Offerte Amazon 31 marzo fino al 31%: Native Union, Soundcore, Asus, Aukey

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che fino al 4 aprile restano attive le offerte sui Dispositivi Echo con assistente vocale Alexa scontati fino al 50% e su diversi prodotti a marchio Xbox, Logitech, Samsung, Creative.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Deik Bilancia Pesapersone Digitale Tecnologia Step-on, Autospegnimento de LCD Display Retroilluminato con alta Stabilità Vetro Temperato Piattaforma, Batterie AAA e Metro Incluso, 5kg-180kg In offerta a 14,44 € – sconto 31%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Levoit Umidificatore Ambiente 1800mL, Diffusore Oli Essenziali con Design Riempimento Acqua dal Top, 3 Velocità Regolabili, Nebbia Fredda Ultrasonica, Modalità Sonno Smart, Auto-Spegnimento,Bianco In offerta a 49,99 € – sconto 17%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

ICZI Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps Slot SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO/Air Surface Go/Pro7 Samsung Dex S10 S9 S8 Huawei P20/30 Mate20/30 ECC In offerta a 44,19 € – sconto 29%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB A a USB C 90 Gradi (2m 2-Pezzi) Nylon & Connettore Metallico Cavo Type C Trasmissione e Ricarica per Samsung Note10 Note 9 S9 S10 S10+, MacBook PRO, Nexus, Google Pixel – Nero e Rosso In offerta a 10,37 € – sconto 31%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

USB C a 3,5 mm jack audio Aux Cavo, KOOPAO adattatore Tipo C 3,5 mm cavo per Auto stereo,cuffie,stereo di casa,altoparlante,compatibile con Google Pixel 2 3 XL Moto Z Galaxy Note10 Huawei HTC(3.28Ft) In offerta a 8,49 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Aicok Piastra Induzione 2000W Fornello a Induzione Portatile con Superficie in Cristallo Nero, 10 Livelli di Potenza, Controllo Sensore Touch LCD e Blocco di Sicurezza, Timer 180 Minuti In offerta a 39,09 € – sconto 25%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Aunote Cover per Samsung Galaxy Note 10, Custodia Note10, Flip Folio Case in Pelle PU Premium Custodia a Portafoglio per Samsung Galaxy Note 10 (Nero) In offerta a 13,99 € – sconto

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Fast Wireless Charger 10W, Caricabatterie Wireless per Carica Veloce, Caricatore Wirelse da 3-Coil, Caricabatterie a Induzione Compatibile con Samsung Note10+ / Galaxy S10, iPhone 11 PRO Max/XS In offerta a 15,29 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Blutdruckmessgerät Oberarm, HYLOGY Digital Vollautomatisch Blutdruckmessgerät und Pulsmessung, Großes LED Display und Große Manschette, 2×90 Dual-User-Modus(Mehrweg) – In offerta a 45,04 € – sconto 20%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Native Union Belt Cable da USB-A a Lightning – Cavo Rinforzato Ultra Resistente da 120 cm [Certificato MFi] compatibile con iPhone/iPad (Indaco) In offerta a 21,49 € – sconto 20%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Soundcore Icon Mini di Anker – altoparlante Bluetooth portatile, impermeabilità IP67, per l’escursionismo, il campeggio, ecc con 8 ore di autonomia, dimensioni tascabili e microfono integrato In offerta a 22,54 € – sconto

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5, Adattatore Audio Wireless abilitato NFC con Chiamate in Vivavoce per la Casa e il Sistema Audio dell’auto In offerta a 16,14 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Tacklife HD60m Telemetro Laser Distanziometro in M / In / Ft con 2 Bolle d’aria e Funzione Muto, 4 Modalità di Pitagora Misuratore Precisa di Distanza, Superficie, Volume e Misura Continua In offerta a 28,04 € – sconto 30%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

WESCO Strumento Multifunzioni 160W 6 Velocità Regolabile 8000-35000RPM con 40 Accessori per Incidere, Tagliare, Lucidare, Levigare, Trapanare WS3113K In offerta a 33,99 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

[2+2 Pezzi] UniqueMe Privacy Vetro Temperato e Pellicola Fotocamera per iPhone 11 Pro Max (6,5 Pollici) Anti-Spy Pellicola Protettiva [Protezione Completa] In offerta a 7,64 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

Ventilatore, TedGem Ventilatore USB Ventilatore da Tavolo Mini USB Ventilatore Silenzioso 180 Tipi di Velocità Del Vento, Del può Regolare su e Giù 20°, per Scrivania/Casa/Viaggiare(Blu) In offerta a 16,99 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

ASUS ZenPad C 7.0 Z170C-1A017A 16GB Nero tablet (Ricondizionato) In offerta a 67,14 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

LOETAD Case Hard Disk 3.5/2.5 USB 3.0 con USAP Case Hard Disk Esterno per 7mm e 9.5mm SATA I/II/III HDD SSD fino a 10TB Compatibile con Samsung, WD, Toshiba, SanDisk, Seagate, Hitachi, ecc. In offerta a 16,99 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

SPORTLINK Supporto Apple Watch, Stand per Apple Watch Series 5 / Series 4 / Series 3 / Series 2 / Series 1 / 44mm, 42mm, 40mm, 38mm – Compatibile con Nightstand Modo (Bianco) – In offerta a 7,64 € – sconto 15%

– fino al 31 marzo

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”