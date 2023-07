Offerte Amazon 6 Luglio fino al 73% su Apple, Sony, Russel Hobbs, Caffé Borbone, Iniu, Reolink

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1129,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – Viola In offerta a 670,00 € – invece di 889,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,99 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 309,00 € – invece di 349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Sony Alpha 7M3 + Sony SEL24105G In offerta a 2340,00 € – invece di 2730,00 €

sconto 14% – fino a data sconosciuta

Reolink 4K Sistema di Videosorveglianza PoE, NVR 16CH 4TB + 8x Telecamere Esterno, Rilevamento Intelligente di Uomo/Veicolo, Visione Notturna a 30m, IP66 Impermeabile, Espandibile a 12TB, RLK16-800B8 In offerta a 879,00 € – invece di 1169,00 €

sconto 25% – fino a data sconosciuta

PETKIT Pura Max Lettiera Gatto Autopulente, Lettiera Automatica per Gatti,XSecure,Antiodore,Capacità Massima 76L,Controllo APP per Più Gatti In offerta a 558,00 € – invece di 698,00 €

sconto 20% – fino a data sconosciuta

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso In offerta a 194,00 € – invece di 289,00 €

sconto 33% – fino a data sconosciuta

BENFEI Adattatore da USBC a USB, confezione da 2, adattatore USB Type-C a USB 3.0, compatibile con MacBook 2019/2018/2017, Galaxy Note 8/S8/S9, Google Pixel, Nexus e altro In offerta a 8,03 € – invece di 11,99 €

sconto 33% – fino a 9 lug 23

Caricatore USB C, INIU Ricarica 30W Caricabatterie Alimentatore 2-Porte (USB C+USB A) Presa USB C PD 3.0 Super Veloce,Tipo C Charger Spina per iPhone 14 Pro Max Samsung Galaxy S22 Pixel 7 Tablet ECC. In offerta a 14,24 € – invece di 49,96 €

sconto 71% – fino a 9 lug 23

Cavo USB C USB C, INIU 100W [2 Pezzi-2m] Cavo USB Type-C Ricarica Rapida PD 5A QC 4,0 Nylon per MacBook Pro 2020 Samsung S22 Ultra S21 iPad Air Huawei P50 Pixel 7 Pro Xiaomi Switch PS5 Oneplus ECC. In offerta a 12,63 € – invece di 19,96 €

sconto 37% – fino a 9 lug 23

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC. In offerta a 8,49 € – invece di 15,78 €

sconto 46% – fino a 9 lug 23

INIU Cavo USB Type-C (1+1+2+2+3m) 3,1A QC 3,0 Cavo USB C Ricarica Rapida, Lega Intrecciato in Nylon Cavo USB Type C per Xiaomi Samsung S22 Ultra Huawei Xiaomi Google Pixel OPPO iPad Realme LG ECC. In offerta a 13,29 € – invece di 27,29 €

sconto 51% – fino a 9 lug 23

Apc By Schneider Electric Easy Ups 1200 Va ? Bvx1200Li – Batteria di Backup e Protezione dagli Sbalzi di Tensione, Gruppo di Continuità con Avr, Indicatori a Led In offerta a 121,00 € – invece di 139,99 €

sconto 14% – fino a 16 lug 23

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-43 pollici a LED/LCD/OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 20,70 € – invece di 28,99 €

sconto 29% – fino a 9 lug 23

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-80 pollici, con Movimento Inclinabile ed Estendibile, per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 40,37 € – invece di 63,99 €

sconto 37% – fino a 9 lug 23

BONTEC Supporto per Doppio Monitor Stand Riser, Supporto da Tavolo del Monitor con Il Supporto di Smartphone, Lunghezza Regolabile e Angolo di Rotazione di Legno Desktop Organizer Supporto In offerta a 26,84 € – invece di 36,99 €

sconto 27% – fino a 9 lug 23

Alphamount Supporto TV Parete da 37-84 Pollici, Staffa TV Girevole Inclinabile Portata 60 Kg, Braccio TV Max. VESA 600x400mm, Supporto TV Parete 65 Pollici In offerta a 37,97 € – invece di 58,99 €

sconto 36% – fino a 9 lug 23

Russell Hobbs Rice Cooker Small [Medium] 0.8L (incl. inserto per la cottura a vapore, funzione di riscaldamento, pentola antiaderente, paletta per il riso e misurino) In offerta a 28,90 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a 10 lug 23

Russell Hobbs Griglia elettrica 3 in 1 (Bistecchiera Elettrica, Toast farciti, Waffle), Piastre Antiaderenti, Lavastoviglie ok, 750 W, Fiesta Sandwich Maker Deep Fill 3in1, 24540-56 In offerta a 39,90 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino a 10 lug 23

Russell Hobbs Bollitore acqua elettrico, 1 L, 2400 W, Compatto, 3 Tazze, ebollizione rapida, Filtro anticalcare rimovibile e lavabile, Bollitore da viaggio, Acciaio Inox, ColourPlus Rosso 24992-70 In offerta a 29,90 € – invece di 51,00 €

sconto 41% – fino a 10 lug 23

Russell Hobbs Friggitrice ad aria XL 5.5 l + Multicooker, 8 funzioni cottura, Energy saving, doppie resistenze come un forno, no olio, 1600 W, lavastoviglie ok, max 260°C, Satisfry & Grill 26520-56 In offerta a 129,90 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino a 10 lug 23

Emporio Armani Orologio da donna, movimento a due lancette, cassa in acciaio inossidabile argentato da 32 mm con bracciale in acciaio inossidabile, AR1955 In offerta a 89,20 € – invece di 329,00 €

sconto 73% – fino a 16 lug 23

TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a 31 lug 23

Vimar 46237.040A Telecamera ip wifi da esterno, 1080p con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant In offerta a 45,50 € – invece di 54,90 €

sconto 17% – fino a 9 lug 23

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI In offerta a 73,99 € – invece di 114,99 €

sconto 36% – fino a 10 lug 23

OMRON X3 Comfort Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio per Misurare la Pressione con Bracciale Intelli Wrap, per il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione In offerta a 43,29 € – invece di 69,99 €

sconto 38% – fino a 10 lug 23

OMRON X4 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth In offerta a 70,29 € – invece di 79,99 €

sconto 12% – fino a 10 lug 23

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth clinicamente validato In offerta a 63,29 € – invece di 81,99 €

sconto 23% – fino a 10 lug 23

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Spazzolino elettrico sonico, Spazzolino & Igienizzatore (modello HX6850/57) In offerta a 84,99 € – invece di 149,99 €

sconto 43% – fino a 10 lug 23

Philips Sonicare C1 ProResults Testine per spazzolino elettrico sonico, 8 testine per denti puliti e gengive sane (modello HX6018/07) In offerta a 22,99 € – invece di 49,99 €

sconto 54% – fino a 10 lug 23

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Decaffeinata – 150 Cialde – Sistema ESE In offerta a 24,49 € – invece di 32,59 €

sconto 25% – fino a 10 lug 23

Caffè Borbone Miscela Ciao Venezia – 100 Capsule ALLUMINIO (10×10) compatibili Nespresso®* Original con le Macchine ad uso domestico Nespresso®* In offerta a 21,85 € – invece di 29,69 €

sconto 26% – fino a 10 lug 23

Caffè Borbone Orzo Solubile – 96 capsule (6 confezioni da 16) – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza®* A Modo Mio®* In offerta a 18,05 € – invece di 22,29 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Caffè Borbone Tè al Limone – 72 cialde (4 astucci da 18 cialde) – Sistema ESE In offerta a 16,29 € – invece di 19,99 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

