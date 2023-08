Offerte Amazon 31 agosto fino al 62% su Apple, Logitech, HP, Baseus, Lenovo, Epson, Clementoni

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18%

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11%

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699 € – invece di 899,00 €

sconto 26%

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 599,00 €

sconto 8%

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 1899,00 € – invece di 2585,99 €

sconto 27%

Apple 2021 MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1999,00 € – invece di 2499,00 €

In offerta a 1999,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 20%

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2549,00 € – invece di 3719,00 €

sconto 31%

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11%

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11%

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11%

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27%

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale

In offerta a 1699,00 € – invece di 1879,00 €

In offerta a 1699,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 10%

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13%

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13%

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14%

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19%

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15%

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20%

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18%

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16%

Apple Watch Cinturino a maglie in pelle Ciliegia scuro (41 mm) – M/L

In offerta a 54,99 € – invece di 94,05 €

sconto 42%

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione)

In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27%

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27%

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18%

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 929,00 € – invece di 1049,99 €

sconto 12%

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25%

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 714,99 € – invece di 959,99 €

sconto 26%

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 554,99 € – invece di 759,99 €

sconto 27%

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17%

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23%

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26%

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22%

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24%

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20%

Apple Alimentatore MagSafe 2 da 45W per MacBook Air

In offerta a 74,99 € – invece di 85,00 €

sconto 12%

Altre Offerte

Marley Get Together Cassa Bluetooth Portatili, Altoparlante Portatile in Bambù Sostenibile, Wireless Senza Fili, Autonomia Batteria da 8 Ore, Compatibile Samsung, iPhone, Android, Tablet, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 169,00 €

In offerta a 99,99 € – invece di 169,00 €

sconto 41%

Baseus 11 in 1 Docking Station Hub USB C Triple Display Adattatore USB C Hub con 2 4K HDMI, VGA, 3 USB 3.0, 60W PD, Lettore di schede SD/TF, Ethernet, Audio da 3,5 mm per MacBook Pro/Air e Windows In offerta a 72,19 – invece di 119,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Lenovo L27e-30 Monitor – Display 27″ FullHD (1920×1080, IPS, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI, AMD FreeSync) Inclinazione regolabile – Raven Black – Esclusiva Amazon, 2023 In offerta a 129,99 – invece di 189

sconto 31% – fino a 9 set 23

Lenovo L24e-30 Monitor – Display 24″ FullHD (1920×1080, IPS, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI, AMD FreeSync) Inclinazione regolabile – Raven Black – Esclusiva Amazon, 2023 In offerta a 99,99 – invece di 159

sconto 37% – fino a 9 set 23

Logitech MX Master 2S Mouse Wireless – Utilizzo su qualsiasi superficie, scorrimento iperveloce, ergonomico, ricaricabile, controllo fino a 3 computer Apple Mac e Windows (Bluetooth/USB) – Grigio In offerta a 63,59 – invece di 119

sconto 47% – fino a 10 set 23

Logitech Mx Mouse Verticale Wireless Ergonomico, Multi-Dispositivo, Bluetooth O 2.4 Ghz, ?Grigio In offerta a 80,69 – invece di 124,99

sconto 35% – fino a 10 set 23

Logitech C270 Webcam HD, HD 720p/30fps, Videochiamate HD Widescreen, Correzione Automatica ?Luminosità, Microfono Riduzione del Rumore, Streaming, Skype, FaceTime, Hangouts, ?PC/Mac/Tablet/Chromebook In offerta a 20,29 – invece di 43,99

sconto 54% – fino a 10 set 23

Logitech C920 Hd Pro Webcam, Videochiamata Full Hd 1080P/30Fps, Audio Stereo, ?Funziona Con Skype, Zoom, Facetime, Hangouts, ??Streaming, Pc/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook, Nero In offerta a 66,49 – invece di 103,99

sconto 36% – fino a 10 set 23

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, ?Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ?QWERTY, Rosa In offerta a 31,29 – invece di 58,99

sconto 47% – fino a 10 set 23

Logitech Ergo M575 Mouse Trackball Wireless – Facile Controllo Con Il Pollice, Tracciamento Fluido, Per Windows, Pc E Mac, Con Bluetooth E Usb, Nero, ?10 x 4.8 x 13.4 cm; 145 grammi In offerta a 36,1 – invece di 58,99

sconto 39% – fino a 10 set 23

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ?Chiaro, ?Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Streaming, Per Skype, Zoom, FaceTime, ??PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox?, Nero In offerta a 64,59 – invece di 129

sconto 50% – fino a 10 set 23

Logitech Crayon Matita Digitale Bluetooth Compatibile Con Apple Ipad Di 6, 3 A Gen e Ipad Mini Di 5 A Gen, Utilizza La Tecnologia Apple Pencil E La Tecnologia Palm Rejection, Arancione In offerta a 56,99 – invece di 71,99

sconto 21% – fino a 10 set 23

Logitech R400 Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, Rosso, Portata 15 m, 6 Pulsanti, Controllo Intuitivo, Indicatore ?Batteria, PC, Nero In offerta a 18,99 – invece di 49,95

sconto 62% – fino a 10 set 23

Ibiza – PORT12VHF-BT – Diffusore portatile 12″/700W MAX con 2 microfoni (VHF), telecomando e custodia protettiva – Bluetooth, USB, SD – Autonomia da 5 a 7h In offerta a 220,15 – invece di 259

sconto 15% – fino a 8 set 23

Ibiza – PORT15VHF-BT – Altoparlante portatile 15″/800W MAX con 2 microfoni (VHF), telecomando e custodia protettiva – Bluetooth, USB, SD – autonomia da 6 a 8 ore In offerta a 254,15 – invece di 299

sconto 15% – fino a 8 set 23

Ibiza – STREE-WAVE – Diffusore portatile a batteria da 8″/400W con Bluetooth, USB e microSD – effetto WAVE LED e connessione wireless TWS – Nero In offerta a 152,15 – invece di 179

sconto 15% – fino a 8 set 23

Ibiza – STREET-WAVE-MAX – Sistema di altoparlanti portatili a batteria da 600W/12″ con Bluetooth, USB e microSD – Effetti LED WAVE e connessione wireless TWS – Nero In offerta a 245,65 – invece di 289

sconto 15% – fino a 8 set 23

Epson Workforce WF-2930DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d’inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display LCD 3.7cm, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile e su Cloud, AirPrint In offerta a 72,99 – invece di 97,62

sconto 25% – fino a 10 set 23

Epson Expression Premium XP-6100 Stampante Multifunzionale Wireless, Stampa, Scansiona, Copia, Stampa fotografie, Fronte/Retro, Display LCD da 6,1 cm, Stampa fino a 32 pag/min In offerta a 94,99 – invece di 125,7

sconto 24% – fino a 10 set 23

Epson Workforce WF-2960DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d’inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display Touch Screen 6.1?, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile, AirPrint, Nero In offerta a 104,39 – invece di 123,68

sconto 16% – fino a 10 set 23

HP LaserJet M110w 7MD66F, Stampante a Singola Funzione Laser A4 Monocromatica, Stampa Fronte e Retro Manuale in b/n, 20 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 2 Mesi di Piano Toner Instant Ink inclusi, Bianca In offerta a 89,99 – invece di 189,9

sconto 53% – fino a 10 set 23

HP Laser Tank 1604w 381L0A, Stampante Multifunzione con Serbatoio Toner integrato a Ricarica Rapida, Stampa Fronte e Retro Manuale in bianco e nero, 22 ppm, Scansione A4, Wi-Fi, USB, HP Smart, Bianca In offerta a 209,99 – invece di 389,9

sconto 46% – fino a 10 set 23

HP Envy 6420e 223R4B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Stampa Fronte e Retro Automatica, 10 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Bianca In offerta a 74,99 – invece di 138

sconto 46% – fino a 10 set 23

HP LaserJet M140w 7MD72F, Stampante Multifunzione Laser A4, Monocromatica, Stampa Fronte e Retro Manuale in b/n, 20 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 2 Mesi di Piano Toner Instant Ink inclusi, Bianca In offerta a 159,99 – invece di 259,9

sconto 38% – fino a 10 set 23

Pennarello Premium – STABILO Pen 68 – Rollerset con 25 colori assortiti – ARTY Edition In offerta a 22,85 – invece di 36,87

sconto 38% – fino a 10 set 23

Fineliner – STABILO point 88 – Rollerset con 30 Colori assortiti In offerta a 20,85 – invece di 33,95

sconto 39% – fino a 10 set 23

Set Creativo – STABILO Pastel Collection Set – Confezione mista 13 pezzi: 6 swing cool pastel, 3 point 88, 3 pointMax, 1 righello stencil In offerta a 12,65 – invece di 21,3

sconto 41% – fino a 10 set 23

Evidenziatore – STABILO BOSS ORIGINAL Pastel – Astuccio da 8 – Colori assortiti In offerta a 9,59 – invece di 12,3

sconto 22% – fino a 10 set 23

Matita colorata triangolare – STABILO Trio thick – Astuccio da 24 + temperino – Colori assortiti In offerta a 11,65 – invece di 16

sconto 27% – fino a 10 set 23

DYMO LabelWriter 550 stampante di etichette | Etichettatrice con stampa termica diretta | Riconoscimento automatico delle etichette | Spina UE a due poli In offerta a 87,19 – invece di 168,35

sconto 48% – fino a 10 set 23

DYMO LW etichette originali grandi per spedizioni, 54×101 mm, 6 rotoli da 220 etichette facili da staccare (1.320 pezzi), autoadesive, per etichettatrici LabelWriter In offerta a 93,39 – invece di 161,03

sconto 42% – fino a 10 set 23

Dymo D1 etichette, stampa nero su bianco, 12×7 mm, etichette autoadesive per stampanti LabelManager, 2 pezzi In offerta a 23,49 – invece di 29,88

sconto 21% – fino a 10 set 23

Clementoni – 11984 – Sapientino – Il Mio Primo Sapientino, Banchetto Con Schede Attività e Penna Interattiva, Gioco Educativo 2 anni, Elettronico Parlante – Made in Italy In offerta a 11,99 – invece di 14,9

sconto 20% – fino a 13 set 23

Clementoni – 16359 – Sapientino Montessori – Il cosmo – gioco Montessori 5 anni, gioco educativo per esplorare il sistema solare, sviluppo linguaggio – Made in Italy In offerta a 13,99 – invece di 14,9

sconto 6% – fino a 13 set 23

Clementoni – 16714 – Sapientino – Valigetta magnetica Alfabeto e Animali – gioco educativo per imparare lettere e nomi di animali, lavagna magnetica, gioco bambini 3-6 anni, Made in Italy In offerta a 13,99 – invece di 15,9

sconto 12% – fino a 13 set 23

Clementoni – Dell’Oca Gioco Da Tavolo Colore Multicolore, 12927 In offerta a 8,99 – invece di 12,9

sconto 30% – fino a 13 set 23

Clementoni 17065 Nicolò Go Go, Gioco 2 in 1 Adatto per Bambini da 1, 3 anni In offerta a 33,99 – invece di 42,9

sconto 21% – fino a 13 set 23

Clementoni Il Mio Primo Libro della Fattoria, 10 mesi to 3 anni, Multicolore, 17222 In offerta a 8,99 – invece di 12,9

sconto 30% – fino a 13 set 23

Clementoni Lab Super-Laboratorio Anatomia, Esperimenti Scienza, Gioco Scientifico 8 Anni (Versione in Italiano) -Made in Italy, Multicolore, 19299 In offerta a 14,99 – invece di 22,9

sconto 35% – fino a 13 set 23

Clementoni Lab-Apprendisti scienziati-kit esperimenti di scienza, gioco scientifico bambini 5 anni+, laboratorio di chimica, versione in italiano, Made in Italy, Multicolore, Medio, 19269 In offerta a 12,99 – invece di 16,9

sconto 23% – fino a 13 set 23

Clementoni Sapientino Tante Facce, Tessere Illustrate, Puzzle Incastro Bambini, Gioco Educativo 2 Anni Per Imparare Emozioni, Made in Italy, 11957 In offerta a 6,99 – invece di 5,9

sconto -18% – fino a 13 set 23

Clementoni- Archeogiocando T-Rex & Triceratopo Gioco Scientifico, Multicolore, 13984 In offerta a 14,99 – invece di 14,9

sconto -1% – fino a 13 set 23

Clementoni- Banchetto Svita Avvita Gioco per Bambini, 10 – 3 anni, Multicolore, 17042 In offerta a 7,99 – invece di 10,9

sconto 27% – fino a 13 set 23

Clementoni- Barbie Supercolor Barbie-104 Pezzi-Puzzle Bambini 6 Anni, Made in Italy, Multicolore, 80511 In offerta a 5,99 – invece di 7,9

sconto 24% – fino a 13 set 23

Clementoni- Idea-My Pottery Lab-Laboratorio di Ceramica con Tornio Elettrico, Vasaio, Lavoretti, Gioco Creativo Bambini 7 Anni-Made in Italy, Multicolore, 18737 In offerta a 28,99 – invece di 39,9

sconto 27% – fino a 13 set 23

Clementoni- Sapientino Baby Prime 100 Parole-Gioco Educativo 1 Anno, Flashcards, (Versione in Italiano), Giochi Montessori, Made in Italy, Multicolore, 16412 In offerta a 9,49 – invece di 11,9

sconto 20% – fino a 13 set 23

Clementoni- Sapientino Parlante-Banchetto con Schede attività E Penne Interattive, Gioco Educativo 3 Anni, Elettronico (Versione in Italiano) -Made in Italy, Multicolore, 16386 In offerta a 11,99 – invece di 14,9

sconto 20% – fino a 13 set 23

Clementoni- Sapientino-Il Mio Primo Globo Interattivo Parlante (Versione in Italiano), Mappamondo Bambini 3 Anni-Made in Italy, Multicolore, 17730 In offerta a 26,99 – invece di 39,9

sconto 32% – fino a 13 set 23

Clementoni- Sapientino-Scuola Dell’Infanzia-Forme, Colori, Alfabeto E Numeri-Quiz, Schede attività e Penna Interattiva Parlante, Gioco Educativo 3 Anni-Made in Italy, Italiano, 16748 In offerta a 8,49 – invece di 11,5

sconto 26% – fino a 13 set 23

Clementoni- Sapientino-Scuola Dell’Infanzia-Parole, Logica E Prime Operazioni-Quiz, Schede attività e Penna Interattiva Parlante, Gioco Educativo 4 Anni-Made in Italy, Colore Italiano, 16749 In offerta a 9,99 – invece di 11,5

sconto 13% – fino a 13 set 23

Clementoni- Science & Play Lab-Prey And Predators, Dinosauri Kit fossili da Scavare e assemblare, Gioco scientifico 7 Anni-Made in Italy, Multicolore, 97857, Esclusivo Amazon In offerta a 14,99 – invece di 20,9

sconto 28% – fino a 13 set 23

Clementoni- Scienza&Gioco Sistema Solare, 8+ Anni, Multicolore, 19056 In offerta a 17,99 – invece di 27,9

sconto 36% – fino a 13 set 23

Clementoni-19112-Scienza e Gioco Mio Robot, Robot per Bambini, Multicolore, 19112 In offerta a 19,99 – invece di 26,9

sconto 26% – fino a 13 set 23

