Offerte Amazon 3 agosto fino al 38%: Razer, Echo, YI, Philips, Anker, Ardes

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo questa settimana:

Razer Kraken per Console Cuffie On-Ear Comode per Gioco, con Cuscinetti Auricolari in Gel Refrigerante, Compatibili con Tutte le Console Grazie allo Spinotto Jack da 3.5 mm, Nero/Blu In offerta a € 57,99 – sconto 13%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, ricarica veloce wireless da 10W per Samsung Galaxy, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, caricatore wireless Qi da 7.5W per iPhone (Rosa) In offerta a € 79,99 – sconto 20%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Termometro digitale a infrarossi senza contatto, misurazione in 1 secondo, distanza di misurazione 3-5cm In offerta a € 23,99 – sconto 20%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Philips HF3520/01 Wake-Up Light con Radio FM – Lampada da risveglio In offerta a € 109,99 – sconto 33%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Proscenic P8 Max Aspirapolvere Senza Fili 20000Pa, Scopa Elettrica Senza Sacco Ricaricabile a Batteria Autonomia 35 Minuti, 4 Spazzole per Pulizia di Peli Animali/Pavimenti/Tappeti/Divano In offerta a € 119,20 – sconto 20%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Amacool – Ventilatore da collo, 2600 mAh, a batteria, con cordino per collo, 6 velocità, portatile, portatile, per casa, ufficio, viaggi, sport all’aria aperta blu Blu In offerta a € 13,28 – sconto 20%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna In offerta a € 24,99 – sconto 38%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Ardes Penny AR5AM40P Ventilatore Piantana Altezza Regolabile 3 Pale 40 cm con Oscillazione, Ampia Base 60 cm e 3 velocità In offerta a € 26,90 – sconto

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Ardes Penny AR5AM40PB Ventilatore Piantana Base Tonda, Altezza Regolabile 3 Pale 40 cm con Oscillazione, 3 velocità – In offerta a € 27,94 – sconto

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Ardes Penny AR5AM40 Ventilatore da Tavolo, 3 Pale 40 cm con Oscillazione e Inclinazione Regolabile, 3 velocità In offerta a € 23,13 – sconto 23%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Amazon Echo Spot – Sveglia intelligente con Alexa – Nero In offerta a € 89,99 – sconto 31%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Powerbank Solare 26800mAh Caricabatterie Portatile Wireless Qi Batteria Esterna Solare con 4 Porte di Uscita(3USB+Qi) e Torcia a 28 LED 2 Modalità di Ricarica(Solare+USB) per Campeggio Android iOS In offerta a € 33,99 – sconto 15%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Andoer, Base universale per treppiedi, supporto per fotocamere DSLR, pieghevole, con filettatura da 3/8 “ In offerta a € 13,88 – sconto

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Termometro a Infrarossi MESTEK Digitale Laser Temperatura a Pirometro -50 °C ~ 800 °C con Schermo LCD a Colori Regolabile Emissività Umidità Impostazione Max/Hold per Esterni Interni In offerta a € 33,93 – sconto 15%

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Intex Dura Beam Materasso con Tecnologia Fiber Tech In offerta a € 27,27 – sconto

– fino al 03 agosto

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo questa settimana:

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”