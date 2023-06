Offerte Amazon 28 giugno fino al 75% su Apple, Nikon, Kingston, SanDisk, Echo, Logitech, Baseus, Otterbox

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte

In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1139,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Nero siderale In offerta a 1699,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – Viola In offerta a 687,00 € – invece di 889,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 2TB) – Argento (4ª generazione)

In offerta a 1846,03 € – invece di 2649,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Nikon Z6II Body Fotocamera Mirrorless Full Frame, CMOS FX da 24.5 MP, 273 Punti AF, Mirino OLED da 3.690k Punti Quad VGA, 4K, LCD 3.2″, Nero, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]

In offerta a 1861,10 € – invece di 2199,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 8,79 € – invece di 19,95 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk SDSSDE30-1T00-G25 SSD Portatile Esterno, USB 3.2 Gen 2 velocità di lettura fino a 520 MB/s, 1TB

In offerta a 69,99 € – invece di 74,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 300 MB / s, UHS-II, Classe 10, V90, U3

In offerta a 192,00 € – invece di 325,88 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite

In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Desk Mat – Studio Series, Multifunzione, Tappetino per Mouse Esteso, Protezione Scrivania da Ufficio con Base in Gomma, Resistente ai Versamenti – Grigio

In offerta a 14,99 € – invece di 23,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Power bank Magnetico, 6000mAh Caricabatterie Portatile Wireless PD 20W con Cavo USB-C, Power Bank Wireless, Compatibile con iPhone 14/13/12/Mini/Pro/Pro Max

In offerta a 35,93 € – invece di 42,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OtterBox Custodia serie sottile e robusta per iPhone 13 per MagSafe, antiurto, a prova di cadute, ultra sottile, custodia protettiva sottile, testata secondo gli standard militari, MARS, magenta/rosa

In offerta a 11,90 € – invece di 24,67 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC.

In offerta a 9,99 € – invece di 15,78 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 12,81 € – invece di 15,07 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie alcaline per uso quotidiano, 9V, confezione da 8 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 9,60 € – invece di 12,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JISULIFE Piccolo Ventilatore da Tavolo, Mini Ventola da scrivania Portatile USB Ricaricabile 4500mAh Batteria, 160° Pieghevole Forte Vento Ultra Silenzioso 4 Velocità Ufficio Casa Campeggio – Bianco

In offerta a 21,27 € – invece di 22,39 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione

In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a 31 lug 23

Click qui per approfondire

D-Link Outdoor DCS-8627LH Videocamera mydlink Spotlight Wi-Fi Full HD per esterni, Bianco, sirena da 90 dB, audio e movimento

In offerta a 74,99 € – invece di 205,00 €

sconto 63% – fino a 3 lug 23

Click qui per approfondire

D-Link GO-SW-5G Switch 5 Porte Gigabit, Serie Dlinkgo, Bianco

In offerta a 12,99 € – invece di 18,00 €

sconto 28% – fino a 3 lug 23

Click qui per approfondire

ASUS TUF Gaming K3 Tastiera Gaming USB, Meccanica, Switch Kailh Rossi, Illuminazione RGB, N-Key Rollover, Porta USB, 8 Tasti Programmabili, Top in Allumininio, Poggiapolsi, Layout Italia, Nero

In offerta a 70,99 € – invece di 109,90 €

sconto 35% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

Vimar 46237.040A Telecamera ip wifi da esterno, 1080p con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant

In offerta a 45,50 € – invece di 54,90 €

sconto 17% – fino a 9 lug 23

Click qui per approfondire

Lamicall Porta Cellulare Auto per Presa d’Aria, [Design Traslucido] Rilascio Rapido, Gancio Metallico, Supporto Telefono Auto per iPhone 14 13 12, Huawei, 4-7″ Smartphones

In offerta a 13,03 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

Montalatte Elettrico, 4 in 1 Cappuccinatore Con 2 Agitatori Aggiuntivi, Controllo della Temperatura Strix Silenzioso, Schiuma Latte Calda/Fredda per Cappuccino e Macchiato

In offerta a 32,29 € – invece di 59,99 €

sconto 46% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

jumper Android 12 Tablet, Gaming Tablet 128GB ROM, LTE 4G, 5G/2.4G WLAN, FHD 1920×1200 IPS, Octa-Core, Type-C, Google GMS, GPS, OTG, Bluetooth 5.0, Face ID, Metal, 2023

In offerta a 149,96 € – invece di 599,98 €

sconto 75% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

TONOR Microfono wireless UHF professionale dinamico doppio microfono senza fili, sistema di microfono a mano, set per karaoke, feste, DJ, chiesa, matrimonio, riunione, lezione, 60 metri

In offerta a 93,49 € – invece di 159,99 €

sconto 42% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile (grigio e nero)

In offerta a 36,09 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

SwitchBot Wi-Fi Smart Lock with Keypad, Keyless Entry Door Lock for Front Door, Electronic Smart Deadbolt, Fits Your Existing Deadbolt in Minutes, Great for Airbnbs, Vacation Rentals and More

In offerta a 153,42 € – invece di 189,99 €

sconto 19% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

SwitchBot WiFi Smart Lock con Keypad Touch, serratura con impronta digitale per la porta d’ingresso, chiusura della porta tramite impronta digitale, codice di accesso, app, Alexa e Google Assistant

In offerta a 185,72 € – invece di 229,99 €

sconto 19% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

SwitchBot Smart Lock, serratura elettronica Bluetooth, serratura intelligente per l’apertura senza chiavi delle porte senza doverle sostituire, compatibile con WiFi Bridge (venduto separatamente)

In offerta a 104,97 € – invece di 129,99 €

sconto 19% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI

In offerta a 73,99 € – invece di 114,99 €

sconto 36% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

OMRON X3 Comfort Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio per Misurare la Pressione con Bracciale Intelli Wrap, per il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione

In offerta a 43,29 € – invece di 69,99 €

sconto 38% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K 8MP PTZ Telecamera Esterno con Faretti, Auto-tracking, 5X Zoom Ottico, 360°/90° Pan & Tilt, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persona/Veicolo, Visione Notturna a Colori 60m, RLC-823A

In offerta a 268,59 € – invece di 315,99 €

sconto 15% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K Kit Videosorveglianza PoE, Rilevamento Intelligente di Uomo e Veicolo, 8CH 2TB NVR + 6x Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna Infrarossa 30m, Registrazione 24/7, RLK8-800B6

In offerta a 845,49 € – invece di 889,99 €

sconto 5% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Bullet, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Videosorveglianza Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, Time-Lapse, RLC-810A

In offerta a 80,74 € – invece di 99,99 €

sconto 19% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

Reolink 4MP Telecamera WiFi Interno 2.4&5GHz con Pan&Tilt, Videocamera Sorveglianza WiFi Dual-Band con Audio a 2 Vie, Rilevazione del Movimento e Visione Notturna a Infrarossi, Acesso Remoto, E1 Pro

In offerta a 52,21 € – invece di 79,99 €

sconto 35% – fino a 2 lug 23

Click qui per approfondire

OMRON X4 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth

In offerta a 70,29 € – invece di 79,99 €

sconto 12% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth clinicamente validato

In offerta a 63,29 € – invece di 81,99 €

sconto 23% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Spazzolino elettrico sonico, Spazzolino & Igienizzatore (modello HX6850/57)

In offerta a 84,99 € – invece di 149,99 €

sconto 43% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Philips Sonicare C1 ProResults Testine per spazzolino elettrico sonico, 8 testine per denti puliti e gengive sane (modello HX6018/07)

In offerta a 22,99 € – invece di 49,99 €

sconto 54% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).