Offerte Amazon 4 maggio fino al 53% su Apple, Logitech, Amazon Echo, TP-Link, Ugreen, Wacom

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco In offerta a 694,67 € – invece di 889,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 Fino A 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2,5 Pollici, Nero In offerta a 80,49 € – invece di 107,81 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 87,00 € – invece di 118,79 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB In offerta a 14,99 € – invece di 32,99 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

ORICO Case SSD M.2 NVME Adattatore USB C Esterno per Custodia Disco Rigido USB 3.1 Gen2 a PCIe M2 10 Gpbs per SSD 2230/2242/2260/2280 M-Key NVMe SSD con UASP,SMART- M2PV In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 76,10 € – invece di 114,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

GUUKIN Multipresa con USB, con 2 Presa e 4 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 3.1 A, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Presa Multipla USB C, Ohuo Ciabatta Multipresa con 3 USB Protezione Bambino Luce Notturna, Ripiano Estraibile, Bianca In offerta a 23,95 € – invece di 23,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Oakcastle FV200 Antenna TV interna per digitale terrestre con amplificatore/ripetitore integrato, portatile, ideale come antenna per interni quali casa, camper e camion In offerta a 5,95 € – invece di 6,95 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus SSD Interno da 250 Gb, PCIe NVMe M.2 In offerta a 49,99 € – invece di 105,59 €

sconto 53% – fino a 8 mag 2022

Samsung Memorie PRO Plus + Reader 128GB microSD Fino a 160MB/s UHS-I, U3, A2, V30, Full HD & 4K UHD (MB-MD128KB/WW) In offerta a 32,99 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a 8 mag 2022

Samsung Memorie PRO Plus + Reader 256GB microSD Fino a 160MB/s UHS-I, U3, A2, V30, Full HD & 4K UHD (MB-MD256KB/WW) In offerta a 51,99 € – invece di 74,99 €

sconto 31% – fino a 8 mag 2022

Samsung Memorie PRO Plus + Reader 512GB microSD Fino a 160MB/s UHS-I, U3, A2, V30, Full HD & 4K UHD (MB-MD512KB/WW) In offerta a 89,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a 8 mag 2022

Samsung Memorie T7 MU-PC500T SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 84,55 € – invece di 146,99 €

sconto 42% – fino a 8 mag 2022

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0S SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 247,99 € – invece di 491,29 €

sconto 50% – fino a 8 mag 2022

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile con iPhone 13 12 PRO Max 11 PRO SE 2022 X XS XR 8 Plus (Bianco) In offerta a 22,09 € – invece di 28,99 €

sconto 24% – fino a 8 mag 2022

UGREEN Adattatore SATA IDE USB 3.0 per SSD HDD 2.5″/ 3.5″ 5 Gbps, Cavo SATA IDE USB 3.0 con Alimentatore DC 12V e Cavo 4 Pin di Ricarica, SATA Compatibile with WD Toshiba Seagate Hitachi ecc In offerta a 26,34 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

UGREEN Hub USB C 6 In 1 con HDMI [email protected], Lettore di Schede SD/TF, 3 Porte USB 3.0, Compatibile con MacBook Pro 2021, MacBook Air, iPad Pro 2021, Surface Pro 7 e Altri Dispositivi USB C In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino a 8 mag 2022

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 139,90 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 8 mag 2022

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 69,00 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino a 8 mag 2022

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 99,90 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino a 8 mag 2022

Wacom One, Display + Lamy AL-star Black EMR, adattatore Delock, 13.3″ In offerta a 339,00 € – invece di 429,90 €

sconto 21% – fino a 8 mag 2022

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 11 mag 2022

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 11 mag 2022

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Ceruleo In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 11 mag 2022

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 27,99 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino a 11 mag 2022

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a 11 mag 2022

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 11 mag 2022

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 48,99 € – invece di 84,99 €

sconto 42% – fino a 11 mag 2022

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Blu notte In offerta a 48,99 € – invece di 84,99 €

sconto 42% – fino a 11 mag 2022

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 11 mag 2022

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 104,99 € – invece di 129,99 €

sconto 19% – fino a 11 mag 2022

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 104,99 € – invece di 129,99 €

sconto 19% – fino a 11 mag 2022

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 11 mag 2022

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 11 mag 2022

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 58,90 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino a 31 mag 2022

LifeProof per Apple iPhone 13, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 66,90 € – invece di 79,99 €

sconto 16% – fino a 31 mag 2022

LifeProof per Apple iPhone 13, Custodia sottile resistente a cadute, polvere e neve, gamma Next, Trasparente/Nero In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 31 mag 2022

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro In offerta a 159,93 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 10 mag 2022

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet) fino a 1Gbps, Tecnologia Beamforming, TP-Link HomeShield, OneMesh, Tether App, Compatibile con Alexa In offerta a 87,44 € – invece di 149,99 €

sconto 42% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Chiavetta WiFi AC1300Mbps Archer T3U Plus, Antenna WiFi USB per PC, Adattatore WiFi Alto Guadagno, USB 3.0 In offerta a 17,80 € – invece di 23,99 €

sconto 26% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Deco M4 WiFi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura fino a 370 m2 In offerta a 127,79 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Deco X90 Mesh WiFi 6 Tri-Band AX6600, 2 Porte Gigabit, Modalità router e access point, sistema mesh per l’intera casa (pacchetto da 2 pezzi) In offerta a 447,17 € – invece di 549,00 €

sconto 19% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Mesh Wi-Fi 6 Modem Router Deco X20-DSL, EVDSL fino a 350Mbps, Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet Gigabit, Modem Router 35b e Wi-Fi Mesh in una sola unità Deco, Compatibile con Alexa In offerta a 122,92 € – invece di 149,00 €

sconto 18% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Mesh WiFi 6 Deco X50, Dual Band AX3000, 3 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, 3 Pezzi con Copertura fino a 600 m2 In offerta a 275,31 € – invece di 399,00 €

sconto 31% – fino a 26 mag 2022

TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi Ripetitore Wifi Wireless, Dual-Band 1200 Mbps, Access Point, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh, con cavo Ethernet In offerta a 29,70 € – invece di 44,99 €

sconto 34% – fino a 26 mag 2022

TP-Link RE650 AC2600 Ripetitore WiFi Wireless, WiFi Extender, Access Point, Velocità Dual Band 2600Mbps(fino a 1.733 MBit/s a 5GHz, 800MBit/s a 2,4 GHz), Porta Gigabit, Tecnologia 4 × 4 MU-MIMO In offerta a 69,95 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6 (RE605X), Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh In offerta a 74,33 € – invece di 89,90 €

sconto 17% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6, Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet (RE600X) In offerta a 69,23 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 1 Porta Gigabit(RE450), Bianco, 1750 Mbps In offerta a 48,32 € – invece di 59,90 €

sconto 19% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Router WiFi 6 Archer AX53 Dual-Band AX3000, 2402Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz, meno consumo energia, tecnologia TP-Link HomeShield, OneMesh, Compatibile con Alexa In offerta a 77,44 € – invece di 149,00 €

sconto 48% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Striscia LED Smart 5m Tapo L920-5, DIY Multicolore Segmentato, WiFi Strisce LED RGBIC Compatibile con Alexa e Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Controllo dall’APP In offerta a 39,64 € – invece di 49,99 €

sconto 21% – fino a 26 mag 2022

TP-Link Tapo C320WS Telecamera Wi-Fi Esterno QHD 4MP, Telecamera IP di Sorveglianza, Visione Notturna a Full-Color e Starlight, Notifiche in Tempo Reale, Impermeabile IP66, Compatibile con Alexa In offerta a 59,42 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 26 mag 2022

