Offerte Amazon 30 novembre fino al 69% su Apple, Hisense, Samsung, Echo, Meross

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1449,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – Rosa In offerta a 979,00 € – invece di 979,00 €

sconto 7% – fino a 27 novembre

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio bianco In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a 27 novembre

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) – Titanio blu In offerta a 1599,00 € – invece di 1739,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (256 GB) – nero In offerta a 1109,00 € – invece di 1190,00 €

sconto 7% – fino a 27 novembre

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a 27 novembre

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color galassia e Cinturino Sport galassia – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Sport Loop blu inverno. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS + Cellular 44mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno. In offerta a 289,00 € – invece di 369,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 97,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Nero, superficie Multi-Touch In offerta a 79,00 € – invece di 109,00 €

sconto 27% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 184,00 € – invece di 205,00 €

sconto 10% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) – Italiano – Nero In offerta a 304,00 € – invece di 369,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 99,99 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Apple Nuovo AirPods Max – Grigio siderale In offerta a 579,00 € – invece di 579,00 €

sconto 0% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

Hisense 43″ QLED 4K 2023 43E77KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode PRO Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung 980 1 TB PCIe 3.0 (up to 3.500 MB/s) NVMe M.2 Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-V8V1T0BW) In offerta a 69,99 € – invece di 129,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung T7 Touch Portable SSD – 1 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Metallic Black (MU-PC1T0K/WW) In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite In offerta a 17,00 € – invece di 54,99 €

sconto 69% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro In offerta a 54,00 € – invece di 109,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 44,99 € – invece di 89,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Meross Presa WiFi Italiana, Presa Smart con Monitoraggio Energia, Presa Intelligente Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Funzione Timer, Controllo Remoto, 3840W, 16A, 2,4GHz, 2 Pezzi In offerta a 29,99 € – invece di 29,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LE AMAZZONI STORE ROSI ADATTATORE 90° ULTRAPIATTO 10A 2P+T/PRESA 10A 2P+T BIANCO SERIE EMILIA FLAT In offerta a 5,74 € – invece di 7,10 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Multipresa da parete 4 prese italiane nero In offerta a 15,90 € – invece di 20,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore Schuko 90° Salvaspazio In offerta a 1,91 € – invece di 6,99 €

sconto 73% – fino a scadenza sconosciuta

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Xbox One / Xbox Series X | Videogiochi | Italiano In offerta a 44,90 € – invece di 79,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).