 €

sconto 30% – fino a 09/09/22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).