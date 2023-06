Offerte Amazon 27 giugno fino al 63% su Apple, Canon, Anker, Meross, INIU

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1139,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Nero siderale In offerta a 1699,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – Viola In offerta a 687,00 € – invece di 889,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

VOLTME Caricatore USB C 20W Bianco Compatibile con iPhone 14/13, Adattatore di Ricarica USB-C PD 3.0 & PPS Caricatore Portatile Carica Rapida per telefono Galaxy Note 10/9/8, Xiaomi/Huawei/Pixel

In offerta a 6,39 € – invece di 7,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Canon EOS R50 APS-C mirrorless nera (24,2 Mp,- fino a 15fps, DIGIC X, video 4K UHD fino 30p, Dual Pixel CMOS Auto Focus II, Display touch ordinetabile 7,5 cm, Wi-Fi, Bluetooth, solo 328 gr)

In offerta a 749,00 € – invece di 829,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 85,49 € – invece di 129,99 €

sconto 34% – fino a 2 lug 23

BENFEI Adattatore mini DisplayPort a HDMI, mini dp (Thunderbolt) a HDMI convertitore dorato cavo per Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Microsoft Surface Pro 3/4

In offerta a 7,26 € – invece di 9,99 €

sconto 27% – fino a 2 lug 23

BENFEI Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m, adattatore da porta display VGA da maschio a maschio, cavo placcato in oro per Lenovo, Dell, HP, ASUS e altri marchi

In offerta a 9,40 € – invece di 14,95 €

sconto 37% – fino a 2 lug 23

Cavo da SATA a USB, adattatore per driver rigido da USB 3.0 a SATA III compatibile per HDD e SSD da 2,5″

In offerta a 8,46 € – invece di 10,99 €

sconto 23% – fino a 2 lug 23

BENFEI Adattatore da USB 3.0 a SATA per HDD/SSD da 2,5″/3,5″, Adattatore per disco rigido da USB 3.0 a SATA III con adattatore di alimentazione 12V/2A

In offerta a 16,14 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino a 2 lug 23

BENFEI Cavo USB C a DisplayPort 4K a 60 Hz, 1,8m cavo Thunderbolt 3 a DP maschio a maschio placcato in oro

In offerta a 11,30 € – invece di 18,99 €

sconto 40% – fino a 2 lug 23

BENFEI Cavo DisplayPort a VGA 0,9 m, adattatore da porta display VGA da maschio a maschio, cavo placcato in oro per Lenovo, Dell, HP, ASUS e altri marchi

In offerta a 10,88 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a 2 lug 23

Meross Presa WiFi Intelligente 16A Smart Plug(Type F) Monitoraggio Consumi Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 4 Pezzi Grigi, 2,4GHz

In offerta a 34,19 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino a 2 lug 23

INIU Caricatore Wireless Phone Stand, 15W Ricarica Rapida di Adujstable Wireless Charger Holder Indicatore Adattivo Supporto per iPhone 14 13 12 11 Pro SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Xiaomi Google LG

In offerta a 16,14 € – invece di 35,98 €

sconto 55% – fino a 2 lug 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad

In offerta a 18,40 € – invece di 23,99 €

sconto 23% – fino a 2 lug 23

INIU 3 in 1 Caricatore Wireless Stazione, 15W Ricarica Wireless Charger Stand Indicatore Adattivo Supporto Telefono per iPhone 14/12/13/11/Pro/Max/XS/XR/X/Mini AirPods Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/1/Pro

In offerta a 24,54 € – invece di 49,98 €

sconto 51% – fino a 2 lug 23

BONTEC Supporto per Doppio Monitor per Schermi 13-32″ VESA 75×75/100×100, Bracci per Doppio Monitor Regolabili in Altezza con due Metodi di Montaggio, Inclinazione e Rotazione, Doppi Bracci

In offerta a 34,71 € – invece di 53,99 €

sconto 36% – fino a 2 lug 23

BONTEC Supporto Monitor Muro per Monitor 13-42 Pollici, Braccio Monitor Muro Singolo con Molla a Gas Ergonomico Regolabile in Altezza, Rotazione e Inclinabile, Max VESA 200×200 mm, Fino a 8kg

In offerta a 37,14 € – invece di 58,99 €

sconto 37% – fino a 2 lug 23

BONTEC Supporto per Monitor in Legno da Scrivania per Smartphone e Gestione dei Cavi, Ergonomico, per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli)

In offerta a 25,83 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 2 lug 23

BONTEC Supporto da Parete per TV LCD LED e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Staffa, 65” per Televisore, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg, con Fascette per Cavi

In offerta a 25,83 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino a 2 lug 23

ECOVACS ROBOTICS DEEBOT T9 robot aspirapolvere con funzione di pulizia, 3000 PA, rilevamento ostacoli 3D, robot aspirapolvere con batteria da 175 min, Alexa, bianco

In offerta a 399,00 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino a 9 lug 23

Honor Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker,Nero

In offerta a 32,29 € – invece di 39,99 €

sconto 19% – fino a 2 lug 23

HONOR Band 6 Smartwatch per Donna Uomo Fitness Tracker, Smart Band Watch 1.47″ Display AMOLED con Saturimetro, Cardiofrequenzimetro, Polso Contapassi, Smartband Sportivo Activity Tracker

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 2 lug 23

Gardena Sprinklersystem Pipeline Irrigatore Oscillante: per Irrigare Superfici Fino a 216 M², Portata Fino a 18 M, Larghezza del Getto Fino a 12 M, Pezzo dell?Original System (08251-20)

In offerta a 28,37 € – invece di 36,99 €

sconto 23% – fino a 8 lug 23

Oral-B CrossAction Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 12 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco

In offerta a 27,99 € – invece di 59,90 €

sconto 53% – fino a 10 lug 23

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Nero

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 10 lug 23

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 12 pezzi, Clean & Clare, Pacco adatto alla buca delle lettere, Bianco

In offerta a 27,99 € – invece di 59,90 €

sconto 53% – fino a 10 lug 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, Nero, 2 Testine, Custodia Da Viaggio + Dentifricio Oral-B Gengive & Smalto Repair Classico. 1 Spazzolino, 1 Dentifricio

In offerta a 49,99 € – invece di 134,99 €

sconto 63% – fino a 10 lug 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 8N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 6 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 189,99 € – invece di 349,99 €

sconto 46% – fino a 10 lug 23

