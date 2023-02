Scontato a 19,99€ per il panno di pulizia, originale Apple che tutti vogliono

Se siete ossessionati dai prodotti Apple e non ve ne perdete neppure uno, costi quel che costi, ecco qui l’occasione: il panno per la pulizia del vostro computer con il marchio della Mela in sconto a 19,99€.

Parliamo di un prodotto molto discusso (e su cui si è anche polemizzato) lanciato insieme ai MacBook Pro 2021. Si trattava della versione in confezione “stand alone” di un accessorio nato nel 2019 insieme ai Mac Pro; era infatti incluso nella confezione del monitor Apple Pro Display XDR, il primo con tecnologia mini LED e rivestimento nano texture.

Quando nel 2021 la multinazionale di Cupertino ha deciso di rendere il panno per la pulizia disponibile separatamente l’ha presentato come l’ideale per pulire lo schermo dei MacBook Pro 14 e 16 pollici con processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max, entrambi dotati di schermi mini LED (qui la recensione di macitynet). Inaspettatamente lo speciale straccio Apple ha registrato un successo clamoroso. Questo almeno a giudicare dai lunghissimi tempi di consegna rilevati dopo il lancio.

Nonostante lo scetticismo iniziale tutti coloro che l’hanno comprato testimoniano essere di gran lunga migliore di tutti gli altri panni concorrenti. È molto efficace in particolare per curare schermi dei computer e degli iPhone riducendo a zero l’uso di detergenti; basta inumidire il panno per quanto riguarda la pulizia dello schermo. Per la manutenzione è sufficiente lavare il panno a mano con acqua e detersivo per piatti, risciacquando abbondantemente e lasciandolo poi asciugare all’aria per almeno 24 ore.

Ovviamente è possibile usare anche altri panni simili e a prezzi più bassi di questo ma prodotti di buona qualità, specializzati pur costando meno, non costano moltissimo meno del prezzo che il panno per la Pulizia di Apple ha oggi su Amazon: lo pagate 19,99€ invece di 25€.