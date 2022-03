Offerte Amazon 23 marzo fino al 54% su Apple, Xiaomi, SanDisk, Anker, Manfrotto, Iotty, TECCPO, Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 350,10 € – invece di 389,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 19,25 € – invece di 36,06 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Scheda SD UHS-II V60: velocità di scrittura fino a 130MB/s e velocità di lettura 250MB/s | Per professionisti, cineasti, fotografi e curatori di contenuti – Di Prograde Digital In offerta a 38,05 € – invece di 39,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 155,15 € – invece di 260,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO da 2 TB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, moschettone In offerta a 332,99 € – invece di 504,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ – Smart TV Black [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 190,00 € – invece di 369,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Philips 272E1SA – Monitor FHD da 27″, FreeSync (1920 x 1080, 75 Hz, VGA, HDMI, DisplayPort), colore: Nero In offerta a 144,90 € – invece di 179,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Sennheiser 5 Chat Cuffia a Filo per PC, 1 x ingresso jack 3.5 mm, Nero In offerta a 13,99 € – invece di 19,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Archer VR1210v Modem Router EVDSL fino a 300Mbps, Wi-Fi AC1200 2,4/5GHz, Telefonia fissa e VoIP, 5 Porte Gigabit, 1 USB 3.0 (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 84,75 € – invece di 84,75 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano In offerta a 198,99 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

NOW Smart Stick con i primi 2 Mesi di Sport Inclusi, Chiavetta TV In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD HDMI Mini Stick, DCOLOR Ricevitore Digitale Terrestre 10Bit 1080P H265 HEVC, Supporta Dolby Audio e USB Multimedia/PVR/WIFI, [Telecomando Programmabile 2 in 1] per Ricevitore e TV In offerta a 29,98 € – invece di 33,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Tappetino Mouse Gaming RGB Tappetino per il Mouse Gioco XXL Tappeto Mouse per Gamers PC Extra Grande 800*300mm*40mm Gaming Mousepad Antiscivolo Impermeabile per Computer e Laptop – 14 Modalità Luce In offerta a 16,14 € – invece di 16,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Striscia LED Alexa 20M RGB Musicale, Compatibile con Alexa Google Assistant HOVVIDA Strisce LED 5050 12V Musica, Controllato da APP, Telecomando IR e Controller, 16 Milioni di Colori, Temporizzazione [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 29,99 € – invece di 31,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno Solare, BrizLabs 20M 100 LED Luce Stringa Solari Cristallo Globo Impermeabile Lucine Led Decorative Interno per Giardino Patio Cortile Matrimonio Festa Natale, Bianco Caldo [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 24,69 € – invece di 25,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Govee Striscia LED 5 Metri, Strisce LED WiFi Funziona con Alexa e Google Assistant RGBIC, DIY Segmentato Sincronizzazione Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 20,08 € – invece di 23,47 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno – 10m Luci da Esterno Giardino,30+2 G40 Lampadine Lucine da Esterno Catene Luminose Esterni Decorative per Natale Terrazzo Matrimonio Partito In offerta a 31,99 € – invece di 33,99 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Smartwares 5000.035 Lampione Classico in Ghisa, Lanterna classica, Alluminio/Vetro, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Brennenstuhl, Adattatore Spina 16 A 2 P + T/Prese Schuko 10 A 2 P + T bianco IT,DE => IT In offerta a 0,76 € – invece di 0,76 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Saldatore Kit 60W 220V Kit di Saldatura a Stagno Professionale con Valigetta per Trasporto Per Vari usi e Riparazioni Kit saldatrici Fai da Te Bigiotteria Argento In offerta a 15,12 € – invece di 25,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell GE-SA 1433 Arieggiatore elettrico (230 V, 1400 W, 20 coltelli, diam. ruote ant. 175 mm, diam. ruote post. 152 mm, capacità vano raccolta 28 lt, 3 livelli profondità di lavoro) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 116,91 € – invece di 149,95 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Nano II – Caricatore USB-C mini da 30 W, GaN II Tech, compatibile con MacBook Air/iPhone 12/12 Mini/12 Pro/Max, Galaxy S21/S21+, Note 20/Note 10, iPad Pro, Pixel, bianco, A2665321, bianco In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

Anker PowerPort Atom III Slim Caricatore USB-C (65W Max), 4 porte PIQ 3.0 & GaN, per laptop, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct MacBook, con Porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione Alimentazione 100 W), Porta HDMI 4K, Porta Dati USB C e USB A 3.0, Lettore schede SD e microSD In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

Anker Caricabatterie Wireless Magnetico 633 (MagGo), Stazione Ricarica Wireless, Caricabatterie Portatile Rimovibile, per iPhone 12 e AirPods PRO, Bianco dolomiti In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN White Iteration 1 In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 27 mar 22

AKASO Action Cam Native 4K/60fps 20MP WiFi,Touch Screen,Comandi Vocali,EIS 40m Impermeabile, 8 Volte Zoom, Angolo Variabile,Telecomando con Batterie 1050mAh x2 (V50 Elite) In offerta a 127,49 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

Striscia LED RGBWW Intelligente meross 5M, Smart Strip Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, Luce Nastro Luminoso WiFi con Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Festa, Bar, Scrivania Gaming, Natale In offerta a 39,09 € – invece di 44,39 €

sconto 12% – fino a 6 apr 22

HUAWEI Sound Joy Speaker, Altoparlante portatile Bluetooth Smart con design elegante, Altoparlanti Quad Devialet da 79 dBA @2 m, Riproduzione di 26 ore, Shake Stereo Link Up, Obsidian Black In offerta a 124,90 € – invece di 149,90 €

sconto 17% – fino a 29 mar 22

Manfrotto Befree Advanced GT, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida Portatile e Compatto, Treppiede Professionale in Carbonio per Fotocamera DSLR, Reflex, Mirrorless, Fotografia In offerta a 258,80 € – invece di 403,99 €

sconto 36% – fino a 2 apr 22

Manfrotto Befree Advanced Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida e Chiusura Twist, Portatile e Compatto, Treppiede in Carbonio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 207,90 € – invece di 330,99 €

sconto 37% – fino a 2 apr 22

Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Portata fino a 9 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Rosso In offerta a 142,90 € – invece di 206,99 €

sconto 31% – fino a 2 apr 22

Lamicall Cuscino Supporto per Tablet – Supporto Tablet per Cuscino per Divano Letto, 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air mini 2 3 4, Switch, Samsung Tab, iPhone, Libri, altro Tablet – Blu In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

Shure MVI MVI-DIG Interfaccia Audio Digitale con USBC, Argento, Vecchia Confezione In offerta a 92,50 € – invece di 115,00 €

sconto 20% – fino a 2 apr 22

Lenco L-30W Giradischi, Wood In offerta a 90,70 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a 2 apr 22

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 5 ATM Impermeabile, 90 Modalità di Allenamento, Monitor del Sonno, Memoria Interna Musica di 3GB per Sport, Uomo, Donna (Nero) In offerta a 139,90 € – invece di 169,90 €

sconto 18% – fino a 27 mar 22

Amazfit GTS 2e Smartwatch Alexa Integrato, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 14 giorni, Monitor del Sonno, Unisex, Viola, Schermo Amoled HD da 1,65 pollici In offerta a 99,90 € – invece di 109,90 €

sconto 9% – fino a 27 mar 22

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 27 mar 22

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro temperato retroilluminato. In offerta a 49,90 € – invece di 84,24 €

sconto 41% – fino a 27 mar 22

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, nero, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 49,90 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 27 mar 22

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO 60N.m Trapano Elettrico con Percussione, 30min Caricatore Rapido, 2 Batterie 2000mAh, 13 mm Metallo Autobloccante Mandrino, 21+3 Posizioni – TDHD01P In offerta a 107,99 € – invece di 189,99 €

sconto 43% – fino a 25 mar 22

Avvitatore a Impulsi 2.0Ah, TECCPO Avvitatore Batteria18V, Mandrino da 6.35mm Coppia Max 180N.m, Velocità Variabile, 0-2900giri/min, Luce a LED, Ricarica Rapida in 1 Ora In offerta a 89,99 € – invece di 149,89 €

sconto 40% – fino a 25 mar 22

Avvitatore ad Impulsi, Brushless 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, Regolabile in 3 Posizioni, 4,0Ah Batteria, Mandrino 13mm (1/2″), 3 Velocità(0-1500-1800-2200RM), Valigetta Rigida – BHD850B In offerta a 127,32 € – invece di 189,79 €

sconto 33% – fino a 25 mar 22

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 127,98 € – invece di 189,00 €

sconto 32% – fino a 25 mar 22

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Pezzi Accessori, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce a LED, Migliore Regalo di DIY -TDSC01P In offerta a 25,99 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino a 25 mar 22

TECCPO Kit di Riparazione Pneumatici, 100 Pezzi Set di Riparazione per Pneumatici, Accessorio con Manometro, Guanti, Disponibile per Tutti i Pneumatici Tubeless su Auto, Motocicletta, Jeep, Camion In offerta a 26,99 € – invece di 45,99 €

sconto 41% – fino a 25 mar 22

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Paint & Flowers, Blu, Completo di matite, penne, pennarelli In offerta a 21,60 € – invece di 29,90 €

sconto 28% – fino a 2 apr 22

Bustina Round Plus Invicta Stone, Nero, Scomparto Attrezzato Porta Penne, 23 cm In offerta a 12,10 € – invece di 18,90 €

sconto 36% – fino a 2 apr 22

Invicta Waist Bag 25 Solid Marsupio sportivo, 25 cm, 2 litri, Blu In offerta a 20,50 € – invece di 30,00 €

sconto 32% – fino a 2 apr 22

Invicta Zaino Carlson Plain Rosa – Eco Material – 27 LT – Tasca porta pc In offerta a 31,10 € – invece di 49,00 €

sconto 37% – fino a 2 apr 22

Invicta Zaino CHAT Colorblock, Blu-Indaco, per Laptop 15,6”, Studio Lavoro e Tempo Lavoro In offerta a 53,60 € – invece di 85,00 €

sconto 37% – fino a 2 apr 22

Invicta ZAINO JELEK FANTASY – 38 LT – Tasca porta pc In offerta a 40,70 € – invece di 69,00 €

sconto 41% – fino a 2 apr 22

Marsupio Color S, Invicta, Verde Militare In offerta a 19,60 € – invece di 29,00 €

sconto 32% – fino a 2 apr 22

Sacca Zaino Invicta Easy Pack Tie & Dye In offerta a 12,50 € – invece di 19,00 €

sconto 34% – fino a 2 apr 22

Trolley Invicta Primerose, Nero, 35 Lt, 2in1 Zaino con Sollevamento Spallacci per uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 68,20 € – invece di 86,90 €

sconto 22% – fino a 2 apr 22

Trolley New Tech Invicta , Tartan, Nero, 3 in 1 Zaino Sganciabile In offerta a 66,50 € – invece di 109,00 €

sconto 39% – fino a 2 apr 22

Zaino Invicta Mini Alpino Quilted, Blu, Borsa Donna Tempo Libero In offerta a 36,70 € – invece di 79,00 €

sconto 54% – fino a 2 apr 22

Zaino Jolly Color, Invicta, Rosa In offerta a 48,50 € – invece di 79,00 €

sconto 39% – fino a 2 apr 22

