iPhone 13 Pro, i render anticipano come potrebbe essere

Grazie all’abilità dei designer, che riescono a interpretare graficamente quel che si sa fino a oggi in render e video, possiamo “vedere” iPhone 13 Pro. Sulla base delle indiscrezioni attualmente in circolazione, ConceptCreator insieme a LetsGoDigital ha infatti realizzato alcuni rendering tridimensionali e un video stile Apple (musica a parte, si intende) che mostrano come potrebbe effettivamente essere il prossimo iPhone della serie Pro.

Dal punto di vista estetico si dice che questo telefono sarà più simile ad un “iPhone 12s” piuttosto che ah un iPhone 13: Apple storicamente infatti cambiava il numero progressivo quando il design veniva modificato in maniera massiccia, ma da alcuni anni a questa parte sappiamo che non è più così. Quindi in questo caso significa che i bordi restano piatti e i materiali con cui viene costruito saranno molto probabilmente gli stessi.

Quel che dovrebbe cambiare è innanzitutto lo spessore: si dice che potrebbe aumentare leggermente, probabilmente perché incorporeranno delle fotocamere più grandi. Soprattutto però, Apple dovrebbe ridurre le dimensioni del notch, la “tacca” frontale, quella che fa fare le corna allo schermo perché al suo interno sono raccolti la fotocamera e i sensori che abilitano il sistema di scansione facciale.

Non scompare, perché questi sensori ci saranno anche sui nuovi telefoni, ma il livello di ingegnerizzazione migliore potrebbe consentire ad Apple di ridurne le dimensioni quel tanto che basta per poter beneficiare di uno spazio maggiore per le informazioni visibili sulla barra di stato.

Tutto questo è ciò che questi render ci mostrano: anziché dovercelo immaginare possiamo vedere come potrebbe effettivamente apparire iPhone 13 Pro, che come dicevamo apparirà presumibilmente come un miglioramento della serie 12 soprattutto dal punto di vista hardware, con fotocamere migliori, batteria più grande e un migliore supporto alle tecnologie 5G. Magari ci potrebbe essere pure qualche nuovo colore, ma per il momento a riguardo non è trapelato ancora nulla.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.